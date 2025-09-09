Apple Arbeitstiere neu aufgelegt
Richtig fette Kameras: Das iPhone 17 Pro und das iPhone 17 Pro Max
Apple hat im Rahmen seines September-Events das iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max präsentiert. Die Geräte wurden von Grund auf neu gestaltet und setzen auf ein Aluminium-Unibody-Gehäuse, das zugleich stabil, leicht und effizient bei der Wärmeableitung ist. Das Design schafft Raum für eine größere Batterie und integriert die Antennensysteme direkt in das sogenannte Plateau auf der Rückseite.
Neues Gehäuse und verbesserte Leistung
Ein zentrales Element des neuen Designs ist ein von Apple entwickeltes Thermosystem. Dieses setzt auf eine Vapor-Chamber, in der deionisiertes Wasser eingeschlossen ist und Wärme effizient vom Chip und den übrigen Komponenten abführt. Dadurch bleibt das Gerät auch bei längerer Belastung angenehm nutzbar.
Das Herzstück bildet der neue A19 Pro Chip mit:
- 6-Kern GPU mit integriertem Neural Accelerator
- größerem Cache und erweitertem Speicher
Apple verspricht damit eine um bis zu 40 Prozent höhere Dauerleistung im Vergleich zum iPhone 16 Pro, was sich besonders bei grafikintensiven Spielen oder rechenlastigen Anwendungen bemerkbar machen soll. Auch die Energieverwaltung wurde überarbeitet, sodass längere Laufzeiten erreicht werden.
Die Front und Rückseite sind nun komplett mit Ceramic Shield geschützt. Auf der Rückseite ersetzt dieses Material das bisherige Glas, was die Bruchsicherheit erhöht und gleichzeitig Platz für den Akku schafft. Das Display erhält zudem eine neue Antireflex-Beschichtung, die die Lesbarkeit bei starker Beleuchtung verbessert.
Kamerasystem mit 48 Megapixeln
Das Kamerasystem des iPhone 17 Pro besteht nun aus drei 48-Megapixel-Sensoren. Erstmals ist auch das Teleobjektiv auf 48 Megapixel ausgelegt und bietet eine optische Qualität mit bis zu 8-fachem Zoom. Neu sind:
- 48 MP Weitwinkel-, Ultraweitwinkel- und Telekamera
- Fusion-Technologie für verbesserte Detaildarstellung
- Teleobjektiv mit 100 mm (4x) und 200 mm (8x) Brennweite
- verbesserte Stabilisierung durch 3D-Sensor-Shift-System
Auch die Frontkamera wurde auf 18 Megapixel aufgerüstet und bietet ein größeres Sichtfeld, was besonders bei Videoaufnahmen hilfreich ist. Für Videoaufnahmen unterstützt das iPhone 17 Pro unter anderem ProRes RAW, Dolby Vision HDR, 4K mit 120 fps und Genlock für präzise Synchronisation mit mehreren Kameras.
Passend zum neuen Gehäuse stellt Apple neue Hüllen vor, darunter die Tech Woven Cases und transparente Modelle, die auch mit einem optionalen Trageriemen kombiniert werden können.
Die Euro-Preise
- iPhone 17 Pro mit 256 GB: 1299 Euro
- iPhone 17 Pro mit 512 GB: 1549 Euro
- iPhone 17 Pro mit 1 TB: 1799 Euro
- iPhone 17 Pro Max mit 256 GB: 1449 Euro
- iPhone 17 Pro Max mit 512 GB: 1699 Euro
- iPhone 17 Pro Max mit 1 TB: 1949 Euro
- iPhone 17 Pro Max mit 2 TB: 2449 Euro
Die neuen iPhone-Modelle lassen sich ab Freitag um 14 Uhr vorbestellen und sind ab dem 19. September erhältlich.
Das air finde ich irgendwie spannender und durch das Titan wertiger – beim iPhone pro fühlt man sich als nicht Kreativer mittlerweile wie ein nicht Sportler mit der Watch Ultra :,)
Jap. Bis auf die Kamera(s).
Aber leider bei vielen relevanten Punkten dann dadurch auch deutlich schlechter:
Zoom nur noch 2x
Batterie 27h
USB C 2 (statt 3 wie schon beim 15PM)
Nicht bei jeden relevant. Insbesondere USB-C.
Naja der displayport ist schon relevant
Auch als Sportler ist die Ultra miserabel.
