„Works with Apple Home“: Eine schleichende Umbenennung?

Die neue Sprachregelung findet sich in dem im Zusammenhang mit der WWDC überarbeiteten Entwicklerbereich von Apple . Dort wird den Anbietern von mit HomeKit kompatiblem Zubehör nun empfohlen, das neue Logo mit dem Text „Works with Apple Home“ zu verwenden, um zum Ausdruck zu bringen, dass ein Zubehör mit Apples Home-App und Siri kompatibel ist.

Ganz im Stillen hat Apple das Label für die Kennzeichnung von mit HomeKit kompatiblem Zubehör überarbeitet. Anstelle von bislang „Works with Apple HomeKit“ lautet der von Apple vorgegebene Text jetzt nur noch „Works with Apple Home“. Man darf damit verbunden darüber spekulieren, ob bei Apple in Zukunft nun generell öfter von „Apple Home“ die Rede ist, wenn es um den Smarthome-Bereich des Herstellers geht.

