Point-and-Click Adventure Return to Monkey Island für iOS verfügbar

Mehr als 32 Jahre ist es her, dass sich Guybrush Threepwood (seines Zeichens „mächtiger Pirat“) auf den Weg gemacht hat, um das Geheimnis der sagenumwobenen Insel Monkey Island zu lüften. Doch irgendwie hat sich der tollpatschige Held dabei in haufenweise andere Abenteuer verstrickt und selbst im direkten Nachfolger Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge ließ Serienschöpfer Ron Gilbert die Spieler darüber im Dunkeln, was denn nun das Geheimnis dieser vermaledeiten Affeninsel sei.

Doch nachdem zwischenzeitlich drei weitere Monkey Island Titel ohne Ron Gilberts Mitwirken erschienen sind, kehrte auch Gilbert zurück und hat mit Return to Monkey Island endlich Licht ins Dunkel gebracht und alle noch offenen Fragen klären können. Nun, zumindest einen Teil davon. Oder doch nicht? Egal! Hinter euch! Ein dreiköpfiger…

Zwar erschien Return to Monkey Island bereits letzten Herbst für macOS, Windows und Konsolen. Nun hat es das Point-and-Click Adventure jedoch auch auf die Mobilplattform geschafft und ihr könnt Guybrush’s jüngstes Abenteuer auch auf dem iPhone und iPad erleben.

Erwartungsgemäß spielt sich das Adventure auf dem Touchscreen ausgesprochen gut und die Mobilversion bietet die gleichen Inhalte, wie die PC Fassung. Inklusive der nachgereichten deutschen Vertonung, in der erneut Norman Matt (The Curse of Monkey Island & Tales of Monkey Island) unserem Helden seine Stimme leiht.

Wem zwar die Erzählweise der Klassiker gefallen hat, der aber mit den teilweise etwas chaotischen Rätseln Probleme hatte, sei an dieser Stelle Entwarnung gegeben. Die Rätsel sind nicht zu knackig gehalten und zusätzlich trägt Guybrush eine Art Logbuch mit sich herum, in dem das Spiel die von euch gesammelten Erkenntnisse zusammenführt.

Damit findet ihr auch wieder Anschluss, wenn ihr mal eine längere Spielepause einlegen solltet. Und wer einfach nur die liebevoll erzählte Geschichte genießen möchte und sich nicht mit langen Rätseln herumschlagen will, für den gibt es sogar einen vereinfachten Spielmodus, der euch weniger der kniffligen Hindernisse in den Weg legt. (Das ist natürlich nichts für Point-and-Click Puristen. Aber es ist nett, dass die Option existiert.)

Dennoch wendet sich Return to Monkey Island natürlich deutlich an Spieler der ersten beiden Teile. Sowohl auf Mêlée wie auch Monkey Island stößt ihr nicht nur an jeder Ecke auf alte Bekannte, sondern könnt ebenso haufenweise Anspielungen auf die Klassiker entdecken. Wer die Klassiker nie gespielt hat und dies auch nicht auf die schnelle nachholen kann, sollte zumindest vor Spielbeginn einen Blick auf das Sammelalbum im Hauptmenü werfen. Darin gibt Guybrush einige Anekdoten seiner vergangenen Abenteuer zum besten und beleuchtet die Hauptcharaktere des Spiels.

Für Fans der Serie, die Return to Monkey Island noch nicht gespielt haben, bietet die iOS Fassung nun also die ideale Gelegenheit. Zumal die rund 10 Stunden Spielspaß, die euch das Adventure bietet, mit 9,99 Euro unseres Erachtens sehr fair bepreist sind. (Zum Vergleich: Die PC Fassung kostet über GOG aktuell 22,99 Euro.)