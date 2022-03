Für Küche und Büro: Xiaomi-Wasserkocher mit App-Anbindung

Die Bedienung des Kochers erfolgt im Alltag über zwei Tasten im Griff des Geräts. „Boil“ bringt das eingefüllte Wasser zum Kochen, während ein Druck auf die Taste mit der Aufschrift „Keep Warm“ dafür sorgt, das die per App voreingestellte Temperatur erreicht wird. Optional kann man hier auch einen Zeitraum festlegen, über den hinweg diese Zieltemperatur dann gehalten wird. Oberhalb der beiden Tasten findet sich in den Griff des Geräts dann auch noch eine LED-Anzeige für die aktuelle Wassertemperatur integriert.

Um erstmal mit einer immer wieder zu diesem Thema aufkommenden Fehlinformation aufzuräumen: Wasserkocher mit App-Anbindung bedeutet zumindest in diesem Fall nicht, dass ihr das Ding mit der App bedient. Die zugehörige iPhone-Anwendung gibt euch aber die Möglichkeit, die erweiterten Warmhalte-Optionen an eure Bedürfnisse anzupassen. Praktisch ist dergleichen besonders, wenn ihr regelmäßig Wasser auf eine bestimmte Temperatur erhitzen oder auf dieser halten wollt, ganz egal ob für Babybrei oder für euren Lieblingstee.

Insert

You are going to send email to