Rewe Pay ab 1. Juli: Supermarkt startet mobiles Bezahlen per App

In ausgewählten Rewe-Märkten können Kundinnen und Kunden ab dem 1. Juli ihren Einkauf direkt per Smartphone bezahlen. Die neue Funktion namens „Rewe Pay“ soll morgen in der Rewe-App freigeschaltet werden und ermöglicht die Abwicklung des Bezahlvorgangs über den QR-Code, der bisher bereits für digitale Bons und Bonuspunkte genutzt wurde.

Auf dem #Rewe-Parkplatz in Radebeul-West hängen Plakate, dass es ab 01.07.2025 „Rewe Pay“ gibt, d. h. man mit seiner Rewe-App bezahlen kann. Edeka, Netto, Lidl und Kaufland bieten das ja schon länger an. pic.twitter.com/nRW4Bh4Vlj — Tobias F (@tobiasf91) June 27, 2025

App-Scan ersetzt Kartenzahlung

Nach ersten Berichten zu Plakatsichtungen in den Filialen wird das neue Angebot nun in mehreren Standorten erprobt. Ob es sich dabei um einen bundesweiten Start handelt, ist bislang nicht offiziell bestätigt – wir warten derzeit noch auf eine Antwort der Rewe-Pressestelle.

Die Freischaltung erfolgt in mehreren Schritten: Nutzerinnen und Nutzer müssen die App mit ihrem Girokonto verknüpfen und beim ersten Einkauf an der Kasse regulär mit Girokarte zahlen. Dabei wird ein Lastschriftmandat erteilt, das zukünftige Zahlungen per App ermöglicht. Die Nutzung von Debit- oder Kreditkarten ist laut Angaben des Supermarktblogs offenbar nicht vorgesehen. Wie dieser aus Unternehmenskreisen erfahren haben will, bleibt Rewe Pay an das Girokontomodell der deutschen Banken gebunden.

Eine detaillierte Beschreibung zur Funktionsweise will Rewe ab morgen unter rewe.de/rewe-pay bereitstellen.

Absicherung per Gerätesperre erforderlich

Um Rewe Pay nutzen zu können, muss das verwendete Smartphone über einen aktiven Sperrmechanismus verfügen. Jede Zahlung soll zusätzlich mit biometrischer Erkennung oder Passwort bestätigt werden. Außerdem ist die Funktion an das Gerät gebunden, das bei der erstmaligen Nutzung zum Einsatz kam. Auf diese Weise möchte Rewe die unberechtigte Verwendung durch Dritte verhindern.

Mit dem eigenen App-Bezahlsystem folgt Rewe einem Trend, den andere Handelsketten bereits vorgezeichnet haben. Lidl hatte 2021 mit Lidl Pay ein ähnliches System eingeführt, musste allerdings Rückschläge hinnehmen, nachdem es zu Betrugsfällen bei Lastschriftbuchungen kam. Auch Kaufland bietet mit Kaufland Pay eine vergleichbare Lösung an.

Kostenkontrolle durch eigene Apps

Ein gemeinsames Ziel der Händler dürfte darin liegen, Bezahlvorgänge vom klassischen Kartenverkehr abzukoppeln. Wenn Kunden ihre Einkäufe direkt über die App per Lastschrift bezahlen, entfallen Gebühren, die sonst an Kreditkartenanbieter wie Visa oder Mastercard oder Plattformen wie Apple Pay gehen würden. Gleichzeitig lassen sich Bonusprogramme und personalisierte Angebote enger mit dem Bezahlvorgang verknüpfen.