Radio-App Pladio: Update erweitert Steuerung und Synchronisation

Mit Version 1.0.251207.1636 erhält die kostenlose Radio-App Pladio ein Funktionsupdate, das vor allem die Anbindung an Apple Music und die Nutzung im Auto erweitert. Das Hinzufügen oder Entfernen erkannter Titel aus der persönlichen Musikbibliothek zeigt nun sofort sichtbar an, ob der Vorgang läuft und erfolgreich abgeschlossen wurde. Zusätzlich verhindert eine doppelte Bestätigung versehentliche Mehrfachaktionen.

Viele Detailverbesserungen integriert

Auch unter CarPlay passt sich die Oberfläche dynamisch an. Während einer laufenden Aktion werden Schaltflächen kurzzeitig ausgeblendet und danach wieder im korrekten Zustand angezeigt. Dadurch bleibt die Anzeige mit dem tatsächlichen Status synchron.

Neu seit unserer Erstvorstellung der App ist außerdem eine bessere Steuerung über Sperrbildschirm und Kontrollzentrum. Dort lassen sich Sender wechseln, ohne die App zu öffnen. Bei eingehenden Anrufen oder Systemhinweisen wird die Wiedergabe automatisch pausiert und anschließend fortgesetzt. Auch die Tonweitergabe reagiert auf Gerätewechsel. Wird ein Kopfhörer abgezogen, stoppt die Wiedergabe. Beim Wechsel zu AirPlay wird sie nahtlos fortgeführt.

Datenbank-Umstellung und Autostart

Im Hintergrund wurde die Senderdatenbank technisch umgestellt. Favoriten bleiben erhalten, auch wenn Sender ihre Übertragungsadressen ändern. Neue Bildformate mit mehreren Auflösungen und zusätzliche Metadaten sollen die Orientierung erleichtern.

Pladio erlaubt nun auch das direkte Teilen erkannter Songs oder kompletter Radiosender über Messengerdienste und soziale Netzwerke. Übermittelt werden dabei Coverbilder und Senderinformationen.

Mit der neuen Autostart-Funktion kann die zuletzt gehörte Station automatisch beim Start der App wiedergegeben werden, was besonders für den täglichen Arbeitsweg gedacht ist. Ergänzend wurden Fehler bei Verbindungsaussetzern und bei der Synchronisierung der CarPlay-Bedienelemente behoben.

Parallel dazu steht eine Mac-Version der kostenlosen App kurz vor der Freigabe. Sie befindet sich noch im Prüfverfahren von Apple. Die Anwendung ist technisch fertiggestellt, wartet jedoch noch auf die abschließende Zulassung für den Mac App Store.