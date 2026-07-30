Freie TimeWarp-App: Wiederkehrende Fotos am selben Ort

Mit der kostenlosen iPhone-App TimeWarp lassen sich Veränderungen an einem bestimmten Ort über längere Zeiträume dokumentieren. Nutzer markieren dazu eine Position auf der Karte und nehmen dort ein erstes Referenzfoto auf. Die Anwendung erinnert anschließend entweder zu festgelegten Terminen oder beim nächsten Aufenthalt in der Nähe daran, ein weiteres Bild anzufertigen.

Damit die einzelnen Aufnahmen später möglichst genau zusammenpassen, blendet TimeWarp das vorherige Foto transparent über das aktuelle Kamerabild. Diese sogenannte Geisteransicht dient als Orientierung für Bildausschnitt und Perspektive. Zusätzlich speichert die App das verwendete Objektiv und die Zoomstufe der ersten Aufnahme.

Spätere Fotos sollen dadurch nicht unbemerkt mit einer anderen Brennweite entstehen, was bei Serien mit mehreren Wochen oder Monaten Abstand schnell zu sichtbaren Sprüngen führen kann.

Erinnerungen sind mit dem Aufnahmeort verknüpft

Der Entwickler nennt als Ausgangspunkt ein privates Fotoprojekt, bei dem ein neu angelegtes Gartenprojekt regelmäßig dokumentiert werden sollte. Dabei sei es sowohl schwierig gewesen, an die Aufnahmen zu denken, als auch den ursprünglichen Bildausschnitt erneut zu treffen.

TimeWarp verbindet deshalb zwei Funktionen, die andere Anwendungen meist getrennt anbieten. Während Foto und Videotagebücher wie 1 Second Everyday regelmäßige Aufnahmen sammeln, berücksichtigen sie keinen festen Aufnahmeort. Kamera Apps mit halbtransparenten Vorlagen helfen dagegen bei der Ausrichtung, erinnern aber nicht automatisch an die nächste Aufnahme.

Sobald mehrere Bilder vorliegen, spielt TimeWarp die Serie als Zeitraffer ab und kann diesen auf Wunsch exportieren. Denkbare Einsatzgebiete sind Baustellen, Gärten, Landschaften, wachsende Pflanzen oder Orte, die sich im Lauf der Jahreszeiten verändern.

Gemeinschaftsprojekte und bezahlte Fotoaufträge

Neben privaten Fotopunkten können Nutzer auch öffentliche Orte anlegen, zu denen andere Personen weitere Aufnahmen beitragen. Auf diese Weise sollen gemeinschaftliche Zeitraffer entstehen, die über längere Zeit von unterschiedlichen Besuchern ergänzt werden.

Darüber hinaus enthält die App eine Auftragsfunktion. Nutzer können gegen Bezahlung um ein aktuelles Foto von einem bestimmten Ort bitten. Personen in der Nähe können den Auftrag übernehmen und die Aufnahme mithilfe des hinterlegten Referenzbildes ausrichten. Der Standort wird dabei per GPS geprüft, die Auszahlung erfolgt über Stripe. Der Entwickler behält bei diesen Aufträgen einen Anteil ein.

Die grundlegenden Funktionen lassen sich ohne Benutzerkonto verwenden. TimeWarp wird kostenlos angeboten und soll nach Angaben des Anbieters weder um Werbung noch um Abonnements oder In-App-Käufe ergänzt werden.