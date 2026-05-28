Die smarten Fingerringe von RingConn haben wir schon länger auf dem Schirm. Neben dem ansprechenden Design und der guten Akkulaufzeit gefällt uns hier vor allem die Tatsache, dass man nicht wie bei anderen Herstellern zusätzlich zum Kauf der Hardware noch ein Abo abschließen muss, wenn man sämtliche Funktionen nutzen will. Von morgen an will der Hersteller nun das neue Modell RingConn Gen 3 ausliefern.

Wer sich kurzfristig entscheidet, kann den Gesundheits- und Fitnessring heute noch zum Vorzugspreis von 332 Euro bestellen. Regulär soll der RingConn Gen 3 dann 369 Euro kosten.

Die neue RingConn-Generation kann mit mehreren interessanten Funktionserweiterungen aufwarten. So unterstützt der Ring Vibrationsalarm und bietet laut Hersteller auch erweiterte Einblicke in die Gefäßgesundheit. Des Weiteren wurden verglichen mit den Vorgängergenerationen allgemein die Sensorik und die Akkulaufzeit verbessert.

Vibrationshinweise direkt am Finger

Mithilfe der neuen Vibrationsfunktion kann der Ring direkt am Finger Hinweise und Erinnerungen direkt am Finger auf sich aufmerksam machen. Dem Hersteller zufolge können Nutzer etwa auf Veränderungen von Gesundheitswerten oder bestimmte Erinnerungen hingewiesen werden. Die Funktion soll allerdings nicht mit einer Smartwatch konkurrieren, sondern sich auf gesundheitsbezogene Hinweise beschränken.

Die neue Funktion „Vascular Health Insights“ soll langfristige Veränderungen der Gefäßgesundheit analysieren. Der Ring erfasst dafür verschiedene Körperdaten und wertet diese über längere Zeiträume aus. Der Hersteller betont dabei, dass der Ring dabei nicht mit Blutdruckmessgeräten konkurrieren oder einzelne Blutdruckwerte liefern will. Statt einer einmaligen, medizinisch korrekten Messung stünden hier Trendanalysen im Vordergrund, die Entwicklungen über einen längeren Zeitraum hinweg aufzeigen.

Grundsätzlich überwacht der Ring permanent Gesundheitswerte wie die Herzfrequenz, Herzfrequenzvariabilität, Sauerstoffsättigung im Blut, Atemfrequenz, Hauttemperatur und Stresswerte. Auch Schritte und der Kalorienverbrauch werden erfasst. Während des Schlafs analysiert das Gerät zusätzlich Schlafphasen, nächtliche Atemmuster sowie mögliche Hinweise auf Schlafapnoe. Die Daten würden dabei miteinander kombiniert und in der begleitenden App aufbereitet und angezeigt.

Längere Akkulaufzeit und neues Ladecase

Die Akkulaufzeit der neuen Version des RingConn soll je nach Nutzung zwischen zehn und 14 Tagen liegen. Zusätzlich bietet RingConn ein neues universelles Ladecase an, das mit allen Ringgrößen und Modellen seiner smarten Ringe kompatibel ist.