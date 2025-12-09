iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 972 Artikel

Apple-Music-Anbindung und CarPlay-Steuerung

Radio-App Pladio: Update erweitert Steuerung und Synchronisation
Mit Version 1.0.251207.1636 erhält die kostenlose Radio-App Pladio ein Funktionsupdate, das vor allem die Anbindung an Apple Music und die Nutzung im Auto erweitert. Das Hinzufügen oder Entfernen erkannter Titel aus der persönlichen Musikbibliothek zeigt nun sofort sichtbar an, ob der Vorgang läuft und erfolgreich abgeschlossen wurde. Zusätzlich verhindert eine doppelte Bestätigung versehentliche Mehrfachaktionen.

Viele Detailverbesserungen integriert

Auch unter CarPlay passt sich die Oberfläche dynamisch an. Während einer laufenden Aktion werden Schaltflächen kurzzeitig ausgeblendet und danach wieder im korrekten Zustand angezeigt. Dadurch bleibt die Anzeige mit dem tatsächlichen Status synchron.

Neu seit unserer Erstvorstellung der App ist außerdem eine bessere Steuerung über Sperrbildschirm und Kontrollzentrum. Dort lassen sich Sender wechseln, ohne die App zu öffnen. Bei eingehenden Anrufen oder Systemhinweisen wird die Wiedergabe automatisch pausiert und anschließend fortgesetzt. Auch die Tonweitergabe reagiert auf Gerätewechsel. Wird ein Kopfhörer abgezogen, stoppt die Wiedergabe. Beim Wechsel zu AirPlay wird sie nahtlos fortgeführt.

Datenbank-Umstellung und Autostart

Im Hintergrund wurde die Senderdatenbank technisch umgestellt. Favoriten bleiben erhalten, auch wenn Sender ihre Übertragungsadressen ändern. Neue Bildformate mit mehreren Auflösungen und zusätzliche Metadaten sollen die Orientierung erleichtern.

Pladio erlaubt nun auch das direkte Teilen erkannter Songs oder kompletter Radiosender über Messengerdienste und soziale Netzwerke. Übermittelt werden dabei Coverbilder und Senderinformationen.

Mit der neuen Autostart-Funktion kann die zuletzt gehörte Station automatisch beim Start der App wiedergegeben werden, was besonders für den täglichen Arbeitsweg gedacht ist. Ergänzend wurden Fehler bei Verbindungsaussetzern und bei der Synchronisierung der CarPlay-Bedienelemente behoben.

Parallel dazu steht eine Mac-Version der kostenlosen App kurz vor der Freigabe. Sie befindet sich noch im Prüfverfahren von Apple. Die Anwendung ist technisch fertiggestellt, wartet jedoch noch auf die abschließende Zulassung für den Mac App Store.

09. Dez. 2025 um 12:10 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    8 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.
  • Mich wundert es doch immer wieder das solche Apps kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Wie verdienen die Entwickler denn ihr Geld und wodurch?

    • Zitat aus dem oben verlinkten Artikel:

      „Zwar hat der Entwickler Patrick Diezi für das kommende Jahr bereits kostenpflichtige Zusatzfunktionen angekündigt, die grundlegende Radiowiedergabe soll jedoch auch langfristig kostenlos und ohne Gebühren zur Verfügung stehen. Als Premium-Funktionen sollen etwa eine Podcast-Unterstützung oder erweiterte Audioeinstellungen Einzug halten.“

  • Sehr – SEHR – gut !
    Und Querformat! (Ideal für meinen Oldtimer !)

  • Schön wäre jetzt noch, wenn man seine Favoritenliste selbst sortieren könnte.

  • Mir gefällt es auch sehr gut. Was mir auffällt: die App Cuterdio, die ich bisher benutzt habe, hat noch weitere Sender, die es hier nicht gibt. Gibt es da unterschiedliche Datenstände?

  • Noch eine Frage: es zeigt sich, dass viele Sender sich eine Zahl oder ein Sonderzeichen an den Anfang setzen und die Liste schwer zu scrollen ist. Man muss immer schon den Namen der Station wissen, damit man die findet. Oder irre ich mich? Es gibt bestimmt super Sender die mit S anfangen, aber die springen einen nicht gleich an. Außer ich gebe Sydney oder Singapore ein aber vielleicht gibt es einen Sender, der mir super gefallen würde, der aber einen ungewöhnlichen Namen hat. Wie finde ich den? Per KI Prompt? Oder gibt es da noch andere Methoden?