Nö. So pauschal stimmt das auf keinen Fall.
Im Vergleich zu etwas nicht existenten? Oder einen Kloppergerät?
War auch auf die pauschale Aussage von oben gemeint.
@ Suppenhuhn: legst du wieder Eier?
Keine Antwort = keine Argument = Schach Matt.
Wie war das mit den Rabatten beim Rückkauf von alten iPhones?
Verlauf deins lieber auf eBay, da bekommst du viel mehr
Gestern iPhone 15 Pro Max geschaut da waren es 520,- heute sind es nur noch 430,- bei Apple.
Lohnt also nicht.
Das hat mich auch aufhören lassen… aber zumindest auf der deutschen Seite gibt es für mein 13 pro nur „bis zu 260€“…
Das war doch nur für die USA. Die 1160$ gibt es auch nur beim iPhone 16 Pro Max mit 1TB.
Bei uns natürlich mit sim slot und somit kleineren Akku…..
Kann das Event leider grad nicht sehen.
Ist das so? Und wenn ja, was macht das an Kapazität aus? Das ist ja nicht wenig Platz, der da verbraucht wird.
Macht ein bisschen was aus. Dennoch mehr Laufzeit.
Joz meinte 2h mehr Laufzeit bei Videos, bis zu 39h nun. Also ca 5% Unterschied.
Ganz so nicht korrekt. Grundsätzlich kommt das iPhone 17 Pro weiterhin mit einem SIM Schacht, jedoch nicht nur „bei uns“.
Beim Air liegt die Entscheidung beim Hersteller, also bei Apple, dass der sim Schacht verschwindet. Beim iPhone 17Pro ist es wohl noch nicht soweit…
Das 17 Pro gibt es auch eSim only. Nir halt leider nicht bei uns.
Apple hat wohl die ifun Kommentare von letzter Woche gelesen, in denen sehr viele eingeweint haben, wenn der SIM-Schacht nicht mehr käme, weil sie wohl gefühlt täglich mehrfach die SIM Karte wechseln.
kein schwarzes iphone mehr?
Nope, kein pro zumindest
Doch, mit einer Hülle auch in Schwarz
Schade kein Titan mehr…
+1
Hätte nicht gedacht dass mich das doch so sehr stört…
Gerade das Titan Natur ist ne richtig schöne Farbe und bei Dellen bei weitem nicht so anfällig wie Aluminium.
Jep, iss einfach so… deswegen bin ich bei den Pros auch extrem enttäuscht. Werde wohl das Air mal testen.
+1
An sich war Alu nur noch für Loser Geräte…
„Die“ müssen so ein thematisches Problem haben, deshalb Alu und der Wassertropfen Quatsch.
So ein Müll was du absonderst.
Apple soll ein „thematisches Problem“ haben und wechselt deshalb zu Aluminium? Hab ich die Aussage so richtig verstanden? Uiuiui, steile These.
Also so Andeutungen hat Apple bei dem Event schon gemacht
Über KI kein einziges Wort oder ?
Wurde einige Male erwähnt. Beim iPhone in Verbindung mit der Frontkamera. Oder meinst du Chatbotszeugs?
Wenig, aber es ging ja heute auch um Hardware.
Das betrifft das etwas weiter drüber zum Thema thermische Probleme!
„Mit der Neural Engine ist Apple seit 8 Jahren Vorreiter in Sachen KI“ (oder so ähnlich wurde es dahingeblubbert.
Leider kein Schwarz. Dann muss wohl mal orange herhalten
Habe ich auch gedacht, aber dann doch eher Silber als farbig???
Ich find das Orange schon cool. Ansonsten Cover drum und dann ists schwarz. :)
Fürchte da hat man sich schnell dran satt gesehen
Ich habe das 15 Pro Max und eine Apple Watch Series 9. Keines der heute gezeigten Geräte hat mich so richtig überzeugt. Wobei ich das Design des 17 Pro besser finde als gedacht. Dennoch… es ist und bleibt jedes Jahr die gleiche Prozedur. Allerdings überzeugen andere Hersteller genau so wenig.
Ich wäre froh wenn es nur eSim wäre. brauche die physische nicht.
