Retro-Spiele-Flatrate: Antstream Arcade startet auf iPhone und iPad

Gute Nachrichten für Fans klassischer Computerspiele: Der Spiele-Streamingdienst Antstream Arcade, der bereits Ende Juni über seinen bevorstehenden Start auf iPhone und iPad informiert hat, lässt sich inzwischen aus Apples Softwarekaufhaus laden und sowohl auf dem iPhone installieren als auch auf Apples Tablet nutzen. Anwenderinnen und Anwender können damit auf eine Bibliothek von über 1.300 Retro-Spielen zugreifen, die ohne vorherigen Download oder Installation direkt per Stream gespielt werden können.

Antstream Arcade funktioniert ähnlich wie andere bekannte Spiele-Streaming-Dienste, etwa der von Amazon angebotene Dienst Luna. Die Spiele selbst sind in der Cloud gespeichert. Ihr wählt in der Katalog-Applikation lediglich aus, was gespielt werden soll und greift dann auf die Server der Macher zu, die dafür lediglich eine stabile Internetverbindung voraussetzen.

Die Einführung von Antstream Arcade auf Apples Mobilgeräten wurde durch die neuen Digitalgesetze der Europäischen Union ermöglicht. Diese neuen Vorgaben haben zu Änderungen in Apples App Store-Richtlinien geführt, die unter anderem die Zulassung von Spiele-Emulatoren möglich gemacht und Apples bisheriges Verbot für Spiele-Streaming-Apps aufgehoben haben. Bisher hatte das Unternehmen verlangt, dass jedes Spiel einzeln als eigenständige App eingereicht wird.

Registrierung erforderlich

Nun ist Antstream Arcade für iPhone und iPad verfügbar und zwingt neue Anwenderinnen und Anwender nach der Installation zuerst zum Anlegen eines Nutzerkontos. Zum Spielen muss anschließend die Monats-Flatrate zum Preis von 4,99 Euro gekauft oder das Jahresabo zum derzeit noch reduzierten Preis von 29,99 Euro erworben werden. Zu den Spielen, die sich dann zocken lassen, gehören Klassiker wie Asteroids, Pong und Space Invaders.

Antstream Arcade bietet zudem eine Reihe von besonderen Features. Dazu gehören wöchentliche Turniere, bei denen Spielerinnen und Spieler aus aller Welt gegeneinander antreten können, sowie über 600 Mini-Spiel-Herausforderungen, die jede Woche aktualisiert werden. Es gibt auch die Möglichkeit, direkt gegen Freunde anzutreten und lokale Mehrspieler-Games zu zocken. Der Dienst unterstützt sowohl kabelgebundene als auch Bluetooth-Controller, die mit iPhone und iPad kompatibel sind, wie etwa den Backbone- oder den PlayStation-Controller.