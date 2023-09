Respekt? Voll! Regierung startet Kampagne gegen Smartphone-Gaffer

[…] Immer wieder gibt es Berichte von Gaffern, denen ein Foto vom Unfall wichtiger ist, als die schnelle Rettung von Schwerverletzten. Immer wieder machen Einsatzkräfte die Erfahrung, dass sie nicht schnell genug am Unfallort sind, weil es keine Rettungsgasse gibt. Immer wieder werden Rettungsdienste gerufen, obwohl dies nicht notwendig wäre. Vielen Menschen ist nicht klar, welche Konsequenzen ihr Verhalten in solchen Notsituationen haben kann.

Eine abschreckende Wirkung scheint die Strafandrohung jedoch nicht zu besitzen. So hat sich nun auch die Bundesregierung noch mal mit dem Mangel an gesellschaftlichem Respekt Helfern und Rettungskräften von Polizei, Feuerwehr, THW und Rettungsdiensten gegenüber auseinandergesetzt.

Und dies, obwohl das so genannte Gaffen seit Anfang 2021 strafbewährt ist. So kümmert sich seit knapp drei Jahren Paragraf 201a des Strafgesetzbuches um die Sensationslust, die nicht nur privatsphären verletzt, sondern häufig auch die Einsatzkräfte behindert. Möglich ist seitdem eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren für das Filmen eines Unfalls.

Insert

You are going to send email to