Mehr stört mich eigentlich das das Pro mittlerweile 204 Gramm hat
Ich war damals als das 15 Pro mit Titan kam so froh, das es endlich was leichteres gab als das 14 Pro. Das war schon ein richtiger Brocken in der Hand, das 17 Pro hat leider das selbe Gewicht…
Titan ist nicht per se leichter. Titan hat eine höhere Dichte als z.B. Aluminium 6000. Titan hat im Gegenzug allerdings einen höheren Schmelzpunkt und ist korrosionsbeständiger.
Habe ich richtig gehört, dass selbst im Pro Max nur esim verfügbar ist?
Nein. Pro Max und Pro mit normaler SIM bei uns. Nur Air ist rein eSim
Nur das iPhone Air eSim-Only: https://www.apple.com/de/iphone/compare/?modelList=iphone-17-pro-max,iphone-17,iphone-air
Nee, laut dem Geräte-Vergleich im Apple-Store sollen die beiden Pros weiterhin ne physische Sim haben.
Nein wie immer. eSIM und richtige sim.
iFun Team – Danke für die rasant schnelle und tolle Berichterstattung heute! Tollen Job macht Ihr!!
aber sowas vom +1
+1
+1
Absolut!! 1000 Dank!!!
Konnte das Event leider nicht anschauen und war dank euch trotzdem bestens informiert.
Bestes Team!
+1
+1
+1
Sign !! :-)
+1
Mut zur Farbe, klar. Aber einfach kein Schwarz anzubieten ist besonders mutig.
Schwarz ist keine Farbe…
Ymmd!
Tja, da war der gute alte Henry Ford Apple voraus, man konnte sein Auto in jeder Farbe bestellen, solange es nur schwarz war. ;)
Bin nur ich enttäuscht? Was wurde vorher alles als „bestätigt“ vorausgesagt:
– optische 8fach Kamera
– kabellos laden mit bis zu 45W
– 8K Videoaufnahme
– kleinere Notch
– 24 MP Frontkamera
Nichts davon ist gekommen! Und das was kommt, kommt noch nicht mal in schwarz. Zum ersten Mal seit es das iPhone gibt. Bin leider echt enttäuscht über dieses „Upgrade“….
Optisch ist doch eingetroffen. Und 40 fach digital.
Naja nein ist es nicht.
Der 8fach Zoom ist auch nur digital, der er nur 25% des Sensors bzw. nur 25% der Pixel davon nutzt.
Nur bei 4fach Zoom wird der komplette Senser genutzt!
Und 25 Watt mit iOS26.
Nein das ist falsch. Ist 8 fach optisch. 40 fach digital. Einfach auf der Apple Seite schauen.
Ist nur ein 12MP Ausschnitt vom 48MP Sensor. Apple spricht ja auch von 8x Zoom in „optischer Qualität“, also kein echter 8x Zoom!
8x optisches Einzoomen, 2x optisches Auszoomen, 16x optischer Zoombereich
Bis zu 40x digitaler Zoom
Steht bei Apple. Manche Kameras haben optische Qualität.
So sieht es aus…
Ja von 0,5 bis 4 ist achtfach. Das 16 pro kann 5x Tele optisch ohne Fusion.
Geht mir ähnlich, das event hat mich recht ratlos zurückgelassen. Irgendwie ist da nicht viel. Hab auch das 15pro und irgendwie denke ich eher über das 16pro nach, da gibts wenigstens noch titan und es wirkt edel. Das neue ist doch sehr „klotzig“
+1
Nein, mich überzeugt keines der heute gezeigten Produkte richtig. Müsste ich einen Favoriten benennen, wäre es das iPhone 17 (Standard) . Ich bleibe beim 15 Pro Max.
Kein schwarz mehr?
Leider nicht. Das erste Mal seit 18 Jahren iPhone!
1:1 der gleiche Preis bei 512GB Pro Max. Sauber. Wird sofort am Freitag gekauft. Sehr gutes Upgrade!
Seh ich auch so!
1.699€ ist heftig
Preisstabil seit Jahren.
Hätte günstiger werden müssen bei dem Dollarkurs
Ich wollte unbedingt die Farbe Titan haben, sonst schwarz :(
jetzt steht das nicht mehr zur Auswahl haha …
geht mir auch so… lol
Die Farben… WTF?!?
Gibt’s schon Preise?
Ja
Dicker und schwerer – schade
Air
Da fehlen mir die Kameras und die Akkulaufzeit
also das orange finde ich recht ansprechend und auch das blaue .. mal eine andere farbe als sonst
Ok, wird definitiv das 16 Pro. Schrecklich!
