OnlyRemote: OnlySwitch lässt sich jetzt vom iPhone steuern

Die beliebte Mac-Anwendung OnlySwitch lässt sich jetzt auch vom iPhone und iPad aus bedienen. Mit OnlyRemote steht dafür eine neue Begleit-App im App Store bereit. Sie kostet 2,99 Euro und verbindet sich über das lokale Netzwerk mit der auf dem Mac installierten OnlySwitch-Anwendung.

OnlySwitch bündelt seit Jahren zahlreiche Mac-Funktionen in einem Menüleisten-Werkzeug. Dazu gehören unter anderem Schalter für den Dunkelmodus, Bluetooth, AirPods, den Ruhezustand, versteckte Dateien, die Mikrofon-Stummschaltung sowie Apple Music und Spotify. Hinzu kommen eigene Aktionen auf Basis von Shell- und AppleScript sowie die bereits länger verfügbaren Widgets für Schreibtisch und Mitteilungszentrale.

Fernsteuerung über das lokale Netzwerk

OnlyRemote greift auf diese vorhandenen Schalter und Aktionen zu. Nach der Installation wird in den Einstellungen von OnlySwitch der Bereich „iOS Remote“ aktiviert und das iPhone oder iPad mit dem Mac gekoppelt. Anschließend lassen sich die in OnlySwitch eingerichteten Schalter betätigen und Aktionen auslösen, ohne direkt vor dem Rechner zu sitzen.

Die iOS-Anwendung dient dabei nicht als eigenständige Mac-Verwaltung. Welche Funktionen zur Verfügung stehen, wird weiterhin auf dem Mac festgelegt. OnlyRemote bildet die dort eingerichteten Bedienelemente auf dem Mobilgerät ab. Die Unterstützung für die Fernsteuerung ist seit OnlySwitch 2.7.5 Bestandteil der Mac-App.

OnlySwitch wächst über die Menüleiste hinaus

OnlySwitch hat seinen ursprünglichen Ansatz im Laufe der Jahre deutlich erweitert. Bereits 2023 kamen frei definierbare Aktionen mit Shell- und AppleScript hinzu. Inzwischen bietet die Anwendung außerdem einen Systemmonitor für Prozessor, Grafik, Arbeitsspeicher, Datenträger und Netzwerk sowie mit „Only Agent“ eine Funktion, die auf neueren macOS-Versionen aus englischen Texteingaben AppleScripts erzeugen und ausführen kann.

Die Kombination aus vielen kleinen Mac-Werkzeugen erinnert inzwischen auch an Vorssaint, das ebenfalls zahlreiche Systemfunktionen unter einem Menüleistensymbol zusammenfasst. OnlySwitch bleibt ein Open-Source-Projekt und kann kostenlos geladen werden. Auf der Projektseite bei GitHub weist der Entwickler zudem darauf hin, dass die automatische Aktualisierung bei Version 2.5.6 und älter nicht mehr funktioniert. Betroffene Nutzer müssen daher manuell aktualisieren oder Homebrew verwenden.