Quick Draft: Ein zentraler Ort für Texte im Entstehen

Quick Draft bietet euch einen klaren Ort für den Entwurf eines neuen Textes an, der hier so lange vorbereitet werden kann, bis eine brauchbare Rohfassung vorliegt. Eine schöne, konzentrierte App, die sich kostenlos laden lässt und ruhig mal ausprobiert werden darf.

Ist der Entwurf dann reif zur finalen Bearbeitung in einem ordentlichen Texteditor oder in Apples iWork-Anwendungen, gestattet Quick Draft die schnelle Freigabe des bislang verfassten Inhaltes über ein prominent platziertes Teilen-Menü. Zudem lässt sich der gesamte Inhalt mit wenigen Displayberührungen auch komplett markieren und kopieren.

Die Idee ist folgende: Ihr nutzt um Quick Draft um einen Textentwurf zu verfassen und könnt in der Anwendung dafür auf mehrere Formatierungshilfen wie Überschriften und Checkboxen über einen einfachen Markdown-Syntax zugreifen. So lassen sich Textabschnitte fett oder kursiv schreiben, sowie mit Zwischenüberschriften gliedern.

Die für Mac und iPhone erhältliche „Quick Draft“-Applikation ist nicht einfach nur ein weiterer Texteditor, der euch leere, digitale Seiten zum Beschreiben in die Hand drückt, Quick Draft ist eine Anwendung, die sich gezielt der Bearbeitung und kontinuierlichen Ergänzung eines aktiven Dokumentes verschrieben hat. Also einen Text beheimatet, der euch gerade beschäftigt und über die App wahlweise vom Mac oder auch vom iPhone bearbeitet werden kann.

