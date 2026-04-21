SwitchBot hat seinen Bewegungs- und Anwesenheitssensor im Preis gesenkt. Beim Hersteller selbst lässt sich das seit wenigen Wochen erhältliche Smarthome-Zubehör derzeit mit 15 Prozent Rabatt für 28 Euro bestellen. Noch günstiger geht es über Amazon. Dort wird der Kombi-Sensor momentan für 25,99 Euro angeboten.

Mittlerweile laufen Sensoren mit Anwesenheitserkennung den klassischen Bewegungsmeldern vielerorts den Rang ab. Die Geräte kombinieren zumeist mehrere Technologien und können nicht nur auf Bewegung reagieren, sondern auch Personen im Raum erfassen, die ein herkömmlicher Bewegungsmelder nicht erkennt. Ein klassisches Beispiel hierfür ist das stille Örtchen.

In solchen Situationen kommt es schon mal vor, dass ein einfacher Bewegungsmelder eine anwesende Person nicht erkennt, weil zu wenig Bewegung vorhanden ist und das Licht oder dergleichen ausschaltet. Mithilfe von Radarwellen arbeitende Anwesenheitssensoren wie das Modell von SwitchBot können dagegen auch minimale Bewegungen erkennen. Hierfür genügt es bereits, wenn eine anwesende Person atmet.

Über SwitchBot-Hub auch in Apple Home

Beim Kauf solcher Sensoren muss man allerdings auf ein paar Feinheiten achten. Dazu zählt beispielsweise die Stromversorgung und die Art und Weise, wie der Sensor mit anderen Anwendungen und Systemen verknüpft ist.

Im Falle des SwitchBot-Sensors wird beispielsweise zwingend ein mit Matter kompatibler Hub des Herstellers vorausgesetzt, damit sich das Gerät auch mit Smarthome-Systemen wie Apple Home verbinden lässt. Der Sensor selbst kommuniziert über Bluetooth und kann auf diesem Weg nur über die SwitchBot-App angesprochen werden sowie direkt mit anderen Geräten des Herstellers kommunizieren.

Zwei Jahre Batterielaufzeit

Für die Stromversorgung sorgen bei dem SwitchBot-Sensor zwei AA-Batterien, deren Laufzeit mit bis zu zwei Jahren angegeben wird. Dank der Unabhängigkeit von einer Steckdose und seiner kompakten Abmessungen lässt sich der Anwesenheitssensor sehr flexibel platzieren.