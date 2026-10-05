iOS 27 im Detail: 5 kleine Funktionen, die leicht untergehen

Viele Neuerungen von iOS 27 erschließen sich erst nach einigen Tagen im Alltag. Abseits der großen Funktionen hat Apple zahlreiche kleinere Änderungen eingebaut, die teilweise in Untermenüs versteckt sind oder zunächst aktiviert werden müssen. Wir haben fünf davon herausgegriffen.

Kamera, Kurzbefehle und Fotos

1. Audio beim Zoomen ausrichten: In den Kameraeinstellungen findet sich unter dem Bereich für Tonaufnahmen ein Schalter für den Audio-Zoom. Ist dieser aktiv, richtet sich die Tonaufnahme bei Videoaufnahmen stärker auf das Motiv aus, auf das mit der Kamera herangezoomt wird. Die Funktion lässt sich bei Bedarf auch vollständig abschalten.

2. Automationen auf Benachrichtigungen reagieren lassen: Die Kurzbefehle-App hat mit iOS 27 zahlreiche neue Aktionen und Automationsmöglichkeiten erhalten. Besonders interessant ist der neue Auslöser für Benachrichtigungen. Automationen können damit starten, sobald eine Mitteilung einer bestimmten App eintrifft. Zusätzlich lässt sich nach Titel, Untertitel oder Inhalt der Nachricht filtern. So könnte beispielsweise eine Automation auf eine Lieferbenachrichtigung reagieren und anschließend Musik starten, das Smart Home steuern oder andere Aktionen ausführen. Auch mehrere Apps lassen sich als Auslöser festlegen.

3. Fotos mit Sternen bewerten: Die Fotos-App unterstützt unter iOS 27 wieder eine klassische Sternebewertung, zeigt diese aber nicht automatisch an. Öffnet in Fotos die Sammlungsansicht, tippt oben rechts auf das Profilbild und aktiviert dort die Bewertungssteuerung. Anschließend lassen sich Fotos und Videos über das Sternsymbol bewerten. Die vergebenen Bewertungen können später auch zum Suchen und Filtern verwendet werden.

Dateien und Podcasts

4. Passende Dateinamen vorschlagen lassen: Beim Speichern einer Datei über das Teilen-Menü kann iOS 27 selbst einen Namen vorschlagen – ein Feature das wir bereits von macOS 27 kennen. Dazu wählt ihr in der Dateien-App zunächst den Zielordner und tippt anschließend in das Feld für den Dateinamen. Nach einem kurzen Moment erscheinen über der Tastatur Vorschläge. Bei Bildern berücksichtigt iOS den Bildinhalt, bei PDF-Dokumenten den enthaltenen Text. Die Funktion steht auch auf dem iPad zur Verfügung.

5. Einzelne Podcasts durchsuchen: Wer innerhalb einer bestimmten Sendung nach einem Thema sucht, muss dafür nicht die allgemeine Suche der Podcasts-App bemühen. Auf der Seite des gewünschten Podcasts öffnet ihr stattdessen die vollständige Episodenansicht. Dort steht ein eigenes Suchfeld bereit, das Titel und Beschreibungen der Folgen berücksichtigt und Fundstellen hervorhebt.