69 Euro für dieses lächerliche Crossbody Band. LOL
Wenig überraschend, oder hast du deine 29,95€ ernst gemeint?
Irgendwie schon :-)
Dann bist du naiv.
Laufen die Pros nur mit esim oder auch mit sim?
Bei uns auch mit SIM.
Beides. Wie immer also.
Warum so hässlich, warum?
Leute wir brauchen Preise….
Und Du wohl Internet :)
Pro: 1’099 CHF
Wie letztes Jahr.
bin mal auf die telekom Zuzahlungen gespannt ..
Ich finde es sollte eine Telekom-Version in den Farben grau und pink geben :)
Listenpreis abzüglich 15,99€ oder so hahaha…
Die Farbe Orange von dem Pro ist geil!
Find ich auch, aber das Clear Case das ich immer nutze sieht ja jetzt furchtbar aus. Wer kommt auf sowas?!?!
Ich wollte eigentlich ein Upgrade vom 14 Pro Max machen, nur Aluminium und noch nicht einmal schwarz stören mich schon sehr.
Hülle drüber. Da merkst du kein Titan und siehst die Farbe nicht.
Never eine Hülle. Geht gar nicht.
Was ist mit HomePods ect?????
Wurden nicht vorgestellt.
Auch kein Apple TV
Und kein AirTag.
mit dem Zoom kapiere ich nicht. Sind das jetzt ne Kamera die in echt optisch zoomen kann oder wird 8x digital gemacht. Kann mir bitte wer helfen!
Digital ist ja jetzt schon wesentlich höher. 8 Fach sind optischer Zoom.
Finde nicht, was digital damit machbar ist. Hat das evtl jemand?
Apple sagt was von 40fach… die Auflösung ist dann aber vermutlich nur noch 640×480 Pixel
40 fach laut Apple Seite. Wie gesagt. Jetzt bei den alten schon lange zweistellig.
Auflösung hat damit nix zu tun.
Ist das nicht eigentlich egal?
Soll Apple erst einmal eine gute Kamera bauen, die es auch nutzt.
Bis heute halte die Kameras nicht ansatzweise Vergleichen stand.
lediglich Film funzt seit eh und je. Fotos null. Da helfen auch keine Megapixel
Optisch mit 48MP gibts 4x Zoom.
Digital mit 12 MP (also nur 25% der Pixel bzw. Sensorfläche) sind dann 8X Zoom.
Warum Apple das „optisch“ nennt bleibt mir auch ein Rätsel!
Apple nutzt dann die fläche des sensors anders, das ist der vorteil der quadpixel. Aber ist trotzdem ne mogelpackung.
So sieht es aus.
Verstehe ich auch nicht. “ Teleobjektiv mit 100 mm (4x) und 200 mm (8x) Brennweite”. Was heisst das?
Es schaltet dann einfach auf eine andere Linse um … deswegen gibt es ja die „Herdplatten“ da ein richtiger Zoom mehr Platz benötigt
Ich dachte bis anhin, dass der Hauptgrund für das klobige Kamerabuckel-Design der erweiterte optische Zoom ist. Aber damit lag ich wohl falsch.
Quasi hybrid, weil nur 12MP anstatt 48MP
Ist ganz einfach. Die Tele-Linse hat einen 48-Megapixelsensor, der ggü. der Standard-Linse eine ca. 4fach höhere Brennweite hat. Also ist es ganz genau genommen eine Festbrennweite mit ca. 100mm.
Jetzt kommt der gleiche Kniff zum Einsatz, wie schon bei der Hauptkamera zuvor: Man verwendet den mittleren Teil des Sensors und fabriziert so einen „Möchtegern“-optischen Zweifach- „Zoom“, der aber genau genommen keiner ist, weil ja einfach nur ein Teil der Sensorfläche ausgeschnitten wird. Das Prinzip kommt jetzt bei der Tele-Optik ebenfalls zum Einsatz und schon wird aus der 4-fach Festbrennweite eine 8-fache.
Es wurde meines Wissens nicht explizit erwähnt, aber ich nehme an, dass es auch ausschließlich eSIM gibt. Kann man da eigentlich auch zwei parallel nutzen?
In Deutschland mit SIM.
Leider in Deutschland mit SIM und damit weniger Akku.
Zwei eSIMs gehen aber dennoch, schon seit vielen Jahren
Langweilig. Das war ja mal gar nichts.
