„Return to Monkey Island“ kommt zu Apple Arcade

Apple hat für die kommenden Wochen fünf Neuzugänge für Apple Arcade angekündigt. Unter anderem soll der im vergangenen Jahr erschienene Titel Return to Monkey Island das Spiele-Abonnement des iPhone-Herstellers aufwerten.

Return to Monkey Island+ wurde von Apple neben drei weiteren neuen Spielen für den 6. Juni angekündigt. In dem Titel führt der Entwickler Ron Gilbert die Geschichte der beiden ersten Teile des Adventures „The Secret of Monkey Island“ und „Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge“ fort.

Hochwertige Point-and-Click-Adventures sind unter Apple Arcade ja eher die Ausnahme. Somit dürfen sich Abonnenten von Apples Spieledienst auf eine abwechslungsreiche Neuerscheinung freuen – jedenfalls sofern sie den Titel nicht schon direkt bei seiner Veröffentlichung gekauft haben. Das Spiel wird als Premium-App regulär zum Kaufpreis von 9,99 Euro angeboten.

Ebenfalls demnächst auf Apple Arcade

Als weiteres kommendes Highlight im Angebot von Apple Arcade bewirbt Apple das Ubisoft-Spiel Rabbids Multiverse. Der neueste Titel aus der „Rabbids“-Reihe des Entwicklerstudios kombiniert Sammelkarten und Adventure-Elemente.

Bei Tomb of the Mask handelt es sich um einen Arcade-Titel in Retro-Optik, der an Pac-Man und verschiedene längst vergessene Klassiker aus den Anfangszeiten der Videospiele erinnert.

Fabulous – Wedding Disaster haut uns jetzt nicht unbedingt vom Hocker, Apple-Arcade-Abonnenten dürfen hier einen Neuzugang erwarten der als „perfektes Spiel für alle Fans von Mode, Romantik, Promi-Gossip und Zeitmanagement“ beworben wird.

Vision-Pro-Titel erstmal noch uninteressant

Bereits für den 30. Mai hat Apple eine Vision-Pro-Version des 3D-Puzzle-Adventures Where Cards Fall angekündigt. Mit seinen Raumpuzzles bietet sich der Titel für die Videobrille von Apple geradezu an. Hierzulande muss man diesbezüglich jedoch weiterhin abwarten, doch rechnen wir spätestens zur Apple-Entwicklerkonferenz im kommenden Monat mit konkreten Informationen zum Start der Apple-Brille in Deutschland und weiteren Ländern.