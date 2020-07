Rattlegate? Viele AirPods Pro „klappern“ inzwischen

Die Tradition gewordene Unsitte, großen und kleinen Produkt-Patzern aus Cupertino direkt einen Gate-Suffix mit auf den Weg zu geben hat durchaus angenehme Nebeneffekte: Diskussionen zum Thema lassen sich leichter Suchen, besser verschlagworten und so auch einfacher zusammenfassen.

Wrote this up in case someone asks me again how I feel about my AirPods Pro. https://t.co/2g2vkA0oQ2

— dewey (@tehwey) July 13, 2020