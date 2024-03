Rocket Typist: Textbaustein-Tastatur mit neuen Funktionen

Erst seit Oktober des vergangenen Jahres ist die Textbaustein-Tastatur Rocket Typist nicht mehr nur als Mac-Download verfügbar, sondern steht seit Ausgabe von Version 3 erstmals auch in einer Version für iPhone und iPad bereit und gewährt so auch unterwegs Zugriff auf die persönliche Zusammenstellung von Tastatur-Abkürzungen.

Rocket Typist dient der Verwaltung von häufig genutzten Textbausteinen und -schnipseln, die auf dem iPhone über eine Drittanbieter-Tastatur erreicht und genutzt werden können. Die eigenen Textbausteine können über individuelle Kürzel automatisch in Dokumente, E-Mail-Entwürfe oder Notizen eingefügt werden, was vor allem auf Apples Mobilgeräten einiges an Zeit beim Schreiben einspart.

Die kostenpflichtige Anwendung richtet sich sowohl an professionelle Nutzer, die regelmäßig mit wiederkehrenden Textelementen arbeiten, also etwa an Support-Mitarbeiter, die immer wieder ähnlich auf Kundenanfragen reagieren müssen, als auch an private Nutzer, die schnell auf häufig benötigte Inhalte zugreifen wollen.

iCloud-Sync mit der Mac-App

Nach mehreren Updates, die in schneller Abfolge direkt nach dem Start von Rocket Typist ausgegeben wurden, hat der in Deutschland ansässige Entwickler Daniel Witt mit der jetzt verfügbaren Aktualisierung vier Monate gewartet (um sich in der Zwischenzeit unter anderem um Link Cluster kümmern zu können) und stellt jetzt Version 3.0.9 zum Download bereit.

Mehrere neue Funktionen verfügbar

Die frisch aktualisierte App passt eingesetzte Daten jetzt automatisch der Systemsprache an, auch wenn diese von der App nicht unterstützt wird. Das Aktivieren des Suchfelds erfolgt nun einfach per Command+F. Die Bearbeitung von Titeln in der Seitenleiste und die direkte Titelbearbeitung von Ordnern und Schnipseln in der Navigationsleiste für iOS und iPadOS wurden vereinfacht. Zudem werden Abkürzungen und die Auto-Paste-Funktion jetzt immer gemeinsam aktiviert, um Verwirrungen zu vermeiden.

Auf dem iPhone wird Rocket Typist als Tastaturerweiterung integriert, die nach Aktivierung in den Einstellungen über eine zusätzliche Toolbar oberhalb der Tastatur direkten Zugriff auf alle gespeicherten Kürzel, Makros und Textbausteine ermöglicht. Die Einstellungen der Mac-Version werden dabei über Apples iCloud synchron mit dem iPhone gehalten. Die Vollversion von Rocket Typist für iPhone und iPad kostet einmalig 9,99 Euro.