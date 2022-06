iPhone-Tipp: Farbfilter für entspannte Augen im Dunkeln

Damit ihr den so konfigurierten Farbfilter bei Bedarf schnell zuschalten könnt, konfiguriert ihr dann noch den ebenfalls in den Bedienungshilfen auffindbaren Kurzbefehl für die Seitentaste entsprechend.

Mithilfe der in den Bedienungshilfen versteckten Farbfilter könnt ihr dem iPhone-Bildschirm einen in der Stärke einstellbaren Rotstich verpassen, der die Augen bei dunkler Umgebung deutlich weniger anstrengt, als der gewöhnliche iPhone-Bildschirm. Im Detail seht ihr die Einstellungen diesbezüglich im unten eingebetteten Video, beachtet vor allem die Schieberegler, mit deren Hilfe sich der Farbton und dessen Intensität verändern lassen.

Insert

You are going to send email to