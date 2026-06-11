Kabellos 25W, mit Kabel 65W
Qi 2.2: Neue Lisen-Powerbank mit 10.000 mAh
Der Anbieter Lisen hat jetzt ebenfalls eine mit der neuesten Qi-Version 2.2 kompatible magnetische Powerbank im Programm. Kompatible iPhone-Modelle können damit kabellos mit bis zu 25 Watt geladen werden.
Die Lisen MagSafe Powerbank Qi2.2 soll regulär 79,99 Euro kosten. Auf der Produktseite von Amazon lässt sich zur Markteinführung ein Rabattcoupon aktivieren, der den Preis für den Akku auf 55,99 Euro senkt.
Bis zu 65 Watt über USB-C
Der Akku bietet eine Kapazität von 10.000 mAh und lässt sich magnetisch an MagSafe-kompatiblen iPhone-Modellen befestigen. Zusätzlich kann man damit auch über USB-C verbundene Geräte laden. Die Ladeleistung liegt dann bei maximal 65 Watt. Ein kompatibles Ladekabel ist im Lieferumfang enthalten und lässt sich, wenn man mag, zugleich als Handschlaufe verwenden.
Zudem steht seitlich auch noch ein USB-A-Anschluss zur Verfügung, der bis zu 22,5 Watt Ladestrom liefert. Optional kann man den Akku auch zum Aufladen von mehreren Geräten gleichzeitig verwenden, was jedoch die Ausgangsleistung deutlich reduziert.
Um ein iPhone kabellos mit den hier maximal möglichen 25 Watt zu laden, wird Unterstützung für den Schnelllademodus von Qi 2.2 vorausgesetzt. Der Schnelllademodus wird derzeit nur von den iPhone-16- und iPhone-17-Modellen unterstützt. Lisen wirbt damit, dass der Akku bei Benutzung maximal 40 Grad warm wird und damit deutlich weniger Hitze abgibt als konkurrierende Produkte
Die Abmessungen des Akkus werden mit 103 × 64 × 23 Millimetern angegeben. Damit ist der Akku ausreichend klein, um auch unter der Kameraeinheit des iPhone 17 Pro Platz zu finden.
Aktuell wird der neue Lisen-Akku nur in Schwarz angeboten. Weitere Farben sollen zeitnah ebenfalls erhältlich sein.
Immer mehr MagSafe-Akkus laden mit 25 Watt
Erst zu Wochenbeginn haben wir auf eine ebenfalls neue Qi2-Powerbank von INIU hingewiesen, die etwas günstiger ist, aber auch mit weniger Leistung beim Laden per USB-C-Verbindung aufwarten kann.
Wird mir einfach zu warm gerade, da ich sowas unterwegs nutze und somit in der Hosentasche. Da wird es noch viel wärmer. Dann lieber 15 min am Kabel mit 30 Watt oder so und habe sicherlich so viel geladen wie 30-45 min kabellosen und habe noch einiges mehr in der powerbank übrig
Sehe ich ganz genauso.
Die idealsten MagSafe-Powerbanks sind für mich die, bei denen der Magnet nur zur Befestigung dient und ich mit kurzem Kabel über den USB-C-Anschluss laden kann.
Ja ich auch. Doch bei mir geht da die Wireless laden Lampe nicht aus. Daher frag ich mich ist es trotzdem aktiv?
Bzw. Hast du da mal einen Link wo es so geht?
Joel, ich habe leider noch nichts gefunden, was mich überzeugt hat. Am liebsten wäre mir eine Powerbank ohne Wireless-Charging, aber mit MagSafe. Ich kenne auch keine, die Wireless-Charging unterstützt, bei der man es ausschalten kann, um dann eben direkt über Kabel zu laden.
Der ideale Magsafe-Akku: dranhängen und sich um nichts kümmern müssen. Kein An/aus Schalter, kein überhitzen – also quasi so, wie der alte Magsafe-Akku von Apple. Läuft heute noch mit meinem 17Pro und muckt nicht rum. Könnte mittlerweile natürlich dünner sein oder mehr Leistung haben. Das ist ideal für mich und wahrscheinlich viele andere User.