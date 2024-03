Oclean X Ultra S: Schallzahnbürste mit Sprachausgabe ausprobiert

Die Oclean X Ultra S ist das neue Topmodell im Zahnbürsten-Programm des auf Mundhygiene spezialisierten Anbieters Oclean. Die Zahnbürste wird in Deutschland zum Start exklusiv über MediaMarkt angeboten.

Wir haben ja in der Vergangenheit schon verschiedene Oclean-Modelle mit App-Anbindung vorgestellt, darunter die X 10 Pro Elite und X Pro Digital. Die neue X Ultra S hebt sich von diesen Modellen durch verschiedene Verbesserungen und Funktionserweiterungen ab, allem voran kann die Zahnbürste sprechen und sich nicht nur per Bluetooth mit dem iPhone, sondern auch direkt über WLAN mit dem Internet verbinden.

Gehen wir zunächst auf das Thema App-Anbindung ein. Grundsätzlich lässt sich die Oclean X Ultra S in vollem Umfang auch ohne App und Benutzerkonto verwenden. Ein Kundenkonto bei Oclean ist jedoch zumindest um Firmware-Updates durchzuführen und für eine erste Einrichtung empfehlenswert. Beispielsweise unterstützt die Anwendung dabei, die mit der Zahnbürste verbundenen Möglichkeiten und Einstellungen kennenzulernen und den besten Reinigungsmodus für sich selbst zu finden.

Im Anschluss an eine Zahnreinigung steht dann jeweils ein detaillierter Bericht dazu in der Oclean-App zur Verfügung. Man sieht größer und genauer als auf dem kleinen Farbdisplay der Zahnbürste selbst, wo man wie gut oder schlecht geputzt hat. Zudem will die App die Zahnreinigung mithilfe von konkreten Verbesserungsvorschlägen optimieren. Das mag anfangs interessant und hilfreich sein, scheint uns für die dauerhafte Nutzung aber eher ein Gadget, das man schnell auch vergisst.

Immerhin lässt sich die Oclean X Ultra S auch direkt ins WLAN einbinden und setzt somit nicht mehr zwingend eine direkte Bluetooth-Verbindung zum iPhone voraus, wenn man die letzten Putzdaten abgleichen und – sofern gewünscht – auch an Apple Health übertragen will. In der Gesundheits-App von Apple steht dann ebenfalls ein Protokoll über die Häufigkeit und Dauer des Zähneputzens zum Abruf bereit.

App als optionale Erweiterung

Auch wenn die App- und Internet-Anbindung der Oclean X Ultra S den Ausschlag dafür gegeben hat, dass wir uns überhaupt für die Zahnbürste interessieren, handelt es sich hier letztendlich um eine weitgehend verzichtbare Erweiterung. So gut wie alle Funktionen rund um die tägliche Zahnreinigung stehen auch über den Touchscreen am Handgriff der Zahnbürste zur Verfügung.

Doch auch hier dürfte sich die Zahl der Interaktionen nach der Inbetriebnahme in Grenzen halten. Nicht nur, weil die Bedienung des integrierten Touchscreens teils etwas anstrengend ist, sondern weil wir am Ende einfach nur Zähne putzen und hierfür meistens auch nicht mehr Zeit als nötig verschenken wollen. Ganz nett ist aber auf jeden Fall die Option, alternativ zu dem beim Einrichten festgelegten persönlichen Standardprogramm mal eben optimierte Reinigungsvarianten für morgens und abends zu aktivieren.

Effektive Schallreinigung

Die Reinigungsleistung der Oclean X Ultra S kann man – zumindest aus unserer nicht professionellen Sicht – durch die Bank als sehr gut beurteilen. Die Zahnbürste setzt auf Magnettechnologie und arbeitet angenehm leise mit 84.000 Bewegungen in der Minute, was etwas über den für die Geräte der Konkurrenz genannten Werten liegt.

Für die Standardreinigung stehen fünf verschiedene Modi zur Verfügung: Morgens, abends, Zahnfleischpflege, Polieren und Endlosbürsten. Darüber hinaus kann man über die App seinen Standardmodus und dabei nicht nur die Dauer festlegen, sondern auch zwischen 32 Intensitätsstufen wählen.

Besonders angenehm beim Putzen ist der rundum gummierte Bürstenkopf, dessen weiche Rückseite besonders das Reinigen von schwer zugänglichen Stellen erleichtert.

Sprachausgabe gewöhnungsbedürftig

Über die Tatsache, dass die Oclean X Ultra S über eine Sprachausgabe verfügt, kann man streiten. Anstelle der von anderen Geräten gewohnten kurzen Aussetzer zur zeitlichen Orientierung ertönt hier ein mit hoher Stimme gesprochenes „Bereich wechseln“ – man gewöhnt sich daran.

Nicht schlecht ist dagegen der Sprachhinweis, wenn man die Bürste zu schnell bewegt. Bei zu starkem Druck bremst der Motor ab und ein rotes Lichtsignal weist auf diesen Fehler beim Putzen hin.

Viel Zubehör inklusive

Im Wettbewerb mit den auf diesem Markt prominenten Marken positioniert sich die Oclean X Ultra S mit einem sehr attraktiven Preis. Die Zahnbürste ist in einem üppig ausgestattetem Set zum Preis von 129,99 Euro erhältlich.

Im Lieferumfang befindet sich hier neben der Oclean X Ultra S selbst drei Bürstenköpfe, eine magnetische Wandhalterung, eine Ladestation und ein Reiseetui enthalten.

Beim Reiseetui hat Oclean mitgedacht und nicht nur zwei Bürstenhalterungen, sondern auch die Möglichkeit integriert, die Schatulle selbst als Ladegerät zu verwenden – das passende USB-C-Kabel ist im Lieferumfang enthalten. Der Akku hält Kurztrips aber locker auch ohne zusätzliche Ladung durch. Bei Standardnutzung durch eine Person sollten 20 Tage kein Problem sein. Oclean nennt hier sogar eine Laufzeit von bis zu 30 Tagen.

Die Oclean X Ultra S ist in zwei verschiedenen Designs – Schwarz oder Grün – bei MediaMarkt erhältlich. Ersatz-Bürstenköpfe gibt es dort im Zweierpack für 17,90 Euro.