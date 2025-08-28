DJI Mic 3: Neue Drahtlosmikrofon-Lösung startet in den Markt

Mit dem DJI Mic 3 erweitert der auf Drohnen und Actioncams spezialisierte Anbieter DJI sein Angebot im Audiobereich. Das neue Modell soll vor allem durch geringes Gewicht, flexible Befestigungsmöglichkeiten und eine optimierte Klangsteuerung überzeugen.

Für USB-C- und Lightning-Nutzung

Der Sender wiegt 16 Gramm und kann per Clip oder Magnet befestigt werden. Eine interne Aufzeichnung sorgt dafür, dass Aufnahmen auch dann gesichert sind, wenn es Störungen bei der Funkübertragung gibt. Für Gruppeninterviews oder Mehrkamera-Produktionen lässt sich das System mit bis zu vier Sendern und acht Empfängern betreiben. Ein spezieller Modus erlaubt es zudem, in Kombination mit geeigneten Kameras oder Schnittprogrammen mehrere Tonspuren getrennt auszugeben, was die Nachbearbeitung erleichtert.

Das Mikrofon passt die Lautstärke automatisch an, um Übersteuerungen zu vermeiden. Zusätzlich gibt es drei Klangprofile, die unterschiedliche Stimmen besser zur Geltung bringen sollen. Eine aktive Geräuschunterdrückung reduziert Störgeräusche aus der Umgebung, während ein Windschutz für Aufnahmen im Freien vorgesehen ist. Die Funkverbindung kann laut Hersteller auch auf größere Distanzen stabil bleiben.

Gewicht: 16 Gramm pro Sender

16 Gramm pro Sender Befestigung: Clip oder Magnet

Clip oder Magnet Interne Aufzeichnung: 24-Bit oder 32-Bit-Float, 32 GB Speicher

24-Bit oder 32-Bit-Float, 32 GB Speicher Kanalunterstützung: bis zu 4 Sender und 8 Empfänger gleichzeitig

bis zu 4 Sender und 8 Empfänger gleichzeitig Klangprofile: Regulär, Kräftig, Hell

Regulär, Kräftig, Hell Geräuschunterdrückung: zweistufig, mit Windschutz kombinierbar

zweistufig, mit Windschutz kombinierbar Reichweite: bis zu 400 Meter (laut Hersteller)

bis zu 400 Meter (laut Hersteller) Akkulaufzeit: Sender bis zu 8 Stunden, Empfänger bis zu 10 Stunden

Sender bis zu 8 Stunden, Empfänger bis zu 10 Stunden Ladeschale: 2,4 zusätzliche Ladungen, insgesamt bis zu 28 Stunden

2,4 zusätzliche Ladungen, insgesamt bis zu 28 Stunden Schnellladen: 5 Minuten Laden für ca. 2 Stunden Betrieb

5 Minuten Laden für ca. 2 Stunden Betrieb Anschlüsse: 3,5-mm-TRS, 3,5-mm-TRRS, USB-C, Bluetooth

3,5-mm-TRS, 3,5-mm-TRRS, USB-C, Bluetooth Kompatibilität: OsmoAudio-Ökosystem (z. B. Osmo 360, Action 5 Pro, Pocket 3)

OsmoAudio-Ökosystem (z. B. Osmo 360, Action 5 Pro, Pocket 3) Preise 1: Set mit 2 Sendern, 1 Empfänger und Ladeschale: 309 Euro

Set mit 2 Sendern, 1 Empfänger und Ladeschale: 309 Euro Preise 2: Set mit 1 Sender und 1 Empfänger: 199 Euro

In mehreren Bundles verfügbar

Die Laufzeit liegt bei bis zu acht Stunden für den Sender und zehn Stunden für den Empfänger. Über die mitgelieferte Ladeschale lässt sich die Gesamtzeit deutlich verlängern, zudem ist eine Schnellladefunktion integriert. Das System ist kompatibel mit dem DJI-eigenen OsmoAudio-Ökosystem und kann auch über Klinke, USB-C oder Bluetooth mit anderen Geräten verbunden werden.

Das Mic 3 soll sich noch heute bestellen lassen. Das Set mit zwei Sendern, einem Empfänger und Ladeschale kostet 309 Euro, die kleinere Version mit einem Sender und einem Empfänger 199 Euro. Zubehör wie Adapter oder Windschutzelemente wird separat angeboten.

