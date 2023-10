Resident Evil Village: Imposantes Gaming-Erlebnis für das iPhone 15 Pro

Die Spiele-Entwickler Capcom haben im vergangenen Monat angekündigt, dass der Survival-Shooter Resident Evil Village am heutigen Montag auch in einer für iPhone und iPad optimierten Version erscheint. Das Spiel lässt sich jetzt wie versprochen im App Store laden. Der Download der App ist kostenlos und man kann die Vollversion zum Preis von 15,99 Euro per In-App-Kauf freischalten, darüber hinaus bietet Capcom gegen einen Aufpreis von 9,99 Euro noch ein DLC-Paket sowie für 1,99 Euro weitere Inhalte an. Die Entwickler bieten einen Teil der zugehörigen In-App-Käufe bis zum 20. November mit 60 Prozent Preisnachlass an.

Die Entwickler von Resident Evil Village hatten ja bei der Vorstellung der neuen iPhone-Modelle einen Auftritt auf der Apple-Bühne und konnten dabei besonders auf die auf Apples neuem A17-Pro-Prozessor basierenden Fortschritte im Bereich des Mobile Gaming aufmerksam machen. Die spezielle Optimierung für die neuesten Apple-Geräte bedeutet aber gleichermaßen, dass für das Spiel auf dem iPhone zwingend die neuesten Pro-Modelle von Apples Mobiltelefonen erforderlich sind. Wer Resident Evil Village auf dem iPad spielen will, benötigt ein mit einem M1-Prozessor ausgestattetes Modell des Apple-Tablets. Ausführliche Informationen zu den Systemvoraussetzungen wurden auf der Webseite der Entwickler veröffentlicht.

Ausführlich kostenlos testen

Erfüllt das persönliche Setup diese Anforderungen, so darf man sich auf ein beeindruckendes Spielerlebnis freuen. Etwas gewöhnungsbedürftig ist dabei allerdings die schon für den Download der rund sieben Gigabyte großen Spieleinhalte erforderliche Steuerung durch einen Bildschirm-Controller. Optional lässt sich das Spiel auch mit einem kompatiblen „echten“ Controller spielen.

Die iOS-Version von Resident Evil Village kommt mit deutscher Text- und Sprachausgabe und lässt sich über ein weites Stück hinweg kostenlos spielen, sodass man sich nicht nur von der eindrucksvollen Qualität des Spiels überzeugen, sondern auch überprüfen kann, ob man sich mit dieser Art von Mobile Gaming anfreunden kann.