Dachte da kommt was richtig gutes was endlich den aktienwert wieder anhebt. War wohl Nix.
Seit wann passiert das nach einer Keynote. Kaufe seit über 10 Jahren nach Keynotes ein weil es da günstiger ist. Hahaha
Ein Pro ohne schwarzes Gehäuse ist für mich kein Pro!…. Passe.
Genau, denn wahre Pros nutzen nur schwarz! /s
Richtig :-)
iPhone 17 Pro Max 256GB in silber ! Freitag wird vorbestellt *__*
Und warum das Pro Max, das wird garnicht so richtig beworben?
Bessere Akkulaufzeit und größeres Display
Weil ich den besten Akku haben möchte, und ich mich sehr an die Größe des iPhone Pro Max gewöhnt habe.
Bin ich vielleicht zu dumm? Wo ist denn jetzt der Unterschied vom Pro zum Max? Kann man nicht mal bei Apple vergleichen.
Das eine ist größer
Das größere hat auch mehr Akkuleistung, einen anderen Unterschied gibt es da auf technischer Seite nicht.
Doch größeres Display ist noch technisch.
Das Max hat auch die 2TB-Option
Fand ich auch komisch, dass man dem Pro Dinge spendiert hat, die bisher dem Max vorbehalten waren. Jedenfalls war es beim iPhone 14 Pro Max so, dass es nur dort drei Kameras gab, und es gab noch den einen oder anderen Unterschied mehr. Wäre für mich in der Tat ein Argument, um vom Pro Max aufs Pro zu wechseln.
Aber tendenziell erst beim iPhone 19 oder 20.
iOS 26, padOS 26 und watchOS 26 ist als RC verfügbar
Ist die heute veröffentlichte iOS 26 Version die GM?
Ist da
Gibt keine GM mehr. Ist ein Release Candidate. Kann final sein. Muss es aber nicht.
ja .. sofern es nicht noch einen dicken klopper reingeschafft hat
Sehe (wie auch letztes Jahr beim 16 Pro) für mich keinen triftigen Grund vom 15 Pro auf das 17 Pro upzugraden.
Geld gespart!
Hier der gleiche Fall. Uninteressant
Nicht in schwarz. Nicht mit mir.
Na dann halt nicht
Unter dem Strich super, denn ich verspüre überhaupt keinen Anreiz für ein Update von meinen Geräten (iPhone 16 Pro Max, Ultra 2, AirPods 2) aus dem letzten Jahr. Mehr Geld für was anderes :)
Ich finde die Farben und das Material zum kotz…
Beides mit einer Hülle nicht fühl und sichtbar.
Du hat mittendrin aufgehört zu schreiben. Was ist los? Wurdest du abgelenkt?
Ich nicht. Und jetzt?
Das Pro besteht also nur noch aus Aluminium.. von Edelstahl, zu Titan (Beschichtung) nun zu Alu und das Air ist aus Titanium. Was soll das? Mit Pro Modellen habe ich schon immer Wertigkeit verbunden..
Jetzt steht der Nutzen im Vordergrund. Also Dampfkammer und Alu.
Ich mag die olle, eingeklebte Glasscheibe auf der Rückseite nicht. Sieht im Vergleich zu iPhone 17 und iPhone air, billig aus.
Deswegen kaufe ich das Air und nicht das Pro. Ich mag keine matten Handys und eine Hülle nutze ich nicht.
Die Preise im Artikel stimmen doch nicht, oder?
Doch, 1449€ Startpreis fürs Pro Max
In den USA 1199$ = 1024€
War das die letzten Jahre bei uns auch so deutlich teurer?
Ja war es. Mein 15 Pro Max hat mit 256GB vor 2 Jahren auch 1449€ gekostet.
Vergesse die Steuern nicht , die in den usa Preisen nicht angeben werden.
Stimmt. Hab ich nicht dran gedacht.
Eure iPhone Air Preise stimmen nicht.
Achso. Das ist verwechselt worden mit dem iPhone pro Max
Ich wollte vom 14Pro Max mit 512GB umsteigen.
Optisch und haptisch schon eine harte Sache, von Glas und Edelstahl auf so eine AluBüchse „upzugraden“.
Gespannt bin ich lediglich auf die Kamera, da ich sehr viel fotografiere.
