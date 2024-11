Cardo Packtalk EDGE: Motorrad-Kommunikationssystem mit App

Wer von euch als Motorradfahrer auf der Suche nach einem Kommunikationssystem ist, entscheidet sich in der Regel zwischen Cardo und Sena. Beide Anbieter bieten eine breite Palette an Kommunikationssystem, die sich sowohl mit dem eigenen Mobiltelefon verbinden, als auch untereinander in Bluetooth-Gruppen und flexibleren Mesh-Netzwerken koppeln lassen.

So können sich nicht nur Fahrer und Sozius unterhalten, sondern auch mehrere Piloten auf gemeinsamen Ausfahrten miteinander kommunizieren.

Was die Auswahl der richtigen Kommunikationslösung angeht, verweisen wir euch an die Tests der Experten. Erst kürzlich in der MOTORRAD Ausgabe 17/2022 wurden die Vorzüge und Nachteile der unterschiedlichen Lösungen genauer unter die Lupe genommen.

Wir haben uns im Rahmen des Black Friday für das Cardo Packtalk EDGE entschieden. Der ausschlaggebende Grund dafür war neben Funktionsumfang und Preisklasse vor allem die unserer Meinung nach die ansprechende Gestaltung der Cardo-Headsets. Diese punktet nicht nur optisch, sondern bietet auch funktional die griffigere Lautstärkewalze an, was beim winterlichen Einsatz mit groben Handschuhen spielentscheidend sein kann ist.

Was uns in den zahlreichen Tests der Cardo-Lösung jedoch stets gefehlt hat, war ein etwas ausführlicherer Blick auf die begleitende iPhone-Applikation. Diesen wollen wir hier nachholen.

Umfangreich Cardo-App

Die iPhone-App von Cardo ist sehr übersichtlich gestaltet und mit einem Hauptbildschirm ausgestattet, der für die Bedienung mit Motorradhandschuhen ausgelegt wurde. Hier stehen die wichtigsten Menüelemente, etwa die UKW-Radiofunktion, Schnellanrufe oder der Intercom-Modus, direkt zur Verfügung.

Große Tasten besitzen auch die Radiosenderauswahl und die bis zu vier Telefonfavoriten, die sich in der Cardo-App anlegen lassen.

Wirklich umfangreich fallen die Audio- und Lautstärkeeinstellungen aus, die sowohl eine automatische Lautstärkeregelung anbieten als auch die Beeinflussung der Mikrofonempfindlichkeit und der Spracherkennung. Zudem können alle Lautstärken individuell angepasst werden.

So lassen sich Musiklautstärke, Radiolautstärke, der Pegel der Intercom-Anlage und die Lautstärke für neue Telefongespräche unabhängig voneinander regeln.

Hey Siri und Hey Cardo

Das Cardo Packtalk EDGE, das initial im April 2022 in den Markt startete, verfügt neben der Lautstärkewalze über drei Tasten am Gerät, mit denen sich Hunderte unterschiedlicher Funktionen aktivieren, einschalten, koppeln und umschalten lassen. Hier empfehlen wir euch einen Blick in das Benutzerhandbuch zu werfen:

Die möglichen Tastenvariationen sind wirklich vielfältig. Wer möchte, kann mit den Tasten durch die Radiosender und die laufende Wiedergabeliste springen, einen Schnellanruf auslösen, unterschiedliche Kopplungsmodi betreten, das Mikrofon stummschalten und sogar den Sendersuchlauf des in den Geräten integrierten UKW-Radios starten.

Hinzu kommen dann nicht nur die Bedienungsoptionen über die offizielle Cardo-Applikation, ebenfalls integriert sind zwei Sprachassistenzsysteme. Zum einen gestattet das Cardo-Headset das direkte Aufrufen der Apple-Sprachassistentin Siri über den bekannten “Hey Siri”-Befehl, zum anderen lassen sich die Basisfunktionen des Kommunikationsgeräts auch über den hauseigenen Sprachassistenten “Hey Cardo” aufrufen und steuern. Eine Liste der werksunterstützten Sprachbefehle findet ihr im offiziellen Pocket Guide des Anbieters übersichtlich zusammengefasst.

Der Sprachassistent “Hey Cardo” kann die Lautstärke regulieren, zwischen Telefonaten, Musik und Radio wechseln sowie verschiedene Zusatzfunktionen aktivieren.

Abofrei, funktional, unsere Wahl

Ebenfalls für Cardo gesprochen hat, dass der Anbieter keine Abomodelle anbietet. Zwar wurde im vergangenen Jahr mit dem sogenannten Packtalk Custom experimentiert, das mit einfachem Funktionsumfang vergleichsweise günstig verkauft wurde und von Kunden dann durch Zusatzoptionen funktional erweitert werden konnte, dieses Projekt scheint man nach negativem Community-Feedback jedoch erst einmal auf Eis gelegt zu haben. Geräte wie das Packtalk Edge verursachen keine zusätzlichen oder wiederkehrenden Kosten.

Einsteigern empfehlen wir einen Blick in die offiziellen YouTube-Playlisten des Anbieters zu werfen. Allein für das Cardo Packtalk Edge stehen hier zehn Anleitungsvideos zur Verfügung, die einzelne Funktionen, den Peering-Ablauf oder die verfügbaren Tastenkombinationen erklären.

Nettes kleines Bonus-Feature: Schaltet man das Gerät aus, Informiert dieses noch kurz über die aktuell verbleibende Akkukapazität, ehe in den Ruhezustand gewechselt wird.

Der offizielle Verkaufspreis des Cardo Packtalk Edge beträgt 409,95 Euro. Auf der Seite des Anbieters wird das Modell im Rahmen des Black Friday für 307,47 Euro angeboten, bei Amazon liegt der Aktionspreis derzeit bei nur noch 284 Euro.