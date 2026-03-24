Keypad 2 NFC erweitert Nuki-Schlösser um HomeKey-Funktion

Zu Monatsbeginn haben wir über den Aliro-Standard berichtet. Die neue Spezifikation soll für breitere Kompatibilität unter digitalen Türschlössern sorgen. Mit dem Nuki Keypad 2 NFC ist nun das erste auf diesem Standard basierende Gerät erschienen. Im Zentrum der Produktvorstellung steht jedoch die Möglichkeit, die Haustür ähnlich wie beim kontaktlosen Bezahlen per NFC zu öffnen. Der Hersteller nennt die Funktion Tap to Unlock.

Antippen zum Öffnen

Das neue Keypad ist als Erweiterung für bestehende, mit Matter kompatible elektronische Türschlösser des Herstellers gedacht und kann nachträglich installiert werden. Voraussetzung sei ein kompatibles Smart Lock sowie ein mobiles Endgerät mit NFC-Technologie. Die Bedienung erfolgt, indem das Smartphone oder eine Smartwatch kurz an das Tastenfeld gehalten werde. Eine separate App müsse dabei nicht zwingend geöffnet sein. Die Funktion lässt sich über die Nuki-App oder direkt über Apple HomeKey und Samsung Digital Home Key nutzen.

Apple-Nutzer können dank HomeKey schon seit geraumer Zeit von einem vergleichbaren Funktionsumfang profitieren. In der Praxis finden wir es jedoch zu umständlich, hierfür extra das iPhone aus der Tasche zu holen. Die Möglichkeit zum NFC-Entsperren mit der Apple Watch ist attraktiv. Ansonsten bleiben biometrische Verfahren wie ein Fingerabdrucksensor unser Favorit.

Alternative Zutrittsmethoden bleiben erhalten

Auch das Keypad 2 NFC von Nuki bietet die Möglichkeit, die Tür alternativ zur NFC-Entsperrung per Fingerabdruck oder mithilfe von Nummerncode zu öffnen. Hierfür lassen sich bis zu 20 verschiedene Fingerabdrücke und 200 Zutrittscodes speichern. Die Tap-to-Unlock-Funktion kann mit maximal 35 verschiedenen Schlüsseln genutzt werden.

Nuki bietet das Keypad 2 NFC ab sofort über den eigenen Webshop sowie über Amazon an. Der Verkaufspreis für das Keypad (ohne Schloss) liegt bei 179 Euro.