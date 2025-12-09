Eve bringt neue Heizlösungen mit Matter und Thread

Eve bringt eine neue Version seines smarten Heizkörperthermostats in den Handel. Die fünfte Generation des Eve Thermo ist ab sofort verfügbar und kostet 79,95 Euro. Das Gerät unterstützt die Standards Matter und Thread und wurde äußerlich kompakter gestaltet.

Die Steuerung erfolgt wahlweise per Smartphone App, per Sprachbefehl, direkt am Thermostat über berührungsempfindliche Flächen oder automatisiert über Zeitprofile. In Verbindung mit zusätzlichen Sensoren lassen sich Heizphasen zudem an geöffnete Fenster oder an die tatsächliche Raumtemperatur anpassen. Für den Betrieb ist eine passende Steuerzentrale (etwa ein Apple TV oder eine HomePod) erforderlich, die als Verbindung ins Smart Home dient.

Mit Matter und Thread

Thread dient als Funkbasis für die Kommunikation der Geräte untereinander. Dabei entsteht ein Netzwerk, in dem die Komponenten direkt miteinander verbunden sind. Fällt ein einzelnes Element aus, übernehmen andere Geräte die Weiterleitung der Signale. Matter sorgt dafür, dass die Heizlösungen unabhängig vom genutzten Ökosystem in verschiedene Smart Home Plattformen eingebunden werden können.

Nach Angaben des Herstellers erfolgt der Betrieb ohne Cloud Zwang. Steuerungsdaten werden verschlüsselt verarbeitet und verbleiben im lokalen System der Nutzer.

Wandthermostat für Fußbodenheizungen

Mit dem neuen Eve Thermostat erweitert der Hersteller sein Angebot zudem erstmals um eine Lösung für wassergeführte Fußbodenheizungen. Das Wandgerät soll im ersten Quartal 2026 in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf den Markt kommen. Der empfohlene Verkaufspreis liegt bei 119,95 Euro. Auch dieses Modell nutzt Matter und Thread und lässt sich in bestehende Smart Home Umgebungen integrieren. Die Steuerung kann zeitgesteuert, per App oder per Sprachassistent erfolgen. Damit spricht Eve auch Haushalte an, die bislang keine klassischen Heizkörper nutzen.

Die kostenlose Eve-App für iOS erlaubt die individuelle Temperaturplanung für einzelne Räume sowie getrennte Zeitprofile für Wochentage und Wochenenden. Zusätzlich können Nutzer Korrekturen vornehmen, wenn das Thermostat nicht exakt die Temperatur in der Raummitte abbildet.