Bin tatsächlich auch enttäuscht. 3 Farben und keine Titan Farbe und kein Schwarz. Dann bleibt das 15 Pro. Und die Apple Watch Ultra 1 bekommt nur einen neuen Akku von Apple. Hoffentlich wird das IPad Pro mit M5 keine Enttäuschung. Das hab ich fest eingeplant.
15 Pro Reihe ist immernoch sehr wertig! Natur Farbe und Titan waren schon super!
Wer seine Kaufentscheidung anhand der Farbe fällt, braucht auch kein Pro.
Ich habe das 15 pro mit einem TB. Umstieg wegen der paar Funktionen lohnt sich bei mir nicht.
Ich warte gerne auf das Fold, das kaufe ich sofort.
iOS26 kann geladen werden, oder? Da steht nix mehr wegen Beta oder so…
Release Candidate.
Ist der Release Candidate, die haben keinen Beta Zusatz mehr. Die offizielle Freigabe ist am 15.09.
Warum ist das den in der Schweiz soviel günstiger. Kann man auch einfach über die Grenze fahren und es sich kaufen?
Weil wir Schweizer sonst schon überall zu viel bezahlen.
Hahahaha ^^
Erwähne auch die Immensen Gehälter die ihr bekommt
Natürlich kannst du es einfach in der Schweiz kaufen. Bei der Rückreise hast du dann 3 Optionen. Es riskieren, nicht beim Zoll anmelden und nicht erwischt werden, beim Zoll anmelden und die 19% Einfuhrumsatzsteuer abdrücken, nicht anmelden, erwischt werden, 38% Einfuhrumsatzsteuer samt Aufschlag bezahlen.
38 % ist noch zu wenig.
Wenn ich auf WhatsApp Fotos von Freunden ab iPhone 14 bekomme denke ich mir immer: das schaut jetzt nicht wirklich gut aus, das ist alles irgendwie zu dunkel, da saufen dunkle Bereiche ins Schwarz ab… ich weiß HDR und wie jede App das interpretiert, aber WhatsApp wird viel genutzt und da frag ich mich will ich das? Wenn man alles im Apple Ökosystem wie Messages nutzt existiert das Problem vermutlich nicht
Ein WhatsApp-Nutzer :()
Aber mit iPhone 13 pro max wo HDR noch so richtig Gas gibt
WhatsApp komprimiert alles.
Was habt ihr eigentlich mit den Farben? Die meisten klatschen ihr schönes iPhone doch eh in irgend ne hässliche Hülle.
Also ich nie, kaufe mir immer Apple Care+. Da braucht es dann keine Hülle.
Dann könnte Apple extrem viel Geld an den Designern sparen und jedes Jahr den gleichen Block in gleicher Farbe veröffentlichen.
Kein schwarz :-(
orange is the new black
:D
Das Clear Case für das Pro sieht ja furchtbar aus mit der weißen Platte hinten
Besser als ein Qi-Ring!
Mit Titan hatten sie dann wohl doch unlösbare thermische Probleme … fand Edelstahl immer am schönsten… die neue Selfie Cam finde dich ganz interessant, und die Möglichkeit gleichzeitig mit der hinteren und der vorderen Kamera zu filmen
Unlösbare thermische Probleme? Solche, dass man Titan beim iPhone Air als Heilsbringer vermarktet, das mit dem gleichen SoC kommt?
Ich kann mir vorstellen, dass der A19 Pro im iPhone Air deutlich früher und deutlich stärker throttled als der im Pro Modell.
Es ist nicht der gleiche SoC; der vom Air hat nur 5 GPU-Kerne (und ist möglicherweise niedriger getaktet), der vom Pro hat 6 GPU-Kerne. Ist also wie bei früheren Geräten, die SoCs für die Pros werden auf gute Qualität geprüft, und der „Ausschuss“ wird für andere Baureihen verwendet.
Geschmackssache, aber ich finde, das neue Pro ist das hässlichste Handy jemals. Bin sehr froh, letztes Jahr gekauft zu haben. Allein das Alu wieder – Never kaufe ich das so. Hingehen empfinde ich das neue Air als das schönste iPhone, das ich jemals gesehen habe und bin, was das angeht, etwas sauer auf mich, letztes Jahr das 16 Pro gekauft zu haben. Haha. So kann es gehen. Das neue Pro passt aber super zur Watch Ultra – welche aber auch nicht mein Stil ist. Von daher werde ich in 3, 4 Jahren wohl auf das dann erhältliche Air wechseln, da mir persönlich Design wichtiger als Funktion ist. Natürlich jedem das seine.
