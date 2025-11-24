Für iPhone und AirPods: Neue 2-in-1-Ladegeräte von Ugreen

Der Zubehöranbieter Ugreen hat mit den Modellen Zapix und Uno zwei neue Qi2-Ladegeräte im Programm, die jetzt direkt mit deutlichem Preisnachlass erhältlich sind. Das Zapix-Gerät lädt mit bis zu 15 Watt kabellos und mit dem Modell Uno kann man sein iPhone sogar mit bis zu 25 Watt kabellos laden.

Zapix für Schreib- und Nachttisch

Das Zapix 2-in-1-Ladegerät von Ugreen ist momentan zum Preis von 19,99 Euro erhältlich. Bei diesem Modell handelt es sich um ein kompaktes Kombi-Ladegerät für das iPhone und die AirPods, das gleichermaßen für die Verwendung am Arbeitsplatz oder auf dem Nachttisch geeignet ist.

Der Qi2-Ladesockel hält das iPhone in einem Blickwinkel von 48 Grad, wobei sich das Telefon sowohl im Hoch- als auch im Querformat verwenden lässt. Auf einer seitlich daneben befindlichen Ablagefläche findet ein AirPods-Case Platz und wird kabellos mit Ladestrom versorgt.

Achtet beim Kauf darauf, dass weder ein Netzteil noch ein Anschlusskabel im Lieferumfang enthalten sind. Für optimale Leistung empfiehlt der Hersteller ein PD-Ladegerät mit mindestens 27 Watt Leistung und ein 60-Watt-USB-C-Kabel.

Uno-Lade-Rakete mit 25 Watt

Beim Ugreen Uno 2-in-1-Ladegerät handelt es sich um ein Modell mit eigenwilliger Optik, das allerdings dem Qi2-Standard entspricht und kompatible iPhone-Modelle mit bis zu 25 Watt schnell aufladen kann. Der aktuelle Angebotspreis liegt hier bei 49,99 Euro.

Der Hersteller spricht hier von einem Design in Raketenform und hat das Gerät mit einem abnehmbaren Deckel ausgestattet. Die Ladehalterung für das iPhone kann nach oben aufgeklappt und im Blickwinkel angepasst werden. Darunter kommt dann eine Ladefläche für die Hülle der AirPods zum Vorschein.

Auch hier sind allerdings weder ein Kabel noch ein Netzteil im Lieferumfang enthalten. Ugreen empfiehlt mindestens 45 Watt Leistung für das Ladegerät und ein Kabel, das 60 Watt oder mehr verträgt.

Passende Netzteile ab 9 Euro

Wenn ihr ein Netzteil benötigt, sollte sich im Rahmen der Black-Friday-Angebote von Amazon auf jeden Fall etwas Passendes finden. Ugreen selbst bietet beispielsweise ein kleines Netzteil mit 30 Watt bereits für 9 Euro und ein Netzteil mit 65 Watt für 16 Euro an. Passende Kabel hat der Hersteller im Zweierpack für zusammen 9,39 Euro im Angebot.