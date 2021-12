Roborock S7 MaxV+: Neuer Premium-Saugroboter im Anmarsch

All zu lange wird der S7 jedoch nicht mehr das Top-Modell im Lineup des beliebten Anbieters bleiben. Bereits am 4. Januar, zur amerikanischen Verbrauchermesse CES, soll mit dem Roborock S7 MaxV+ ein Nachfolger vorgestellt werden, der sich bereits vor einigen Tagen in unbestätigten Produktvideos angekündigt hat, die zügig wieder vom aus dem Netz verschwunden sind .

Wer hingegen schon erste Kontakte mit Saugrobotern hatte und sich ein Leben ohne deren Unterstützung inzwischen nicht mehr vorstellen kann, der notiert mit zunehmender Zeit immer mehr Anforderungen in seinem Pflichtenheft. Neben Raum- und Stockwerk-Erkennung, sorgten hier zuletzt aktive Wischlösungen wie die Yeedi Mop Station für Begehrlichkeiten sowie die immer häufiger als Zubehör erhältlichen Absaugstationen, die den Schmutz der Reinigungsfahrten zentral sammeln und das Entleeren des Staubtanks so wesentlich bequemer und seltener machen.

Unsere Kaufempfehlung, die wir auch im Freundeskreis so aussprechen, kommt von Roborock und nennt sich Roborock S5 Max . Begründet haben wir die Empfehlung in diesem Artikel .

Insert

You are going to send email to