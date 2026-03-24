Mit iPhone und Apple Watch kompatibel
Keypad 2 NFC erweitert Nuki-Schlösser um HomeKey-Funktion
Zu Monatsbeginn haben wir über den Aliro-Standard berichtet. Die neue Spezifikation soll für breitere Kompatibilität unter digitalen Türschlössern sorgen. Mit dem Nuki Keypad 2 NFC ist nun das erste auf diesem Standard basierende Gerät erschienen. Im Zentrum der Produktvorstellung steht jedoch die Möglichkeit, die Haustür ähnlich wie beim kontaktlosen Bezahlen per NFC zu öffnen. Der Hersteller nennt die Funktion Tap to Unlock.
Antippen zum Öffnen
Das neue Keypad ist als Erweiterung für bestehende, mit Matter kompatible elektronische Türschlösser des Herstellers gedacht und kann nachträglich installiert werden. Voraussetzung sei ein kompatibles Smart Lock sowie ein mobiles Endgerät mit NFC-Technologie. Die Bedienung erfolgt, indem das Smartphone oder eine Smartwatch kurz an das Tastenfeld gehalten werde. Eine separate App müsse dabei nicht zwingend geöffnet sein. Die Funktion lässt sich über die Nuki-App oder direkt über Apple HomeKey und Samsung Digital Home Key nutzen.
Apple-Nutzer können dank HomeKey schon seit geraumer Zeit von einem vergleichbaren Funktionsumfang profitieren. In der Praxis finden wir es jedoch zu umständlich, hierfür extra das iPhone aus der Tasche zu holen. Die Möglichkeit zum NFC-Entsperren mit der Apple Watch ist attraktiv. Ansonsten bleiben biometrische Verfahren wie ein Fingerabdrucksensor unser Favorit.
Alternative Zutrittsmethoden bleiben erhalten
Auch das Keypad 2 NFC von Nuki bietet die Möglichkeit, die Tür alternativ zur NFC-Entsperrung per Fingerabdruck oder mithilfe von Nummerncode zu öffnen. Hierfür lassen sich bis zu 20 verschiedene Fingerabdrücke und 200 Zutrittscodes speichern. Die Tap-to-Unlock-Funktion kann mit maximal 35 verschiedenen Schlüsseln genutzt werden.
Nuki bietet das Keypad 2 NFC ab sofort über den eigenen Webshop sowie über Amazon an. Der Verkaufspreis für das Keypad (ohne Schloss) liegt bei 179 Euro.
Verbessert HomeKey auch das Auto-Unlocken im Vergleich zur Nuki-eigenen Lösung meines bestehenden Nuki Locks?
Kann ich damit rechnen, dass die Tür zuverlässiger/schneller automatisch öffnet, wenn ich vor der Tür stehe und das iPhone nicht aus der Tasche nehme?
Ähnlich zu CarKey bei meinem BMW, super zuverlässig sobald man <1m ans Auto herantritt.
Du musst das iPhone/Watch schon noch an das Keypad halten, also nein.
Selbst mir der Funktion bleibt die komfortablere Funktion der Fingerabdruck und hier würde mich interessieren ob sie hier die Performance verbessert haben
Also ich kann nicht klagen. Bei mir funzt das Auto Unlook hervorragend. Mal gibt es eine kleine Verzögerung, aber das ist von 20-25 1x. Vielleicht bist du des öfteren nicht aus dem 100m Radius und damit funzt es nicht.
Gibt es eigentlich schon belastbare Aussagen von Hausratversicherungen zum Thema elektronische Türschlösser?
Warum sollten die nicht erlaubt sein?
Das ist eine KI Antwort:
Kurz gesagt: Elektronische Türschlösser sind meist mit der Hausratversicherung vereinbar, solange sie die üblichen Sicherheitsstandards erfüllen (z.B. zweipunktige Verriegelung, noch mechanischer Zylinder, nicht von außen abmontierbar).[gansel-rechtsanwaelte +2]
Wichtig ist, dass
• nach einem Einbruch erkennbare Einbruchspuren an Tür/Zylinder vorhanden sind,
• ein Notöffnungsschlüssel von innen funktioniert und
• die Versicherung vor dem Einbau zustimmt oder zumindest nicht ablehnt.
