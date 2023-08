Quiche Reader: Kostenlose und strenge Später-Lesen-App

Wie andere Später-Lesen-Apps dient auch der Quiche Reader dazu, sich spannende Online-Artikel, für deren Lektüre gerade keine Zeit ist, zum späteren Lesen zu sichern. Quiche Reader nutzt dafür das Teilen-Menü des iPhones. Über dieses lassen sich Artikel-Links problemlos an die App übergeben und werden in dieser gesichert.

Der für Quiche verantwortliche Entwickler, Gregory de Jonckheere, bietet mit dem so genannten Quiche Reader auch eine Später-Lesen-Applikation im App Store an, die konzeptuell mit Angeboten wie Pocket vergleichbar ist, ihren Nutzern gegenüber aber deutlich strenger auftritt.

Wer auf dem iPhone noch auf Apples Safari-Browser setzt, der fühlt sich in Quiche umgehend zu Hause und kann, ganz anders als in Safari, das Verhalten des mobilen Browsers umfangreich beeinflussen. Die Quiche-App könnt ihr euch hier anschauen. Wer Lust hat liest vor dem Download noch mal unsere Vorstellung der Safari-Alternative .

Auf die freie Browser-Applikation Quiche haben wir euch im vergangenen Monat hingewiesen. Der komplett kostenlose Download versorgt euch mit einem browser auf Safari-Basis, der komplett konfigurierbar ist und sich in nahezu allen Belangen an euren persönlichen Geschmack anpassen lässt.

