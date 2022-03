Rezeptsammlung Mela jetzt mit Kalenderanbindung

Die neue Option zum Erstellen eines persönliches Speiseplans ist als nicht unbedingt nötige, aber ausgesprochen nette Zusatzfunktion zu sehen. In der integrierten Kalenderansicht könnt ihr einen Tag auswählen und damit verbunden festlegen, ob es sich um ein Frühstück, Mittag- oder Abendessen handelt. Anschließend wählt ihr das gewünschte Rezept aus eurer Sammlung und der Eintrag wird mit einem Link zu der in der App gespeicherten Kochanleitung in eurem Apple-Kalender hinterlegt.

Die Rezepte-App Mela bekommt eine nette Funktionserweiterung mit auf den Weg. Mit dem Update auf Version 1.4 wird Apples iCloud-Kalender integriert. In der Folge könnt ihr die Anwendung auch dazu verwenden, einen Essensplan zu erstellen, der dann auf all euren Apple-Geräten angezeigt wird.

