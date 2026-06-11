Qi 2.2: Neue Lisen-Powerbank mit 10.000 mAh

Der Anbieter Lisen hat jetzt ebenfalls eine mit der neuesten Qi-Version 2.2 kompatible magnetische Powerbank im Programm. Kompatible iPhone-Modelle können damit kabellos mit bis zu 25 Watt geladen werden.

Die Lisen MagSafe Powerbank Qi2.2 soll regulär 79,99 Euro kosten. Auf der Produktseite von Amazon lässt sich zur Markteinführung ein Rabattcoupon aktivieren, der den Preis für den Akku auf 55,99 Euro senkt.

Bis zu 65 Watt über USB-C

Der Akku bietet eine Kapazität von 10.000 mAh und lässt sich magnetisch an MagSafe-kompatiblen iPhone-Modellen befestigen. Zusätzlich kann man damit auch über USB-C verbundene Geräte laden. Die Ladeleistung liegt dann bei maximal 65 Watt. Ein kompatibles Ladekabel ist im Lieferumfang enthalten und lässt sich, wenn man mag, zugleich als Handschlaufe verwenden.

Zudem steht seitlich auch noch ein USB-A-Anschluss zur Verfügung, der bis zu 22,5 Watt Ladestrom liefert. Optional kann man den Akku auch zum Aufladen von mehreren Geräten gleichzeitig verwenden, was jedoch die Ausgangsleistung deutlich reduziert.

Um ein iPhone kabellos mit den hier maximal möglichen 25 Watt zu laden, wird Unterstützung für den Schnelllademodus von Qi 2.2 vorausgesetzt. Der Schnelllademodus wird derzeit nur von den iPhone-16- und iPhone-17-Modellen unterstützt. Lisen wirbt damit, dass der Akku bei Benutzung maximal 40 Grad warm wird und damit deutlich weniger Hitze abgibt als konkurrierende Produkte

Die Abmessungen des Akkus werden mit 103 × 64 × 23 Millimetern angegeben. Damit ist der Akku ausreichend klein, um auch unter der Kameraeinheit des iPhone 17 Pro Platz zu finden.

Aktuell wird der neue Lisen-Akku nur in Schwarz angeboten. Weitere Farben sollen zeitnah ebenfalls erhältlich sein.

Immer mehr MagSafe-Akkus laden mit 25 Watt

Erst zu Wochenbeginn haben wir auf eine ebenfalls neue Qi2-Powerbank von INIU hingewiesen, die etwas günstiger ist, aber auch mit weniger Leistung beim Laden per USB-C-Verbindung aufwarten kann.