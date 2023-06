Reolink Video-Türklingel ausprobiert: Alles richtig gemacht

Was Video-Türklingeln mit App-Unterstützung angeht, haben wir schon so einiges mitgemacht. Am Ende des Tages wollen viele Anbieter dann doch nur ihr Premium-Abo an den Mann bringen, zusätzliche Geräte verkaufen oder verabschieden sich nach und nach von Funktionen, die zwar nicht kaufentscheidend aber durchaus brauchbar waren. Wir haben uns in den letzten Tagen mit dem Funktionsumfang und der Installation der Reolink Video-Türklingel beschäftigt und einen starken Kontrast erlebt.

Die Türklingel-Kamera mit externem Gong, WLAN und Ethernet-Unterstützung ist nicht nur schnell und idiotensicher eingerichtet, sondern bietet ihren vollen Funktionsumfang an, ohne dass die am Markt inzwischen fast obligatorische Nutzer-Registrierung verlangt wird – sehr erfrischend. Selbst die Zugriffs-Freigabe für Dritte ist möglich, ohne dass diese (oder man selbst) ein Reolink-Konto benötigt.

Dazu bietet die Kamera den FTP-Upload, Push-Benachrichtigungen, Privatsphären-Bereiche, Audio-Reaktionen zum Voraufzeichnen und zahlreiche andere Features in einer ordentlich gestalteten Applikation mit deutscher Benutzeroberfläche an, deren aktuell mittelmäßige App-Store-Bewertung wir beim besten Will nicht nachvollziehen können.

Nach unserer ersten Bestandsaufnahme haben wir nämlich das Gefühl dass Reolink bei seiner Video-Türklingel alles richtig gemacht hat und eine Doorbell liefert, die das Zeug hat, zu unserer Standard-Empfehlung zu werden.

Ein üppiger Lieferumfang

Für offiziell 139 Euro – im aktuellen Amazon-Angebot kostet die Video-Türklingel nur 110 Euro – kommt die Reolink Video Doorbell WiFi mit einem Netzwerkkabel (ausreichend, wenn eine Stromversorgung per Power-over-Ethernet gewünscht ist) verfügt alternativ aber auch über ein Netzteil und sogar ein Verlängerungskabel. Für herausfordernde Perspektiven bzw. die Seitenwände neben der Tür ist sogar ein Anschrägung im Lieferumfang enthalten, mit der die Türklingel-Kamera auch seitlich am Eingang befestigt werden kann. Was fehlt ist eine Micro-SD-Karte für den lokalen Aufnahmespeicher. Hier setzt Reolink eine entsprechende Speicherkarte als Eigenleistung voraus.

Dafür befindet sich ein kompakter Tür-Gong in der Verpackung, der in einer beliebigen Steckdose im Haus platziert werden kann und parallel zur App-Benachrichtigung ein Klingeln durch die eigenen vier Wände schickt, wenn der Besuch auf den Klingelknopf gedrückt hat.

Einfache Installation ohne Registrierung

Einmal mit Strom versorgt, führt die Reolink Video Doorbell WiFi nahezu selbstständig durch die Erstinstallation, hilft beim Download der App und nimmt Anwender während der Ersteinrichtung an die Hand. Was uns hier positiv überrascht hat: Der komplette Setup-Prozess benötigt keine Nutzer-Account.

Die Reolink-App wird aus dem App Store geladen und die Kamera installiert, ohne dass man auch nur einmal nach einer E-Mail-Adresse gefragt wird. Lediglich ein Admin-Passwort für das lokale Admin-Konto muss vergeben werden. Hier könnt ihr dann auch noch zusätzliche Konten einrichten, um die Kamera mit Partnern oder Mitbewohnern zu teilen – ebenfalls ohne E-Mail-Adressen.

Erkennt die Kamera Bewegung leuchtet der Klingelknopf blau auf

Noch üppigere Einstellungen

Fertig eingerichtet darf sich dann ein Kaffee zubereitet und ein entspannter Ausflug durch die umfangreichen Einstellungen der Reolink Video Doorbell WiFi unternommen werden.

Hier lassen sich zum einen Basiseinstellung festlegen, die etwa die Darstellung des Kamerabildes betreffen (Ist ein Zeitstempel gewünscht? Soll ein Wasserzeichen angezeigt werden? Soll das bild für flüssigere Bewegungen oder mehr Detail optimiert werden?) sowie die grundsätzlichen Hinweis-Einstellungen, wann die Kamera anschlagen beziehungsweise auf Personen vor der Tür aufmerksam machen soll.

So lässt sich etwa festlegen, zu welchen Tageszeitungen, welche Ereignisse eine Push-Mitteilung auslösen sollen (vorausgesetzt die Zustellung von Push-Mitteilungen wird überhaupt gewünscht). Reolink kann zwischen Personen, Besuchern und allgemeinen Bewegungen unterscheiden und die Push-Benachrichtigungen sowohl regulär zustellen als auch „dringlich“. Letztgenannte Option stellt diese auch im Nicht-Stören-Modus des iPhones zu.

Darüber hinaus bietet die Reolink-App mehrere erweiterte Funktionen wie etwa ein FTP-Upload oder auch E-Mail Benachrichtigung über hinterlegte SMTP-Konten an. Zeigt die Kamera auch auf Bereiche, die nicht betrachtet werden sollen, können diese hinter einem Privatsphäre-Schutz versteckt werden. Die Bewegungserkennung kann bei Bedarf sogar eine integrierte Sirenen-Funktion auslösen lassen.

Sprechen oder sprechen lassen

Reguläres-Einsatzszenario der Kamera dürfte der klassische Besucher sein. Es klingelt an der Tür (der Gong im Wohnzimmer klingelt mit) und ihr seid nicht zu Hause. Jetzt meldet sich die App mit einem Signalton und einer Push-Mitteilung, die nach dem Antippen umgehend die Verbindung zur Türklingel-Kamera herstellt.

Hier sieht man nur das Livebild und kann wählen, ob direkt ins Gespräch eingestiegen werden oder eine zuvor aufgenommene Sprachnachricht abgespielt werden soll. Praktisch, wenn falls man selbst gerade nicht sprechen kann. Auch das automatische Abspielen zuvor aufgenommener Sprachnachrichten nach einer zuvor festgelegten Wartezeit, lässt sich konfigurieren.

Ein grundsolides Paket

Reolinks Video-Türklingel ist ein rundes Paket, das zu einem völlig fairen Preis angeboten wird und bis auf eine HomeKit-Integration so gut wie keine Wünsche offen lässt. Angefangen bei der Installation der Kamera, über die Audioqualität, bis hin zur App, hat uns die Video Doorbell WiFi gut gefallen. Ein Hersteller, den wir zukünftig stärker als bislang auf dem Radar haben werden.

Eine Anmerkung noch, die wir der Vollständigkeit halber erwähnen möchten: Auch Reolink bietet die Möglichkeit an Kameraaufnahmen auf Wunsch in der Cloud zu speichern. Dankenswerterweise versucht der Anbieter euch dieses Angebot aber weder aufs Auge zu drücken, noch hängen irgendwelche Funktionen von der Nutzung des Cloudspeichers ab. Wenn man nicht aktiv nach dem Cloud-Speicher sucht, bekommt man von diesem auch nichts mit.