Alu leitet Wärme halt 10 Mal besser als Titan. Darauf scheint man mit den Dampfkammern ja einen Fokus gelegt zu haben.
Außerdem wirkt das Air dann im Vergleich noch leichter. Die 165 g gefallen mir echt gut. Irgendwann hab ich den Sprung von 180 auf 200 g deutlich am kleinen Finger gemerkt. Zum Pro hab ich noch keine Gewichtsangabe gefunden.
Gewicht vom Pro sind laut Vergleich anstrengende 204 g – Pro Max sogar 231 g.
Es ist nichts dabei, was mein Interesse wecken könnte. Zu dünn halte ich für unpraktisch. Jetzt sieht es noch mehr danach aus, als würden die Leute bei Sprachnachrichten ein Knäckebrot vor den Lippen halten – Autsch
Ist doch egal, was andere machen und toll finden.
Gibt’s zum orangen iPhone auch nen Wohnwagen dazu? Frage für einen Freund
Alle meckern sie, dass es ja sooooo teuer werden soll… und schaut euch an, was passiert ist.
Das Orange sieht phenomenal aus, Alu haben sie sexy (wie bei den MacBooks) integriert, der A19 Pro und die eigenen Modems sind Wow, Kameras liefern vorn und hinten ab, die Batterie wird wahnsinnig gut ausfallen.
Apple war mutig – ich find es gut.
Und man sieht wieder einmal, wie viele Leaks doch nur das sind, was sie sind – Gerüchte.
„Apple war mutig…“
Aus meiner Sicht ist das nicht mutig, sondern todesmutig
Also noch besser.
Die 256GB sind aber auch wieder wie damals die 128GB, wenn ProRes RAW Video 20GB pro Min. braucht
Wer ProRes RAW Videos mit dem iPhone erstellt, wird wohl kaum die 256gb Variante nehmen.
Wird so langsam Zeit mal von meinem 12 Pro zu wechseln, oder?
Ich überlege auch. Die Kameras vom 12er sind schon etwas angestaubt, aber sonst…
Ja. Sowieso. Mein 12Pro wird auf jeden Fall am Gebrauchtmarkt landen. Ich habe noch die Keynote abgewartet um zu entscheiden ob es ein 16 oder 17 Pro werden soll. Aber die Kamera des 17er mit dem 8x optischem Zoom hat für mich die Entscheidung getroffen :)
Ich denke mir die letzten 3 Jahre jeden September „noch enttäuschender kann es nicht werden“, aber sie schaffen es jeden September wieder aufs Neue mir ein Kopfschütteln zu entlocken.
Btw.: Kann es sein, dass das die kürzeste Präsentation der letzten Jahre war?
Ja war Sie, dafür aber so Amazing und Incredible …
Wo gibt es denn das Hintergrundbild?
Zwischen 1.300€ und 2.450€ für ein Smartphone und nächstes Jahr wird uns schmackhaft gemacht, dass wir wieder ein Neues brauchen. Da liegt dann das „Einsteigermodell“ preislich bei 1.400€. Völlig bekloppt !
Warum sollte es? Die Preise sind auch dieses Jahr stabil geblieben. Davon abgesehen, wer ein Einsteigermodell haben möchte, holt sich sicherlich kein Pro.
Material downgrade bei den Pro Modellen ist KEIN gleichgebliebener Preis…
Also das erste mal seit dem 11 pro Max werde ich mir wohl kein Max mehr holen, ich persönlich finde das Air diesmal das spannendste von allen iPhone Modellen…und es bekommt eine Chance, Kameras und Akku Laufzeit sind mir nie so wichtig gewesen!Und meine persönliche Meinung zu dem Pro Modellen ist, mir gefallen sie überhaupt nicht aber es ist auch wie gesagt nur meine Meinung.
Die Farbe orange ist eine (Speichellecker) Schmeichelei an einen Präsidenten dessen Name mir gerade nicht einfällt…
Apple-CEO Tim Cook sagte, beim iPhone habe man „den größten Fortschritt seit jeher“ gemacht. Er sprach von einem Gamechanger.
Frage mich, wo es das Zeug gibt, dass er geraucht hat….
Frag ich mich auch. Ich will auch was davon.
Wie war das bei der Telekom in den vergangenen Jahren nochmal? Man konnte schon vor 14:00 reservieren?