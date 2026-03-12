iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 553 Artikel

Zwei Powerbanks in den Frühlingsangeboten

Zum halben Preis: Apple-Watch-Ladekabel und Akku in einem
Bereits im vorvergangenen Jahr haben wir auf die kompakte Powerbank von Joyroom aufmerksam gemacht, die speziell für die Apple Watch konzipiert ist. Das Modell kombiniert einen magnetischen Ladepuck mit einem integrierten Akku und lässt sich direkt unterwegs einsetzen, ohne dass eine zusätzliche Stromquelle benötigt wird.

3 bis 4 Ladungen für die Apple Watch

Im Rahmen der laufenden Amazon-Frühlingsangebote ist die Powerbank derzeit deutlich vergünstigt erhältlich. Die Variante mit einer Kapazität von 2.500 mAh wird derzeit für 12,53 Euro angeboten. Der ursprüngliche Preis lag bei 20 Euro. Das Angebot läuft noch bis zum 16. März.

Die Powerbank richtet sich an Nutzer, die ihre Apple Watch unterwegs nachladen möchten. Der integrierte Akku soll laut Hersteller ausreichen, um eine Apple Watch bis zu viermal vollständig zu laden.

Die Stromversorgung erfolgt über ein integriertes USB-C-Kabel, das nicht nur zum Aufladen der Powerbank selbst genutzt werden kann, sondern auch als Notstromquelle für das iPhone zweckentfremdet werden kann und auch bei leerem Akku als Ladekabel für die Apple Watch funktioniert.

Zweites Modell mit 2.000-mAh-Akku

Parallel dazu bietet Joyroom ein weiteres Ladegerät für die Apple Watch im Rahmen derselben Aktion an. Dieses Modell wird aktuell für 11,95 Euro angeboten, während der reguläre Preis mit 26 Euro angegeben wird.

Das Gerät arbeitet ebenfalls mit einem magnetischen Ladeanschluss, der die Apple Watch automatisch korrekt positionieren soll. Nach Angaben des Herstellers benötigt eine vollständige Ladung der meisten Apple-Watch-Modelle etwa anderthalb bis zwei Stunden. Für Modelle der Ultra-Reihe kann der Ladevorgang etwas länger dauern.

Auch hier informiert eine kleine Anzeige über den aktuellen Ladezustand der Powerbank. Durch seine kompakte Bauform und eine Befestigungsschlaufe kann das Gerät etwa am Schlüsselbund oder an einer Tasche getragen werden.

12. März 2026


