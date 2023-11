Resident Evil 4 kommt an Silvester aufs iPhone

Das Entwicklerstudio Capcom konnte bereits am Montag mit einer vielbeachteten Neuerscheinung aufwarten. Der unter anderem von Apple als Beispiel für die hervorragende Gaming-Performance seiner neuen Mobilprozessoren beworbene Titel Resident Evil Village lässt sich seit dieser Woche im App Store laden.

Darüber hinaus hat Capcom für dieses Jahr auch noch die Veröffentlichung von Resident Evil 4 für das iPhone versprochen. So wie es aussieht nutzen die Entwickler diese Zeitspanne bis zum letzten Tag aus. Als offizieller Veröffentlichungstermin wird jetzt der 31. Dezember genannt. Wer den iPhone-Start von „Resident Evil 4“ nicht verpassen will, kann die App jetzt schon unverbindlich im App Store vorbestellen.

Wie schon bei „Resident Evil Village“ der Fall, kann man das Survival-Horror-Adventure dann kostenlos laden und über einen Teil hinweg auch spielen. Auf diese Weise kann man sich dann wohl auch am besten davon überzeugen, ob man sich für das Spiel begeistern kann und das genutzte Gerät den Ansprüchen der App auch gerecht wird.

Sechs Jahre sind seit der biologischen Katastrophe in Raccoon City vergangen. Agent Leon S. Kennedy, einer der Überlebenden des Vorfalls, wurde mit der Rettung der entführten Tochter des Präsidenten betraut. Er verfolgte ihre Spur in ein entlegenes europäisches Dorf, in dem mit den Einheimischen etwas ganz und gar nicht zu stimmen scheint … Nun hebt sich der Vorhang und es beginnt eine Geschichte einer wagemutigen Rettung und des grausamen Horrors, in der Leben und Tod, Schrecken und Katharsis zusammenlaufen.