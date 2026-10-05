Versteckte Neuerungen im Alltag
iOS 27 im Detail: 5 kleine Funktionen, die leicht untergehen
Viele Neuerungen von iOS 27 erschließen sich erst nach einigen Tagen im Alltag. Abseits der großen Funktionen hat Apple zahlreiche kleinere Änderungen eingebaut, die teilweise in Untermenüs versteckt sind oder zunächst aktiviert werden müssen. Wir haben fünf davon herausgegriffen.
Kamera, Kurzbefehle und Fotos
1. Audio beim Zoomen ausrichten: In den Kameraeinstellungen findet sich unter dem Bereich für Tonaufnahmen ein Schalter für den Audio-Zoom. Ist dieser aktiv, richtet sich die Tonaufnahme bei Videoaufnahmen stärker auf das Motiv aus, auf das mit der Kamera herangezoomt wird. Die Funktion lässt sich bei Bedarf auch vollständig abschalten.
2. Automationen auf Benachrichtigungen reagieren lassen: Die Kurzbefehle-App hat mit iOS 27 zahlreiche neue Aktionen und Automationsmöglichkeiten erhalten. Besonders interessant ist der neue Auslöser für Benachrichtigungen. Automationen können damit starten, sobald eine Mitteilung einer bestimmten App eintrifft. Zusätzlich lässt sich nach Titel, Untertitel oder Inhalt der Nachricht filtern. So könnte beispielsweise eine Automation auf eine Lieferbenachrichtigung reagieren und anschließend Musik starten, das Smart Home steuern oder andere Aktionen ausführen. Auch mehrere Apps lassen sich als Auslöser festlegen.
3. Fotos mit Sternen bewerten: Die Fotos-App unterstützt unter iOS 27 wieder eine klassische Sternebewertung, zeigt diese aber nicht automatisch an. Öffnet in Fotos die Sammlungsansicht, tippt oben rechts auf das Profilbild und aktiviert dort die Bewertungssteuerung. Anschließend lassen sich Fotos und Videos über das Sternsymbol bewerten. Die vergebenen Bewertungen können später auch zum Suchen und Filtern verwendet werden.
Dateien und Podcasts
4. Passende Dateinamen vorschlagen lassen: Beim Speichern einer Datei über das Teilen-Menü kann iOS 27 selbst einen Namen vorschlagen – ein Feature das wir bereits von macOS 27 kennen. Dazu wählt ihr in der Dateien-App zunächst den Zielordner und tippt anschließend in das Feld für den Dateinamen. Nach einem kurzen Moment erscheinen über der Tastatur Vorschläge. Bei Bildern berücksichtigt iOS den Bildinhalt, bei PDF-Dokumenten den enthaltenen Text. Die Funktion steht auch auf dem iPad zur Verfügung.
5. Einzelne Podcasts durchsuchen: Wer innerhalb einer bestimmten Sendung nach einem Thema sucht, muss dafür nicht die allgemeine Suche der Podcasts-App bemühen. Auf der Seite des gewünschten Podcasts öffnet ihr stattdessen die vollständige Episodenansicht. Dort steht ein eigenes Suchfeld bereit, das Titel und Beschreibungen der Folgen berücksichtigt und Fundstellen hervorhebt.
Ah, mega! Das mit dem Podcast ist klasse!
Der audiozoom wurde schon mit der Vorstellung des iPhone 16 beworben. Ist nicht neu, aber nett nochmal daraufhinzuweisen.
(Ob es dafür schon einen Schalter gab, weiß ich allerdings nicht mehr.)
Nur die Akkuleistung auf meinem iPhone 17 Pro Max und iPad Pro M5, ist nicht mehr so gut, obwohl die Siri und Suche Optimierung durch ist.
iPad habe ich umgestellt, bisher keine Probleme mit geringerer Leistung. Dürfte sehr unterschiedlich sein und kein generelles Thema. Beim iPhone warte ich bis 27.2
Da wäre ich echt froh! Vor iOS 27, hatte mein iPhone am Ende des Tages locker noch 50-60 % und aktuell sind es dann um die 30-40%. Dabei habe ich kaum Fotos gemacht, schon gar keine Videos.
Warum 27.2 und nicht 27.1?
Warte aktuell auch noch
und erste recht die Banking-Apps, die Banking-Apps!
Schmeiß einmal alle Apps raus und mach einen Kaltstart mit Lautstärke laut, Lautstärke leise, Power Button halten bis aus. Hat bei mir geholfen.
Was wirklich untergeht:
Die neue Bildschirmzeit/ Kinder Funktionen in iOS 27.
Solch ein Feature so groß bewerben und dann solche Probleme, das ist schon peinlich für Apple.
Und bevor einer anfängt: Alle Apple Geräte von den Familienmitgliedern sind auf den aktuellsten iOS etc. 27 Versionen,
insgesamt 3 alte Geräte wurden aus den jeweiligen Accounts entfernt.
Einige berichten auch im offiziellen Apple Forum das der Hinweis für das Update auf die neue Familienzeit nicht zwangsläufig
beim Familiengruppen Gründer erscheinen muss und auch nicht unbedingt auf seinem iPhone!
Bei uns kam bisher nichts.
Was meinst du konkret mit Familienzeit und euren Problemen?
Uns müssen alle Geräte iPad OS27 haben?
(Mein Sohn hat ein Schul-iPad- somit ist der Zugriff sowieso beschränkt für uns was Einstellungen angeht)
Es geht um die neuen Features mit iOS 27 für iOS Familiengruppen/ Kinder-Accounts:
https://support.apple.com/de-de/guide/child-safety/k6zl0kw9zbgr/27/web/1.0
Hier im Apple Forum ein Thema das die neuen iOS 27 Features nicht scheinen:
https://discussions.apple.com/thread/256358910?sortBy=rank&page=1
Das Problem liegt definitiv auf Apples Seite.
Ich verstehe es nicht, warum man es so schwierig macht, Sterne Bewertungen zu vergeben. Ich habe in den früheren Versionen von iOS und macOS es geliebt, Musik oder Fotos mit Sternen zu bewerten. Bei Musik muss man mittlerweile dreimal tippen, um einen Song mit Sternen zu bewerten, (früher war es einmal) und Fotos lassen sich gar nicht mehr mit Sternen bewerten.
Vielen Dank!