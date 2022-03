Neben der Schweiz ist der HomePod mini jetzt auch in den Niederlanden und in Belgien erhältlich. Interessant ist damit verbunden ein Blick auf die Preisgestaltung, während Apple mit 99 Franken in der Schweiz nahezu auf einer Linie mit den hiesigen 99 Euro liegt, müssen unsere Nachbarn in den Niederlanden und Belgien 109 Euro berappen.

Zweieinhalb Jahre nach der Vorstellung des HomePod mini kommen auch Apple-Nutzer in der Schweiz in den Genuss des kleinen Siri-Lautsprechers. Apple hat das Verkaufsgebiet des Geräts jetzt um drei weitere europäische Länder erweitert.

In Benelux 10 Euro teurer HomePod mini jetzt auch in der Schweiz erhältlich

