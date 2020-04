Roborock S6 MaxV: Neuer Saugroboter mit zusätzlicher AI-Kamera

Mit dem Roborock S6 MaxV wird von Ende Juni an ein weiterer Saug- und Wischroboter von Roborock in Deutschland erhältlich sein. Das neue Premium-Modell ist der erste Roborock-Roboter, der zusätzlich zur Laser-Navigation mit einer Stereokamera für Hinderniserkennung ausgestattet ist.

Roborock setzt bei der Auswertung der Kamerabilder auf künstliche Intelligenz. Ein „ReactiveAI“ genanntes Verfahren analysiert die Aufnahmen in Echtzeit auf dem Gerät, für ausreichend Rechenleistung sorgt dabei der im Sauger verbaute Qualcomm APQ8053-Prozessor. In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu erwähnen, dass es keine Möglichkeit gibt, etwa über die App direkt auf die Aufnahmen der Kamera zuzugreifen. Die Bildanalyse findet ausschließlich ausschließlich intern statt. Wird beispielsweise ein im Weg liegender Schuh oder eine Blumenvase erkannt, so zeigt eine Symbolgrafik dies auf der Karte des Saugers an und das Gerät bezieht das Hindernis in seine Routenplanung mit ein. Basis für die Bilderkennung bietet eine mithilfe von Zehntausenden Bildern antrainierte Datenbank. Man kann sich das Verfahren ähnlich wie die lokale Bilderkennung in Apples Foto-App vorstellen.

Neben der vorderseitigen Kamera gibt Roborock dem neuen S6 MaxV noch eine Reihe weiterer Leistungserweiterungen mit auf den Weg. So hat das Gerät mit nun 2.500 Pa 25 Prozent an Saugkraft zugelegt und die Akkulaufzeit beträgt nun bis zu 180 Minuten. Der Zusatz „Max“ im Produktname weist auf den mit 297 Milliliter nun mehr als doppelt so großen Wassertank hin, der Staubbehälter ist dabei minimal von 480 auf 460 Milliliter geschrumpft. Dies sollte sich angesichts der mit der erhöhten Saugleistung verbundenen stärkeren Kompression des Aufgesaugten verschmerzen lassen. Als maximale Saugfläche gibt der Hersteller 300 Quadratmeter an, bei Verwendung der Wischfunktion soll das Gerät bis zu 250 Quadratmeter abarbeiten können.

Sollte die Flächenleistung nicht genügen und eine Zwischenladung erforderlich sein, so sorgt eine neue Softwarefunktion dafür, dass der Roborock S6 MaxV den Akku dann nur so weit nachlädt, dass er die Reinigung abschließen kann. Die Größe des Saugroboters bleibt verglichen mit dem Roborock S6 mit 353 x 350 x 96,5 mm unverändert.

Der Roborock S6 MaxV unterstützt auch das Speichern von Karten für mehrere Etagen, eine Funktion, die eben erst per Software-Update für den Roborock S6 bereitgestellt wurde.

Das neue Saug- und Wischroboter-Modell von Roborock kommt voraussichtlich Ende Juni in Deutschland in den Handel. Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers liegt bei 649 Euro.