iPhone 18: Hinweise auf abgespeckte Ausstattung im Standardmodell

Apple könnte beim kommenden iPhone 18 an mehreren Stellen Einsparungen vornehmen. Darauf deuten aktuelle Hinweise aus der Lieferkette hin. Demnach soll das Standardmodell technisch näher an die günstigere Gerätevariante heranrücken als bisher.

Das reguläre iPhone 17 ist aktuell eine sehr gute Wahl

Apple will Produktionskosten senken

Bereits in der Vergangenheit hat Apple seine iPhone-Familie stärker differenziert. Mit den aktuellen Generationen bestehen deutliche Unterschiede zwischen den regulären Modellen und den preisgünstigeren Varianten. Dazu zählen unter anderem Displaytechnik, Kameraausstattung und Akkuleistung. Diese klare Abgrenzung könnte künftig weniger stark ausfallen.

Erst im Herbst erhöhte Apple den Speicher beim Basismodell auf 256 GB

Den neuen Informationen zufolge plant Apple Anpassungen bei zentralen Komponenten. Genannt werden unter anderem Änderungen an Chips, Speicher und Fertigungsprozessen. Ziel soll es sein, die Produktionskosten zu senken. Welche konkreten Funktionen betroffen sind, ist bislang offen. Ebenso unklar ist, welche Merkmale weiterhin exklusiv den höherwertigen Pro-Modellen vorbehalten bleiben.

Marktstart nach den Pro-Modellen

Parallel zu den möglichen technischen Anpassungen zeichnet sich auch eine Veränderung bei der Veröffentlichung ab. Während Apple seine neuen iPhones üblicherweise im Herbst präsentiert, könnte sich dieser Zeitplan aufteilen. Zunächst sollen die Pro-Modelle erscheinen, während die restlichen Geräte dann erst mit einigenMonaten Abstand folgen.

Ein solches Vorgehen hatte sich zuletzt bereits bei anderen Produktkategorien angedeutet. Wie zuvor berichtet, führen Engpässe bei wichtigen Bauteilen aktuell zu Verzögerungen bei mehreren Mac-Modellen. Insbesondere Speicherkomponenten gelten als kritischer Faktor. Diese Entwicklung könnte auch Auswirkungen auf die iPhone-Planung haben.

Für die iPhone-18-Reihe wird derzeit damit gerechnet, dass die teureren Varianten wie gewohnt im Herbst vorgestellt werden. Die Standardmodelle könnten dagegen erst im Frühjahr des Folgejahres erscheinen. Damit würde Apple die Markteinführung stärker staffeln und zugleich flexibler auf Produktionsbedingungen reagieren.