Marktstart erst nach den Pro-Modellen
iPhone 18: Hinweise auf abgespeckte Ausstattung im Standardmodell
Apple könnte beim kommenden iPhone 18 an mehreren Stellen Einsparungen vornehmen. Darauf deuten aktuelle Hinweise aus der Lieferkette hin. Demnach soll das Standardmodell technisch näher an die günstigere Gerätevariante heranrücken als bisher.
Das reguläre iPhone 17 ist aktuell eine sehr gute Wahl
Apple will Produktionskosten senken
Bereits in der Vergangenheit hat Apple seine iPhone-Familie stärker differenziert. Mit den aktuellen Generationen bestehen deutliche Unterschiede zwischen den regulären Modellen und den preisgünstigeren Varianten. Dazu zählen unter anderem Displaytechnik, Kameraausstattung und Akkuleistung. Diese klare Abgrenzung könnte künftig weniger stark ausfallen.
Erst im Herbst erhöhte Apple den Speicher beim Basismodell auf 256 GB
Den neuen Informationen zufolge plant Apple Anpassungen bei zentralen Komponenten. Genannt werden unter anderem Änderungen an Chips, Speicher und Fertigungsprozessen. Ziel soll es sein, die Produktionskosten zu senken. Welche konkreten Funktionen betroffen sind, ist bislang offen. Ebenso unklar ist, welche Merkmale weiterhin exklusiv den höherwertigen Pro-Modellen vorbehalten bleiben.
Marktstart nach den Pro-Modellen
Parallel zu den möglichen technischen Anpassungen zeichnet sich auch eine Veränderung bei der Veröffentlichung ab. Während Apple seine neuen iPhones üblicherweise im Herbst präsentiert, könnte sich dieser Zeitplan aufteilen. Zunächst sollen die Pro-Modelle erscheinen, während die restlichen Geräte dann erst mit einigenMonaten Abstand folgen.
Ein solches Vorgehen hatte sich zuletzt bereits bei anderen Produktkategorien angedeutet. Wie zuvor berichtet, führen Engpässe bei wichtigen Bauteilen aktuell zu Verzögerungen bei mehreren Mac-Modellen. Insbesondere Speicherkomponenten gelten als kritischer Faktor. Diese Entwicklung könnte auch Auswirkungen auf die iPhone-Planung haben.
Für die iPhone-18-Reihe wird derzeit damit gerechnet, dass die teureren Varianten wie gewohnt im Herbst vorgestellt werden. Die Standardmodelle könnten dagegen erst im Frühjahr des Folgejahres erscheinen. Damit würde Apple die Markteinführung stärker staffeln und zugleich flexibler auf Produktionsbedingungen reagieren.
Und was ist daran jetzt neu?
Eigentlich alles. Es wird zukünftig wahrscheinlich deutlich abgespeckt im Vergleich zu heute.
das heißt ein iPhone 17 wird besser sein als ein iPhone 18? Kann ich mir nicht vorstellen
@iWelke
„Genau das! Die Leute würden sich noch mit dem iPhone 17 eindecken, falls bei der Vorstellung das iPhone 18 das technisch schlechtere Modell sein sollte. Hat es schon mal ein Feature-Downgrade in der Geschichte des iPhone gegeben? Diese ganzen Gerüchte dazu ergeben wirklich keinen Sinn.
Also, Force Touch fehlt mir schon :D
Aber ansonsten hast du recht.
Apple würde nicht ein besseres Model rausbringen können wenn es nicht ein Vorteil zum Jahr davor geben würde.
Zwar sind die Unterschiede meist Feinheiten aber ihr braucht auch nicht jedes Jahr wegen ein neues Feature ein neues iPhone zu kaufen.
Beispiel, danke für die Kamera Action Button, ich brauche sie nie. Swipe immernoch nach links vom Speerbildschirm wenn ich die Kamera brauche ;-)
Die Farben sind neu. Hehe
Irgendwie habe ich eh das Gefühl, dass Standard und Pro in jeweils zwei Größen völlig ausreichend wären.
Ich glaube nicht, dass das zutreffen wird. Vorstellbar wäre für mich höchstens, dass sie den A19 erneut verbauen. Es hat Jahre gedauert, bis ProMotion und 256 GB endlich zum Standard für alle Geräte wurden. Es wäre absolut kontraproduktiv, diesen Fortschritt jetzt wieder rückgängig zu machen. Welchen Sinn würde es ergeben, das iPhone 18 schlechter zu machen als das iPhone 17? Apple möchte ja, dass man möglichst jährlich upgradet. Welches Argument sollte es dann geben, von einem 17er auf ein 18er zu wechseln, falls es technisch wirklich schlechter wäre?
Also das 17er ist so nah am 17 Pro gewesen, wie noch kein Standard-iPhone je zuvor. Ich könnte mir eher vorstellen, dass das 18 Pro dann wieder so viel besser gemacht wird als das 18er, dass der Abstand wieder größer wird. Wüsste das erste Mal überhaupt absolut keinen Grund für das 17 Pro, besonders wenn man den Preisunterschied bedenkt.
Für mich ist die Telekamera das Argument für das Pro.
Wäre es nicht sogar logischer einfach überall die Top Technik zu verbauen und dann künstlich zu drosseln? So hätte man quasi nur noch ein Modell und dementsprechend günstige Produktion und könnte sogar noch das Upgrade verkaufen oder gar als Abo? Das müsste doch der feuchte Traum von Investoren sein …
Einfach die Chips vom Vorjahr einbauen. Wesentlich günstiger als die top Hardware zu verbauen.
und ich hätte gern ein Modell dass in der Größe abgespeckt ist :/
Dachte ich auch, ich kam vom 13 Mini auf das iPhone 17, dachte es dauert ewig sich umzustellen und nach einem Tag wollte ich nichts mehr anderes haben.