Für Heizkörper und Fußboden
Eve bringt neue Heizlösungen mit Matter und Thread
Eve bringt eine neue Version seines smarten Heizkörperthermostats in den Handel. Die fünfte Generation des Eve Thermo ist ab sofort verfügbar und kostet 79,95 Euro. Das Gerät unterstützt die Standards Matter und Thread und wurde äußerlich kompakter gestaltet.
Die Steuerung erfolgt wahlweise per Smartphone App, per Sprachbefehl, direkt am Thermostat über berührungsempfindliche Flächen oder automatisiert über Zeitprofile. In Verbindung mit zusätzlichen Sensoren lassen sich Heizphasen zudem an geöffnete Fenster oder an die tatsächliche Raumtemperatur anpassen. Für den Betrieb ist eine passende Steuerzentrale (etwa ein Apple TV oder eine HomePod) erforderlich, die als Verbindung ins Smart Home dient.
Mit Matter und Thread
Thread dient als Funkbasis für die Kommunikation der Geräte untereinander. Dabei entsteht ein Netzwerk, in dem die Komponenten direkt miteinander verbunden sind. Fällt ein einzelnes Element aus, übernehmen andere Geräte die Weiterleitung der Signale. Matter sorgt dafür, dass die Heizlösungen unabhängig vom genutzten Ökosystem in verschiedene Smart Home Plattformen eingebunden werden können.
Nach Angaben des Herstellers erfolgt der Betrieb ohne Cloud Zwang. Steuerungsdaten werden verschlüsselt verarbeitet und verbleiben im lokalen System der Nutzer.
Wandthermostat für Fußbodenheizungen
Mit dem neuen Eve Thermostat erweitert der Hersteller sein Angebot zudem erstmals um eine Lösung für wassergeführte Fußbodenheizungen. Das Wandgerät soll im ersten Quartal 2026 in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf den Markt kommen. Der empfohlene Verkaufspreis liegt bei 119,95 Euro. Auch dieses Modell nutzt Matter und Thread und lässt sich in bestehende Smart Home Umgebungen integrieren. Die Steuerung kann zeitgesteuert, per App oder per Sprachassistent erfolgen. Damit spricht Eve auch Haushalte an, die bislang keine klassischen Heizkörper nutzen.
Die kostenlose Eve-App für iOS erlaubt die individuelle Temperaturplanung für einzelne Räume sowie getrennte Zeitprofile für Wochentage und Wochenenden. Zusätzlich können Nutzer Korrekturen vornehmen, wenn das Thermostat nicht exakt die Temperatur in der Raummitte abbildet.
Wird das die adaptive Temperatursteuerung in Home unterstützen? Weiß man da was?
Wir haben nachgefragt und melden uns, sobald wir etwas dazu hören. Hier zum Nachlesen. Für alle, die nicht wissen, was genau damit gemeint ist: https://www.iphone-ticker.de/ios-26-bringt-automatische-temperaturregelung-in-die-home-app-264426/
+1 Danke
Frage dazu: HomeKit sieht anhand meines iPhone-Standortes wo ich mich befinde und weiß, wann geheizt werden soll und wann nicht?
Top, danke
Und z.B. an standortbasierten Automationen.
Wer eine Fußbodenheizung hat weiß, dass ein einfacher Wandthermostat kaum reicht. Stellmotoren, intelligente Einheit, Verbindung der LWP sind sinnvoll, um das optimum rauszuholen
Moin, also wer eine wassergefüllte Fußbodenheizung hat, der weiß eigentlich, das die Regelung einer so trägen Heizung eigentlich nicht sinnvoll umzusetzen ist. Von daher reicht in der Regel ein normales Thermostat
Also ich hab eine Fußbodenheizung- die hab ich genau beim Hausbau eingestellt mit passendem Vor und Rücklauf und das Tag bzw. Nachts. Diese Form der Heizung ist so träge, was soll man denn da herumstellen? Ich kann mir keinen sinnvollen Einsatz eines solchen Reglers vorstellen, der auch nur irgendwas am Verbrauch merklich ändert.
