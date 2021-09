App-Tipp: Offizieller Saisonkalender empfiehlt Obst und Gemüse

Das so vermittelte Wissensplus hat nicht nur Gastronomen im Blick, sondern hilft auch dem stinknormalen Supermarkt-Besucher dabei bessere Kaufentscheidungen zu treffen und den Menüplan der laufenden Woche zu inspirieren. So bringt der bevorzugende Griff nach der Saisonware gleich mehrere Vorteile mit sich.

Konzipiert als Einkaufshelfer und Konsumwegweiser, hilft euch der Saisonkalender der zentralen deutschen Behörde für Landwirtschaft und Ernährung dabei Lebensmittel auszuwählen, die gerade Saison haben. Also euch jene Obst- und Gemüse-Sorten auf den Radar zu schieben, die momentan in Massen vom Feld geholt werden. Die App berücksichtigt die Haupterntezeiten dabei nicht nur für heimische Waren, sondern auch für Importware wie Zitrusfrüchte.

