Mit Matter-Untersützung
Wassermelder und Steckdosenleiste von Meross zum Aktionspreis
Meross bietet die seit dem Frühjahr erhältliche neue Version seiner Wassermelder gerade über Amazon zum Bestpreis an. Die kleinen Sensoren arbeiten mit dem Matter-Hub des Herstellers zusammen und lassen sich darüber auch in Apple Home und andere Smarthome-Systeme integrieren.
Wenn ihr den Meross-Hub MSH450MA-EU bereits besitzt, könnt ihr die Wassermelder gerade solo zum Preis von 14,44 Euro bestellen. Das Starterkit mit Hub wird bei Amazon für 25,49 Euro angeboten. Der Meross-Hub wird auch zusammen mit diversen weiteren Sensoren des Herstellers angeboten und kann insgesamt bis zu 24 Geräte verwalten. Die Kommunikation zwischen den Meross-Geräten erfolgt energiesparend über das 433-MHz-Funkprotokoll. Für die Übergabe ans Heimnetz und die Anbindung an andere Smarthome-Systeme setzt der Hub auf Ethernet oder WLAN.
Die neue Generation der Wassersensoren von Meross ist nicht nur deutlich flacher als ihr Vorgänger, sondern kann neben Pfützen auch tropfende Rohre und dergleichen erkennen. Hierfür finden sich zusätzlich zu den Wasserkontakten auf der Unterseite zwei weitere Kontakte in einer Rinne oben auf dem Gerät. Werden die Kontakte geschlossen, geben Hub und Sensor einen 100 dB lauten Alarmton aus und parallel dazu wird eine Push-Mitteilung über die Meross-App und angebundene Smarthome-Plattformen wie Apple Home verschickt. Optional besteht dann auch die Möglichkeit, auf dem Alarm basierende Automationen zu starten, um beispielsweise zusätzlich mithilfe von Lichtsignalen auf den Vorfall aufmerksam zu machen.
Für die Stromversorgung der einzelnen Wassermelder sind zwei im Lieferumfang enthaltene AAA-Batterien verantwortlich, die laut Hersteller bis zu drei Jahre lang halten sollen und einfach auszuwechseln sind.
Steckdosenleiste und weitere Produkte günstiger
Meross hat in seinem Amazon-Shop darüber hinaus diverse weitere Produkte im Preis reduziert. Unter anderem ist dort seit längerer Zeit auch mal wieder die mit Matter kompatible Steckdosenleiste des Herstellers günstiger erhältlich. Der Aktionspreis liegt hier bei 46,99 Euro statt der regulären 59,99 Euro.
Die Steckdosenleiste ist klasse und sehr stabil. Leider lässt sich der Verbrauch nur für die Leiste insgesamt auslesen und nicht pro Dose.
Was nutzt mir ein Wassermelder, wenn ich z.B im Urlaub bin und einen Alarm bekomme. Wie es der Teufel so will, ist dann auch niemand anders erreichbar, der das Wasser abdrehen könnte. Es muss eine Lösung her, die bei einem erkannten Wasserleck automatisch das Hauptventil zudreht. Dann würde ich das kaufen.
Dreh doch den Hauptwasserhahn vor dem Urlaub zu.
Das ist aber keine App / Automation und überhaupt nicht Smart und somit nicht umsetzbar . Du kann doch nicht mit einer so genialen Lösung kommen , geht gar net .
Stimmt. Bitte entschuldige.
Du könntest dir einen Shelly und ein elektrisches Ventil an ein Waschbecken / Spülmaschine / Waschmaschine etc. bauen. Wenn es ein Leck gibt, dreht der Shelly zu. Das geht natürlich auch mit anderen Sensoren.
In der Regel ist das Leck aber Regen.
Nennt sich dann z.B. „Grohe Sense“. Wird direkt nach dem Wasserzähler in die Hauptzuleitung geschraubt und macht eine Leckage-Überwachung (Überschreitung einer Durchflussmenge, ununterbrochener Bezug einer maximalen Wassermenge, maximale Länge eines ununterbrochen Wasserbezuges). Damit kann man auch Microleckagen entdecken. Falls ein Leck erkannt wurde, wird die Hauptwasserzuleitung automatisch abgesperrt. Man kann auch externe Wasserdetektoren (um sie neben die Waschmaschine zu legen) anschließen.
Gibt es sicherlich von diversen anderen Herstellern auch. Hat meine Wasserenthärtungsanlage von Judo auch integriert.
Gibt es also alles. Kostet nur eben mehr als ein 10€ Gadget.
Also ich empfehle hier ganz klar Grohe Sense.
Hab ich direkt von meiner Versicherung installiert bekommen. Das kommt direkt hinter den Hausanschluss, hat nen Wassermelder dabei. Selbst wenn die Klospülung ma klemmt, erkennt es das und macht die Leitung dicht. Wirklich gut.
Ich hab mich mit der HomeKit Integration noch nicht beschäftigt aber das sollte zumindest via HomeBridge oder HomeAssistant möglich sein.