Revolut integriert ChatGPT Go in seine Kontomodelle

Der Finanzdienstleister Revolut erweitert seine kostenpflichtigen Kontomodelle um einen Zugang zu ChatGPT Go. Je nach gebuchtem Tarif erhalten Kunden das OpenAI-Abonnement für einen Zeitraum von drei bis zwölf Monaten ohne zusätzliche Zahlung. Das Angebot startet weltweit.

Im kostenlosen Standardkonto ist ChatGPT Go für drei Monate enthalten. Bei höherpreisigen Revolut-Tarifen verlängert sich der Aktionszeitraum schrittweise auf bis zu zwölf Monate. Welche Laufzeit für das jeweils gebuchte Kontomodell gilt, lässt sich in der Revolut-App einsehen. Dort soll auch die Aktivierung erfolgen. Ein separates Abonnement bei OpenAI ist während des enthaltenen Zeitraums nicht erforderlich.

Höhere Limits für Bilder und Dokumente

ChatGPT Go wurde Ende 2025 in Deutschland als günstigere Alternative zum Plus-Abonnement eingeführt. Der reguläre Preis liegt bei acht Euro pro Monat. Der Tarif richtet sich an Nutzer, denen die Beschränkungen des kostenlosen Zugangs nicht ausreichen, die jedoch nicht alle Funktionen des deutlich teureren Plus-Abos benötigen.

Zum Leistungsumfang gehören höhere Nutzungslimits für das aktuelle Basismodell, zusätzliche Datei-Uploads, umfangreichere Datenanalysen und mehr Möglichkeiten zur Bilderstellung. Auch Projekte, Aufgaben und eigene GPTs lassen sich nutzen. Erweiterte Recherchefunktionen, der Agentenmodus, die Videogenerierung mit Sora und der Codex-Agent bleiben dagegen den höherpreisigen Abonnements vorbehalten.

Revolut rechnet den Gegenwert der Leistung nicht auf die monatliche Kontogebühr auf. Nach Ablauf des kostenlosen Zeitraums dürfte jedoch ein separates ChatGPT-Abonnement erforderlich werden, sofern OpenAI und Revolut die Zusammenarbeit nicht verlängern.

Vom Bankkonto zur Abonnementplattform

Revolut baut sein Angebot seit Jahren über klassische Bankleistungen hinaus aus. Nach der Einführung der europäischen Banklizenz und der Einlagensicherung folgten unter anderem deutsche IBANs, Tagesgeld, ETF-Sparpläne und international nutzbare Datentarife per eSIM. Mit ChatGPT Go kommt nun erstmals ein verbreiteter KI-Dienst als fester Tarifvorteil hinzu.

Bestandskunden sollten prüfen, ob ihnen der Funktionsumfang von ChatGPT Go ausreicht. Wer bislang separat für ein ChatGPT-Abonnement bezahlt, kann dieses während des kostenlosen Revolut-Zeitraums gegebenenfalls pausieren und so zusätzliche Kosten vermeiden.

