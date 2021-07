Ring: Die wichtigsten Infos zu den neuen Sicherheitsfunktionen

Ring will darüber hinaus den Komfort im Zusammenhang mit bestehenden Sicherheitsfunktionen des Systems verbessern. So wurde die bereits vorhandene 2-Faktor-Authentifizierung dahingehend erweitert, dass bei der Anmeldung statt des bislang obligatorischen SMS-Codes jetzt auch eine Authentifizierungs-App ergänzend zum gewöhnlichen Kontopasswort verwendet werden kann.

Grund für die genannten Einschränkungen ist die Umsetzung des Sicherheitsstandards. Die von den Kameras aufgezeichneten Videos werden wie in der Grafik oben skizziert vor der Übertragung an die Ring-Server so verschlüsselt, dass diese ausschließlich unter Verwendung des auf dem zugehörigen Mobilgerät hinterlegten, privaten Schlüssels betrachtet werden können.

Allem voran muss man wissen, dass die Möglichkeit zur Datenübertragung mittels Ende-zu-Ende-Verschlüsselung (zumindest bislang) nicht in Verbindung mit akkubetriebenen Videotürklingeln und Kameras zur Verfügung steht. Ring hat eine Liste der unterstützten Geräte veröffentlicht, bei den Videotürklingeln finden sich darauf lediglich die Pro- und Elite-Modelle, zudem verschiedene Modelle der Kamera-Serien Floodlight, Spotlight und Stick Up sowie die Ring Indoor Cam.

