Wassermelder und Steckdosenleiste von Meross zum Aktionspreis

Meross bietet die seit dem Frühjahr erhältliche neue Version seiner Wassermelder gerade über Amazon zum Bestpreis an. Die kleinen Sensoren arbeiten mit dem Matter-Hub des Herstellers zusammen und lassen sich darüber auch in Apple Home und andere Smarthome-Systeme integrieren.

Wenn ihr den Meross-Hub MSH450MA-EU bereits besitzt, könnt ihr die Wassermelder gerade solo zum Preis von 14,44 Euro bestellen. Das Starterkit mit Hub wird bei Amazon für 25,49 Euro angeboten. Der Meross-Hub wird auch zusammen mit diversen weiteren Sensoren des Herstellers angeboten und kann insgesamt bis zu 24 Geräte verwalten. Die Kommunikation zwischen den Meross-Geräten erfolgt energiesparend über das 433-MHz-Funkprotokoll. Für die Übergabe ans Heimnetz und die Anbindung an andere Smarthome-Systeme setzt der Hub auf Ethernet oder WLAN.

Die neue Generation der Wassersensoren von Meross ist nicht nur deutlich flacher als ihr Vorgänger, sondern kann neben Pfützen auch tropfende Rohre und dergleichen erkennen. Hierfür finden sich zusätzlich zu den Wasserkontakten auf der Unterseite zwei weitere Kontakte in einer Rinne oben auf dem Gerät. Werden die Kontakte geschlossen, geben Hub und Sensor einen 100 dB lauten Alarmton aus und parallel dazu wird eine Push-Mitteilung über die Meross-App und angebundene Smarthome-Plattformen wie Apple Home verschickt. Optional besteht dann auch die Möglichkeit, auf dem Alarm basierende Automationen zu starten, um beispielsweise zusätzlich mithilfe von Lichtsignalen auf den Vorfall aufmerksam zu machen.

Für die Stromversorgung der einzelnen Wassermelder sind zwei im Lieferumfang enthaltene AAA-Batterien verantwortlich, die laut Hersteller bis zu drei Jahre lang halten sollen und einfach auszuwechseln sind.

Steckdosenleiste und weitere Produkte günstiger

Meross hat in seinem Amazon-Shop darüber hinaus diverse weitere Produkte im Preis reduziert. Unter anderem ist dort seit längerer Zeit auch mal wieder die mit Matter kompatible Steckdosenleiste des Herstellers günstiger erhältlich. Der Aktionspreis liegt hier bei 46,99 Euro statt der regulären 59,99 Euro.