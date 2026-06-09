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Vorübergehend zum Sonderpreis

Qi2-Powerbank von INIU lädt mit bis zu 25 Watt
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Der Hersteller INIU bietet seit wenigen Wochen eine schlanke MagSafe-Powerbank mit 10.000 mAh Kapazität an, die den neuesten Qi-Standard und damit das kabellose Laden mit bis zu 25 Watt unterstützt. Regulär 65 Euro teuer, lässt sich der Zusatzakku bei Amazon heute für 49,99 Euro bestellen.

Der Akku ist nur 14 Millimeter dick und passt mit seiner Grundfläche von 70 × 105 Millimetern perfekt auf die Rückseite eines iPhone 17 Pro. Dort sitzt er direkt unter der großen Kamerainsel und wird von einem festen Magneten gehalten.

Auch zwei USB-C-Anschlüsse integriert

Mit seiner matten Oberfläche und abgerundeten Kanten fühlt sich das Zubehör nicht nur angenehm an, sondern lässt sich auch gut in engeren Taschen verstauen. Im Lieferumfang ist eine Handschlaufe enthalten, die aus einem 15 Zentimeter langen USB-C-Ladekabel besteht.

Iniu Qi 2 Akku 1

Neben der Möglichkeit, mit dem Qi-Standard kompatible Geräte kabellos zu laden, verfügt der Akku auch über zwei USB-C-Anschlüsse, über die man verbundene Geräte mit bis zu 45 Watt Ladestrom versorgen kann. Aufgeladen wird der Akku ebenfalls per USB-C-Kabel.

Display mit kleinen Schwächen

Ein an der Stirnseite integriertes Display zeigt an, zu wie viel Prozent der Akku aktuell geladen ist. Die Anzeige informiert darüber hinaus, ob gerade ein Gerät kabellos oder kabelgebunden geladen wird. Erwartet hier aber nicht zu viel. Wir haben den Akku hier auf dem Tisch und die Anzeige ist zumindest bei unserem Gerät längst nicht so kontrastreich, wie auf den Werbebildern dargestellt. Für Infozwecke reicht die Darstellung jedoch aus, trotz der sehr dünnen Zahlen lässt sich die Anzeige ablesen. Möglicherweise haben wir aber auch einfach Pech gehabt und ein Montagsgerät erhalten. Auf die Ladefunktion hat dieses Detail keinen Einfluss.

Iniu Qi 2 Akku 2

Wenn ihr euch für den Kauf entscheidet, prüft auf der Produktseite oder beim Kaufabschluss an der Amazon-Kasse, ob der von uns genannte Aktionspreis noch verfügbar ist.

Produkthinweis
INIU for MagSafe Power Bank, Dünnste 10000mAh Qi2 25W Kabelloses & 45W USB C Ultraschnelles Externe Akku, Magnetic... 49,99 EUR 64,99 EUR
Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
09. Juni 2026 um 18:40 Uhr von chris Fehler gefunden?


    11 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Genau die richtige Powerbank von den Eigenschaften her
    Aber der Preis … hui

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  • Hab eine von Orsen mit Kabel, hält per Magsafe, lädt per Kabel, das beste aus beiden Welten

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