Hätte er/sie eine KI Antwort gewollt, hatte er/sie eine KI befragt.
Belastbar? Dann brauchst doch hier gar nicht fragen und dann kommt einer mit einer AI Antwort ums Eck :D Diese Gegenwart ist einfach herrlich. Belastbar kann dir das nur deine Versicherung beantworten. Und am Ende bleibt nur eine negative Erfahrung, die durch irgendwelche gerichtlichen Instanzen gelaufen ist. Kurz; hier wirst deine Antwort nicht bekommen. Und bitte nicht bierernst lesen, sondern mit Ironie aber dennoch ernstem Kern.
Setzt man weiterhin auf bluetooth. Das alte pad hat deswegen bei mir nie funktioniert trotz bridge direkt am fenster. Auch konnte ich nur eine der 2 türen damit öffnen. Ich bräuchte aber beide mit einer freigabe
Man sollte beachten, dass das neue KeyPad 2 NFC nicht mit allen Nuki Schlössern kompatibel ist – beispielsweise mit Nuki 2. Generation ist es nicht kompatibel, auch wenn das Datenblatt dazu zumindest missverständlich ist.
Zitat Nuki: Um das Keypad 2 NFC zu verwenden, benötigst du ein kompatibles Nuki Smart Lock. Dazu gehören alle Matter-fähigen Nuki Smart Locks (Smart Lock Ultra, Pro, Go und Smart Locks der 4. Generation).
Für mich ist das nicht missverständlich.
Kann man denn so ein KeyPad auch ohne Schloss nutzen? Z.B. zur Deaktivierung der Alarmanlage in HomeKit?
Ich bräuchte ein Pad für den Opener, aber dummerweise funktioniert das Ding nur per Bluetooth und da ist die Reichweite zu klein. Gibt es dafür eine Lösung?
Über CorporateBenefits gibt einen 10% Gutscheincode für den Nuki-Store. Da kommen dann zwar 3,90€ Versand dazu, aber am Endeffekt landet man so bei 165€.
Just sayin…
Wieso lässt man bitte bei einem Keypad die Ziffer „0“ weg?
Kein Platz mehr vorhanden?
https://www.ifun.de/nuki-keypad-2-0-mit-fingerabdruck-scanner-fehlende-0-ein-feature-198151/
Das wurde schon beim ersten Keypad erklärt: Damit sollen die Zahlenkombinationen sicherer sein.
Damit 0000 nicht funktioniert.
Dann sollte man noch die 1 2 3 und 4 weglassen und wenn sechs Stellen verlange werden noch 5 und 6. Bei acht Stellen noch die 7 und 8. Mit Sicherheit kann sowas doch gar nicht zu begründen sein.
Sehr schön das endlich HomeKey unterstütz wird.
Aber schade das UWB nicht mit an Bord ist so hätte man das iPhone in der Tasche lassen können ähnlich wie bei Apple Cary Lex oder dem neuen Schloss von Aqara
Wie sicher kann man die überhaupt vor der Türe montieren, ohne das die Dinger abgerissen und geklaut werden?
Die kommen innen ran.
Was sollen die innen bringen? Du musst die doch vor der Wohnungstüre oder Haustüre montieren
Aus den faq:“ Da das Nuki Keypad 2 NFC außen in deinem Eingangsbereich montiert wird, ist es für Außenstehende sichtbar.
Sollte dein Nuki Keypad 2 NFC tatsächlich gestohlen werden, bieten wir dir eine Diebstahl-Ersatzgarantie. Sende uns dazu einfach die Kopie deiner Verlustanzeige (ausgestellt von der Polizei) und den Eigentumsnachweis (Originalrechnung) deines Keypads. Nach erfolgreicher Übermittlung deiner Unterlagen erhältst du von uns ein kostenloses Ersatzprodukt. Mehr Informationen findest du in unserem Hilfebereich.“
Warum klebt man sich nicht einfach einen Nfc Tag für paar Cent an die Tür und programmiert ein Kurzbefehle, dass dieser die Tür öffnet bei Berührung.