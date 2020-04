Roborock S6: Update bringt Stockwerkskarten und weitere Verbesserungen

Der Saug- und Wischroboter Roborock S6 ist mit der Firmware-Version 01.17.08 nun auch in der Lage, für die Verwendung in mehrstöckigen Wohnungen zwei unterschiedliche Karten zu speichern.

Wenn ihr den Multi-Kartenmodus des Roborock S6 nutzen wollt, müsst ihr die Funktion zunächst aktivieren. Öffnet hierfür die vorhandene Raumkarte und dort die Option „Karte bearbeiten“. Hier könnt ihr nun den Schalter für den Mehrfachkartenmodus umlegen.

Beachtet in diesem Zusammenhang aber die mit der Zusatzoption verbundenen Einschränkungen, so werden vorhandene Aufgaben zur selektiven Zimmerreinigung ungültig und es können auch kein neuen angelegt werden. Zudem benötigt der Sauger beim Reinigungsstart mehr Zeit, um festzustellen, auf welcher Karte er sich aktuell befindet und darauf seine aktuelle Position zu bestimmen. Beim Wechsel des Stockwerks müssen zudem Sauger und Dock umgesetzt werden.

Mit der neuen Firmware-Version halten darüber hinaus ein Reihe weiterer Verbesserungen Einzug. So sind dem Hersteller zufolge Karten und Positionierung des Geräts nun noch genauer und es gibt mehrere Funktionserweiterungen im Bereich der Reinigung, so lassen sich beispielsweise Zonen festlegen, in denen der Sauger nicht wischen soll und man kann vorab bestimmten, ob mit einem, zwei oder drei Durchgängen gereinigt werden soll.

Wir haben den Roborock S6 hier ausführlich vorgestellt. Der Saugroboter mit Wischfunktion ist in Deutschland seit einem Jahr im Handel. Die Preisempfehlung des Herstellers liegt bei 549 Euro. Über Cyberport und Saturn gibt es das Gerät momentan schon für 479 Euro.