Vorübergehend zum Sonderpreis
Qi2-Powerbank von INIU lädt mit bis zu 25 Watt
Der Hersteller INIU bietet seit wenigen Wochen eine schlanke MagSafe-Powerbank mit 10.000 mAh Kapazität an, die den neuesten Qi-Standard und damit das kabellose Laden mit bis zu 25 Watt unterstützt. Regulär 65 Euro teuer, lässt sich der Zusatzakku bei Amazon heute für 49,99 Euro bestellen.
Der Akku ist nur 14 Millimeter dick und passt mit seiner Grundfläche von 70 × 105 Millimetern perfekt auf die Rückseite eines iPhone 17 Pro. Dort sitzt er direkt unter der großen Kamerainsel und wird von einem festen Magneten gehalten.
Auch zwei USB-C-Anschlüsse integriert
Mit seiner matten Oberfläche und abgerundeten Kanten fühlt sich das Zubehör nicht nur angenehm an, sondern lässt sich auch gut in engeren Taschen verstauen. Im Lieferumfang ist eine Handschlaufe enthalten, die aus einem 15 Zentimeter langen USB-C-Ladekabel besteht.
Neben der Möglichkeit, mit dem Qi-Standard kompatible Geräte kabellos zu laden, verfügt der Akku auch über zwei USB-C-Anschlüsse, über die man verbundene Geräte mit bis zu 45 Watt Ladestrom versorgen kann. Aufgeladen wird der Akku ebenfalls per USB-C-Kabel.
Display mit kleinen Schwächen
Ein an der Stirnseite integriertes Display zeigt an, zu wie viel Prozent der Akku aktuell geladen ist. Die Anzeige informiert darüber hinaus, ob gerade ein Gerät kabellos oder kabelgebunden geladen wird. Erwartet hier aber nicht zu viel. Wir haben den Akku hier auf dem Tisch und die Anzeige ist zumindest bei unserem Gerät längst nicht so kontrastreich, wie auf den Werbebildern dargestellt. Für Infozwecke reicht die Darstellung jedoch aus, trotz der sehr dünnen Zahlen lässt sich die Anzeige ablesen. Möglicherweise haben wir aber auch einfach Pech gehabt und ein Montagsgerät erhalten. Auf die Ladefunktion hat dieses Detail keinen Einfluss.
Wenn ihr euch für den Kauf entscheidet, prüft auf der Produktseite oder beim Kaufabschluss an der Amazon-Kasse, ob der von uns genannte Aktionspreis noch verfügbar ist.
Genau die richtige Powerbank von den Eigenschaften her
Aber der Preis … hui
Hatte sie da und gegen das Vorgängermodell mit 15W getestet. An meinem iPhone 17 hat sie kein bisschen schneller geladen da das iPhone die Geschwindigkeit wegen der Temperatur sowieso gedrosselt hat. Den Aufpreis kann man sich also sparen. Das 15W Modell gibts immer mal wieder für um die 20€.
Außerdem unterstützt das iPhone Air zb keine 25Watt
Sowas gibt es für die Hälfte von Ugreen, ok nur 20w aber für fünf Watt mehr ist der Aufpreis einfach zu groß.
Welche?
Beim Fluss – 26€:
https://amzn.to/4oi6CJP
Schlechter Vergleich. Sie kann 7,5W kabellos und 20W kabelgebunden. Ist diese „Äpfel mit Birnen-Sache“
Sorry hatte mich beim kurzen Blick vertan wegen der 20w, gibt es aber ebenfalls als qi2 Variante für ein paar Euro mehr.
Hab eine von Orsen mit Kabel, hält per Magsafe, lädt per Kabel, das beste aus beiden Welten
This!
Noch zu teuer