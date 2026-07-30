OBD2 fürs iPhone: DrivePulse macht Fahrzeugdaten sichtbar

Mit DrivePulse ist seit wenigen Tagen eine neue iPhone-App im App Store verfügbar, die Fahrzeugdaten über einen günstigen OBD2-Adapter ausliest und aufbereitet. Die Anwendung richtet sich an Autofahrer sowie Motorradfahrer und verbindet sich automatisch mit dem Fahrzeug, sobald dieses gestartet wird. Laut Entwickler genügt dafür ein Bluetooth-fähiger OBD2-Adapter (Stichwort: ELM 327), wie er bereits für rund 15 Euro erhältlich ist.

Während jeder Fahrt zeichnet die App zahlreiche Messwerte auf. Neben Geschwindigkeit und Motordrehzahl werden unter anderem Kraftstoffverbrauch, Motor und Öltemperatur, Batteriespannung sowie Höhenprofil und Rollphasen ohne Gaspedal gespeichert. Aus diesen Informationen berechnet DrivePulse einen allgemeinen Fahrzeugzustand, der mehrere Faktoren berücksichtigt.

TOPDON CarPal für Hobbyisten: OBD2-Diagnosegerät mit App

So fließt bei der Bewertung der Starterbatterie nicht nur die aktuelle Spannung ein, sondern auch deren Entwicklung über einen längeren Zeitraum. Dadurch sollen sich nachlassende Batterien frühzeitig erkennen lassen.

CarPlay, Parkposition und Wartung im Blick

Neben der Diagnose übernimmt DrivePulse auch klassische Bordcomputeraufgaben. Die App speichert automatisch den Parkplatz nach Fahrtende und stellt dafür ein Homescreen Widget mit Karte und Adresse bereit. Ein weiteres Widget zeigt unter anderem die geschätzte Restreichweite und den aktuellen Fahrzeugstatus an. Unterstützt wird außerdem CarPlay. Die wichtigsten Informationen lassen sich dadurch direkt auf dem Fahrzeugdisplay anzeigen. Während der Fahrt werden aus Sicherheitsgründen nur ausgewählte Daten dargestellt. Ausführlichere Auswertungen erscheinen erst im Stand.

Zusätzlich verwaltet die App Wartungstermine, dokumentiert Tankvorgänge und erklärt ausgelesene Fehlercodes in verständlicher Sprache, anstatt lediglich die üblichen OBD2-Codes anzuzeigen. Für Dieselfahrzeuge gibt es darüber hinaus Funktionen zur Überwachung des Partikelfilters. Die Anwendung erkennt laufende Regenerationszyklen und informiert darüber, wenn diese unterbrochen wurden.

Ein Merkmal der App ist ihr Datenschutzkonzept. Nach Angaben des Entwicklers werden sämtliche Fahrzeugdaten ausschließlich lokal auf dem iPhone gespeichert. Eine Registrierung ist nicht erforderlich und die Anwendung überträgt keine Telemetriedaten an externe Server. Ebenso arbeitet DrivePulse ausschließlich lesend und schreibt keine Daten in das Steuergerät des Fahrzeugs.

DrivePulse ist kostenlos erhältlich und kann sieben Tage lang mit allen Funktionen getestet werden. Anschließend wird eine einmalige Freischaltung für 3,99 Euro angeboten. Ein Abo gibt es nicht. Voraussetzung für die Nutzung ist wie gesagt ein kompatibler OBD2-Adapter mit Bluetooth oder WLAN.