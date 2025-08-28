iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 41 899 Artikel

Strenge Verschlüsselung bleibt erhalten

Proton: Autorisierte Nutzer können im Notfall Zugriff erhalten
Artikel auf Mastodon teilen.
5 Kommentare 5

Proton bietet zahlenden Nutzern ab sofort die Möglichkeit an, bis zu fünf Personen zu bestimmen, die im Notfall Zugriff auf das Proton-Konto erhalten. Das Angebot umfasst sämtliche Proton-Dienste, darunter insbesondere den Zugang zum E-Mail-Postfach und dem Passwortmanager der jeweiligen Personen.

Der sogenannte Notfallzugriff soll verhindern, dass wichtige Informationen in einer unerwarteten Situation unerreichbar bleiben. Proton verweist auf Situationen wie Krankenhausaufenthalte, in denen Angehörige Zugriff benötigen könnten. Der Zugriff soll auch ohne aktive Mitwirkung des Kontoinhabers möglich sein.

Proton Notfallkontakt

Freigabe sofort oder nach Wartezeit möglich

Proton-Nutzer können dabei festlegen, ob eine Vertrauensperson sofortigen Zugriff erhält oder ob dieser erst nach einer individuell bestimmten Wartezeit freigegeben wird. Wird während dieser Zeit ein Zugriff beantragt, kann die Freigabe vom Nutzer manuell erteilt oder verweigert werden. Erfolgt keine Reaktion, wird der Zugang nach Ablauf der Frist automatisch gewährt. Die Einstellungen lassen sich jederzeit ändern oder widerrufen. Der Zugriff kann vom genutzten Gerät unabhängig erfolgen, lediglich für die Einrichtung ist ein Webbrowser erforderlich.

Proton Notfallkontakt Einrichten

Der Anbieter betont, dass die bestehende Ende-zu-Ende-Verschlüsselung dabei erhalten bleibt und er selbst keinerlei Zugriff auf die Daten hat.

Proton speichert den Zugriffsschlüssel nicht in einer Form, die uns erlaubt, auf die Daten eines Nutzers zuzugreifen. Stattdessen speichern wir eine Kopie des Verschlüsselungsschlüssels des Accounts – dieser ist jedoch wiederum mit dem öffentlichen Schlüssel der zuvor festgelegten Vertrauensperson verschlüsselt.

In der Folge kann nur die Vertrauensperson den für den Zugang benötigten Schlüssel entschlüsseln, und auch das nur, wenn Proton den Zugriff freigibt, zum Beispiel nach einem bestätigten Notfall oder dem Ablauf eines festgelegten Zeitraums.

Nur für zahlende Nutzer

Während sich Proton in beschränktem Umfang auch kostenlos nutzen lässt, ist die neue Funktion ausschließlich für zahlende Nutzer verfügbar.

Das Unlimited-Abo von Proton wird zu Monatspreisen ab 9,99 Euro angeboten und umfasst die Dienste Proton Mail, Proton Calendar, Proton Drive, Proton VPN, Proton Pass und Proton Wallet sowie 500 GB Cloud-Speicherplatz.
Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
28. Aug. 2025 um 12:40 Uhr von chris Fehler gefunden?


    Zum Absenden des Formulars muss Google reCAPTCHA geladen werden.
    Google reCAPTCHA Datenschutzerklärung

    Google reCAPTCHA laden
    5 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Zahlt man für zwei Jahre im Voraus, reduziert sich der monatliche Preis für Proton Unlimited auf € 7,99.

    Antworten Melden

  • Hat das mal jemand mit dem Angebot von MEGA also mega.nz verglichen?

    Antworten Melden

  • Es fehlt der wichtige Hinweis, dass der Notfallkontakt auch bei Proton sein muss. Sonst funktioniert die Funktion nicht.

    Antworten Melden

  • Es wird ja mal Zeit das die neue email App für iOS kommt.. hieß ja bis Sommer 25

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 41899 Artikel in den vergangenen 6571 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·   Cookie Einstellungen   ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven