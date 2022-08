Revolut <18: Neues Kinderkonto mit Peer-to-Peer Zahlungen

Die Neobank Revolut hat ein neues Angebot für Kinder zwischen dem 6. und dem 17. Lebensjahr vorgelegt und ersetzt mit diesem auch das bislang angebotene Produkt „Revolut Junior“. Die neue Offerte nennt sich „Revolut <18“ und unterscheidet sich auf den ersten Blick nur unwesentlich vom bisherigen Kinderkonto der Digitalbank.

Individuelle Karten und P2P-Zahlungen

So fällt vor allem auf, dass das „moderne Knax-Konto“ jetzt in knalligem Gelb antritt. Darüber hinaus bietet „Revolut <18“ fortan aber auch eine Karten-Personalisierung und Peer-to-Peer Zahlungen an, mit denen sich Kleinstbeträge direkt zwischen mehreren „Revolut <18“-Konten transferieren lassen.

Mit der „Apple Cash“-Alternative und der Möglichkeit eigene Kartendesigns festzulegen, will Revolut vor allem Teenager abholen und sich hier gleich als Lifestyle-Marke etablieren, die die Überweisung von Kleinstbeträgen so unkompliziert macht wie das Versenden von Kurznachrichten. Entsprechend lassen sich die Transaktionen auch um animierte Gifs oder persönlichen Nachrichten ergänzen. Was die Kartenpersonalisierung angeht, können die von Revolut ausgegebenen Debitkarten mit Zeichnungen, eigenen Texten oder Emojis versehen werden.

Mit „Taschengeld“ und „Belohnungen“

Erhalten bleiben die Funktionen „Taschengeld“ und „Belohnungen“, die Revolut bereits mit „Revolut Junior“ eingeführt hat. „Taschengeld“ sorgt sich um regelmäßige, automatische Überweisungen vom Eltern- zum Kinderkonto. Mit „Belohnungen“ lassen sich bestimmte Aufgaben im Haushalt vergüten.

In Deutschland, Österreich und der Schweiz wird das Kinderkonto aktuell von etwa 60.000 Kunden genutzt. Seit November 2021 ist das Kinderkonto auch in Apple Pay integriert:

Revolut Junior: Apple Pay für Kinder und Teenager

Im kostenlosen Standard-Konto von Revolut lässt sich ein „Revolut <18“-Konto anlegen. Konten für zwei Kinder sind nur mit Plus oder Premium-Konto einzurichten. Das Metal-Konto lässt bis zu fünf Kinderkonten zu.