„Hitman: World of Assassination“ ab sofort für iPhone und iPad verfügbar
Der dänische Publisher IO Interactive hat den kompletten Stealth-Titel „Hitman: World of Assassination“ nun auch für iPhone und iPad veröffentlicht. Die mobile Version bietet sämtliche 25 Schauplätze der Reihe und überträgt damit die gesamte Spielerfahrung auf aktuelle Apple-Geräte.
Vollversion kostet 79,99 Euro
Spieler können alle Missionen von Beginn an freischalten, darunter bekannte Orte wie Paris, Sapienza oder Dubai. Zum Einstieg stehen die ICA-Trainingsmission sowie eine erste Dubai-Mission kostenlos bereit. Das Hauptspiel kostet 79,99 Euro, darüber hinaus lassen sich einzelne Inhalte wie Orte oder Erweiterungen separat erwerben.
Die mobile Umsetzung bietet eine speziell entwickelte Touch-Steuerung mit kontextabhängigen Schaltflächen, die sich der Spielsituation anpassen. Wer möchte, kann auch externe Controller nutzen. Für die grafische Darstellung setzt IO Interactive auf Apples MetalFX-Technologie, die für flüssiges Spielen auf mobilen Geräten sorgen soll.
48 GB freier Speicher benötigt
Unterstützt werden iPhone-Modelle ab dem 15 Pro, die gesamte iPhone-16-Reihe sowie iPads mit M-Chip oder iPad mini mit A17 Pro. Zum Installieren der Vollversion sind rund 48 Gigabyte Speicher erforderlich, wofür auf dem Gerät nicht nur freier Platz, sondern auch entsprechende Zeit für den Download eingeplant werden muss. Später im Jahr soll außerdem eine Version für Macs mit Apple-Prozessoren folgen.
Geplant ist zudem die Integration des „Freelancer“-Modus per Update. Parallel läuft die sogenannte „Season of the High-Stakes“, in der Spieler bis Mitte September „Le Chiffre“ jagen können. IO Interactive will die mobile Version darüber hinaus regelmäßig mit weiteren Missionen und Herausforderungen erweitern.
Das Spiel umfasst über 100 Stunden an Inhalten, verteilt auf 25 Schauplätze weltweit. Unterstützt werden Touch-Steuerung sowie Gamecontroller, Tastatur und Maus sind nicht vorgesehen.
Entwickler: IO Interactive A/S
Sportlicher Preis
Schade , hab leider nur 15 Plus
80€ ist ein wenig hastig
Vermutlich kann man im Winter bequem draußen spielen und muss keine kalten Hände befürchten.
80 Euro für ein „Mobile“ Game? O.o
Dazu noch kostenpflichtige DLCs…ähm…nein Danke. Sorry, aber die Preise sollten schon unter PC / Konsolen Niveau sein um sich durchzusetzen.
80 Euro und 48 GB freier Speicher. wow.
mobiles gaming wird das ja nicht mehr sein da man permanent an einer Steckdose oder einer Powerbank hängt.
An einer Mac Version wäre ich ggf interessiert. Aber am Smartphone? Ne, Kinderspielzeug zu überteuerten Preisen