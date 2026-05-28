Heute noch zum Vorzugspreis
RingConn Gen 3: Neuer Gesundheitsring mit Vibrationsfunktion
Die smarten Fingerringe von RingConn haben wir schon länger auf dem Schirm. Neben dem ansprechenden Design und der guten Akkulaufzeit gefällt uns hier vor allem die Tatsache, dass man nicht wie bei anderen Herstellern zusätzlich zum Kauf der Hardware noch ein Abo abschließen muss, wenn man sämtliche Funktionen nutzen will. Von morgen an will der Hersteller nun das neue Modell RingConn Gen 3 ausliefern.
Wer sich kurzfristig entscheidet, kann den Gesundheits- und Fitnessring heute noch zum Vorzugspreis von 332 Euro bestellen. Regulär soll der RingConn Gen 3 dann 369 Euro kosten.
Die neue RingConn-Generation kann mit mehreren interessanten Funktionserweiterungen aufwarten. So unterstützt der Ring Vibrationsalarm und bietet laut Hersteller auch erweiterte Einblicke in die Gefäßgesundheit. Des Weiteren wurden verglichen mit den Vorgängergenerationen allgemein die Sensorik und die Akkulaufzeit verbessert.
Vibrationshinweise direkt am Finger
Mithilfe der neuen Vibrationsfunktion kann der Ring direkt am Finger Hinweise und Erinnerungen direkt am Finger auf sich aufmerksam machen. Dem Hersteller zufolge können Nutzer etwa auf Veränderungen von Gesundheitswerten oder bestimmte Erinnerungen hingewiesen werden. Die Funktion soll allerdings nicht mit einer Smartwatch konkurrieren, sondern sich auf gesundheitsbezogene Hinweise beschränken.
Die neue Funktion „Vascular Health Insights“ soll langfristige Veränderungen der Gefäßgesundheit analysieren. Der Ring erfasst dafür verschiedene Körperdaten und wertet diese über längere Zeiträume aus. Der Hersteller betont dabei, dass der Ring dabei nicht mit Blutdruckmessgeräten konkurrieren oder einzelne Blutdruckwerte liefern will. Statt einer einmaligen, medizinisch korrekten Messung stünden hier Trendanalysen im Vordergrund, die Entwicklungen über einen längeren Zeitraum hinweg aufzeigen.
Grundsätzlich überwacht der Ring permanent Gesundheitswerte wie die Herzfrequenz, Herzfrequenzvariabilität, Sauerstoffsättigung im Blut, Atemfrequenz, Hauttemperatur und Stresswerte. Auch Schritte und der Kalorienverbrauch werden erfasst. Während des Schlafs analysiert das Gerät zusätzlich Schlafphasen, nächtliche Atemmuster sowie mögliche Hinweise auf Schlafapnoe. Die Daten würden dabei miteinander kombiniert und in der begleitenden App aufbereitet und angezeigt.
Längere Akkulaufzeit und neues Ladecase
Die Akkulaufzeit der neuen Version des RingConn soll je nach Nutzung zwischen zehn und 14 Tagen liegen. Zusätzlich bietet RingConn ein neues universelles Ladecase an, das mit allen Ringgrößen und Modellen seiner smarten Ringe kompatibel ist.
Ich hät ja gern so ein Ring um meinen Schlaf besser überwachen zu können.
Die Apple Watch find ich immer zu klobig beim schlafen.
Ach ja und ich würd gern auf nen Verkauf meiner Nieren verzichten um die Anschaffung eines solchen Ringes gegen finanzieren zu können :D
Hat da jemand ne günstige alternative?!?
Ich habe mich eine Weile mit diesen Ringen beschäftigt und mit einem Modell von Blaupunkt gestartet. Das ist leider komplett durchgefallen. Innerhalb von 18 Monaten bekam ich drei Austausch-Ringe, weil sie alle irgendwann den Dienst versagten und sich bei einem sogar der Akku aufblähte. Der mit Blaupunkt gebrandete Ring ist auch nur ein Device, was unter verschiedenen Namen verkauft wird. Nicht zu empfehlen.
