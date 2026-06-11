Strava wird längst nicht mehr nur von Radsportlern verwendet. Die App hat sich über die Jahre hinweg auch im Bereich Laufsport etabliert. Als nächste Zielgruppe wurden nun offensichtlich Wanderer ins Auge gefasst. Nach Angaben von Strava sollen die Hiking- und Trail-Funktionen der App umfassend ausgebaut werden.

Dabei sollen nicht nur Abonnenten von Strava, sondern auch Standard-Nutzer der App profitieren. Wobei erweiterte Funktionen wie das Erstellen und Bearbeiten von Routen ebenso wie die Offline-Navigation ein kostenpflichtiges Abonnement von Strava voraussetzen.

Verbesserte Karten und Navigation

In den kommenden Wochen soll auch die Darstellung der Karten in der App diverse Verbesserungen erfahren. Künftig sollen alle Nutzer detailliertere Informationen zur Wegbeschaffenheit erhalten. Begleitend will Strava seine Nutzer mit einer übersichtlichen Darstellung von Orten wie Wanderparkplätzen, Picknickplätzen und Campingplätzen versorgen. Auch vielgenutzte Wanderwege sollen dann schnell und einfach erkennbar sein.

Zusätzliche Funktionen bei der Navigation bleiben Abonnenten vorbehalten, etwa dass sie eine Warnung erhalten, wenn sie von einer geplanten Route abweichen. Ebenso können zahlende Nutzer Wanderungen im Feed automatisch animieren lassen, sodass Freunde die Routen von Anfang bis Ende mitverfolgen können.

Komoot will seine Position behaupten

Mit diesen Neuerungen bewegt sich Strava stärker in einem Bereich, der bislang vor allem von Komoot besetzt wird. Komoot war schon über die letzten Wochen hinweg ebenfalls damit befasst, den Leistungsumfang seiner App auszubauen.

Aktuell ist hier wieder die Apple Watch Thema. Mit der heute veröffentlichten neuesten Version der Komoot-App wird die Anzeige auf der Uhr um Hinweise und Statusanzeigen zu bevorstehenden Steigungen und Gefälle erweitert. Gestern erst wurde per Update ein Dunkelmodus für die iPhone-Ansicht hinzugefügt und die Anzeige von Offline-Routen um Highlight-Fotos und weiteren Streckendetails erweitert.