Sehe ich genauso @Unwissender
Meine Fußbodenheizung habe ich im ersten Winter (also vor einem Monat) eingestellt und seitdem nicht mehr verändert.
Bei einer richtig einregulierten Fußbodenheizung regelt man die Raumtemperatur nur noch über die Vorlauftemperatur alles andere ist quatsch und funktioniert nicht, es sei denn man wartet 1-2 Tage.
Das stimmt so nicht ganz. Zum einen gibt es einen riesen Unterschied ob motorische stellantriebe oder nicht. dann die kommunikation mit der LWP als komfortfunktion, falls man kühlen kann. Wenn man bei Homematic einen zeitplan einstellt, dann lernt die steuerung mit der zeit wie lange deine anlage benötigt, bis die eingestellte temperatur im raum erreicht worden ist. d.h. du kannst die heizleistung nachts reduzieren und zur eingestellten zeit trotzdem die korrekte temperatur erreicht haben.
unsere ersparnis lag hier bei 25-30%
Also ich habe einen klassischen Wandthermostat durch einen Tado X Thermostat ersetzt, weil dieser defekt war und ich die Verbindungsstabilität der alten Tado Heizungsthermostate sehr schätze. Und ich bin begeistert – ich habe eine Tages und eine Nachttemperatur eingestellt und seitdem musste ich ihn nie mehr anfassen. Es funktioniert sogar ohne Bridge oder Matter Router, dann verhält er sich wie ein normaler Wandthermostat und die Bedienung ist in beiden Fällen Super easy.
P.S. was ich nicht verstehe ist warum die Heizkörperthermostate von Eve immer so hässlich sind – gut, die neuen sind jetzt etwas weniger hässlich :D
Aktuell hat nur Homematic ein solches Angebot
Bei sechs Steuerungen sind es ca. 480€.
Im Jahr habe ich weniger als den Kaufbetrag an Heizkosten.
Wieviel Jahre soll es dauern, bis ich die Investition wieder raus habe und ab wann spare ich, wenn überhaupt ……
bei smarten Thermostaten geht es primär um KOMFORT, nicht um Ersparnis – zumal der größte Kostenblock sowieso bei der Bereitstellung der Energie entsteht und nicht bei der Abnahme
Es geht nicht um das eingesparte geld für mich ich hab von fritzbox gehabt jetzt hab ich ein von eve weil ich in mein home app haben wollte… für mich geht es um konfort
Keine zuhause temparatur geht auf 19 grad jemand zuhause auf 22 grad… wenn zu kalt oder zu warm musst man nicht jedes mal zu heizung laufen reicht siri sagen zu kalt oder zu warm und stellt um ein grad mehr oder weniger
25-30% pro jahr im Vergleich zu einer unsmarten Steuerung mit offen/zu ventilen
Würde mich interessieren ob sie die Motoren leiser gemacht haben. Bin auf Bosch gewechselt, da die Motorengeräusche verhältnismäßig laut und störend sind…
Ich bin gerade frisch von HomeMatic Classic Thermostaten auf die Bosch gewechselt und muss sagen die HomeMatic waren im Vergleich zu Bosch flüsterleise. Bin da gerade etwas enttäuscht von den Bosch Dingern
Die Vorgänger zu diesen Thermostaten von Eve waren tatsächlich bereits deutlich leiser.
Steuerung über Matter ist ja gut und schön und derzeit ein Verkaufsargument.
Was die Hersteller aber verschweigen ist, dass wichtige Features der Thermostate über Matter eben gar nicht steuerbar sind (gibt der Matter Standard derzeit nicht her) über Matter geht Solltemperatur rauf oder runter bzw. Thermostat aus.
Heizprofile (Tag/Nacht z.B.) kann man weder definieren, noch kann man diese über Matter auswählen (z.B. von der Haussteuerung von Tag auf Nacht stellen lassen.
Oftmals ist es sogar so, dass man, wenn man das Thermostat einmal auf Matter umgestellt hat, einige Features gar nicht mehr möglich sind, auch nicht über die jeweilige Hersteller-App.
Es bleibt nur zu hoffen, dass Matter irgendwann die Spezifikationen erweitert.