Der hier vorgestellte Ring von RinConn ist preislich definitiv interessant. Ich habe die Version 2. Man muss beachten, dass andere Hersteller meist ein Abo pro Monat voraussetzen, um die App zur Auswertung nutzen zu können, zB Oura. Somit ist das schon die günstigste Variante.
PS: Und keine Sorge, eine Niere ist mehr wert als 369EUR, da bekommst du also beim Verkauf noch was raus.
Fitbit air?
Wenn es nicht unbedingt ein Ring sein muss, guck dir mal das Fitbit Air an. Scheint vielversprechend zu sein. Mich stört aktuell nur, dass die Werte noch nicht in Apple Health geschrieben werden (soll aber noch kommen).
Ich habe die 2. Gen. in schwarz. Bin mit der Laufzeit sehr zufrieden. Nur schade, das er schnell Kratzanfällig ist und durch die tägliche Körperpflege (Hände waschen – Duschen) auch fix verblasst. Nach einem halben Jahr mehr grau als schwarz.
Ja, man könnte ihn vorher abnehmen, aber bei dem Preis, müsste er das abkönnen.
Überträgt er die Daten nach Apple Health?
Ich würde gerne nachts auf das Tragen der Apple Watch verzichten, aber trotzdem u.a. den Schlaf in der Bevel App auswerten.
Ja tut er. Man kann den automatischen Datenexport in der RingConn-App einschalten.
Guter Hinweis. Ich habe mich das schon gefragt und hier gleich die Antwort gefunden :-) Danke
Finde übrigens auch, dass so ein Ring zumindest Wasserabweisend sein sollte. Ich würde den ganz bestimmt nicht bei jedem waschen abnehmen wollen.
Der Ring ist natürlich sogar wasserdicht nach IP68. Das hat doch mit der Kratzfestigkeit nichts zu tun.
Wasserdicht und Kratzfestigkeit sind 2 unterschiedliche Paar Schuhe. Er ist wasserfest/wasserdicht, aber anscheinend beißt sich die Farbe mit den täglichen Waschzusätzen. Kratzfest – hier und da bleibt man im Alltag mit dem Ring ‚hängen‘ und da entstehen auf Dauer sichtbare Kratzer.
Ich habe ihn in Silber, da fällt es kaum auf. Den voherigen Ring eines anderen Anbieters hatte ich in Schwarz, da war es genau so. Schwarz ist einfach eine undankbare Farbe.
Müsste halt ordentlich Eloxiert werden und nicht nur billig lackiert.
Wie ist dieser Ring in Bezug auf Aktivitätserkennung?
Joggen
Radfahren
Schwimmen
Gehen
Das war bisher immer eine Schwachstelle dieser Ringe…
Datenschutzrechtlich nicht unbedenklich. Gesundheitsdaten, die gesammelt und dann auf einem chinesischen Server gespeichert werden, sind für mich ein NoGo. Und da können die Chinesen unterschrieben haben, was sie wollen. Ich habe mich genau aus diesem Grund für Oura entschieden, auch wenn RingConn technisch mehr Möglichkeiten bietet. Mit dem Abo bei Oura kann ich leben.
Danke für den wichtigen Hinweis bezgl. Datenschutz. Der neue Oura 5 soll in Brushed Silver aber ganze 529,- kosten. Der RingConn ist da bei 350,- bzw. 389,-. Preislich ist das doch ein großer Unterschied.
Aus meiner Sicht stellt halt so immer die Frage, welche Rückschlüsse kann man als Unternehmen aus den Gesundheitsdaten ziehen, wenn ansonsten nur ein (Fake) Name, (Fake) Alter bekannt ist…natürlich sollen gar keine Daten ins Ausland gehen, aber wie sehr ist diese mögliche Weiterverarbeitung tatsächlich von Belangen?
Hier ist ein Ring den ich nutze und der für einige interessant sein wird. Tolle Funktionen etc.
de.circular.xyz