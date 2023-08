Mobilfunk-Discounter: Lidl Connect, ja! und Penny Mobil stellen Tarife um

Bestandskunden von Lidl Connect können ab kommenden Monat auch das 5G-Mobilfunknetz von Vodafone nutzen. Zwar betragen die maximal möglichen Geschwindigkeiten hier lediglich 50 Mbit/s im Down- und 25 Mbit/s im Upstream, dies liegt aber deutlich über den bislang angebotenen Geschwindigkeiten von bis zu 25 Mbit/s im Down- und bis zu 10 Mbit/s im Upstream.

Die beiden Angebote Penny Mobil und ja! mobil werden inzwischen beide von der Telekom-Tochter Congstar offeriert, wobei ja! mobil vor allem in der Baumarkt-Kette Toom und in den REWE-Supermärkten angeboten wird. Gestartet sind die beiden Discount-Angebote Mitte der 2000er als Produkte der simply Communication GmbH, die ihrerseits aus dem Drillisch-Konzern hervorging.

