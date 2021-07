Podcast-App Pocket Casts wechselt erneut den Besitzer

Pocket Casts dürfte in den Händen von Automattic auf jeden Fall besser aufgehoben sein, als unter der Fuchtel von Radiokonzernen. So wurde auch direkt im Zusammenhang mit der Übernahme eine konsequente Weiterentwicklung mit Blick auf bestehende und auch neue Funktionen angekündigt.

Die Podcast-App Pocket Casts wird einmal mehr ihren Besitzer wechseln. Der vor allem als Besitzer der Blog-Platform WordPress bekannte Internet-Konzern Automattic hat die Übernahme angekündigt und betont in diesem Zusammenhang, dass Russell Ivanovic und Philip Simpson als Mitbegründer der App deren Weiterentwicklung auch in Zukunft leiten werden.

