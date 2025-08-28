Für USB-C- und Lightning-Nutzung
DJI Mic 3: Neue Drahtlosmikrofon-Lösung startet in den Markt
Mit dem DJI Mic 3 erweitert der auf Drohnen und Actioncams spezialisierte Anbieter DJI sein Angebot im Audiobereich. Das neue Modell soll vor allem durch geringes Gewicht, flexible Befestigungsmöglichkeiten und eine optimierte Klangsteuerung überzeugen.
Der Sender wiegt 16 Gramm und kann per Clip oder Magnet befestigt werden. Eine interne Aufzeichnung sorgt dafür, dass Aufnahmen auch dann gesichert sind, wenn es Störungen bei der Funkübertragung gibt. Für Gruppeninterviews oder Mehrkamera-Produktionen lässt sich das System mit bis zu vier Sendern und acht Empfängern betreiben. Ein spezieller Modus erlaubt es zudem, in Kombination mit geeigneten Kameras oder Schnittprogrammen mehrere Tonspuren getrennt auszugeben, was die Nachbearbeitung erleichtert.
Das Mikrofon passt die Lautstärke automatisch an, um Übersteuerungen zu vermeiden. Zusätzlich gibt es drei Klangprofile, die unterschiedliche Stimmen besser zur Geltung bringen sollen. Eine aktive Geräuschunterdrückung reduziert Störgeräusche aus der Umgebung, während ein Windschutz für Aufnahmen im Freien vorgesehen ist. Die Funkverbindung kann laut Hersteller auch auf größere Distanzen stabil bleiben.
- Gewicht: 16 Gramm pro Sender
- Befestigung: Clip oder Magnet
- Interne Aufzeichnung: 24-Bit oder 32-Bit-Float, 32 GB Speicher
- Kanalunterstützung: bis zu 4 Sender und 8 Empfänger gleichzeitig
- Klangprofile: Regulär, Kräftig, Hell
- Geräuschunterdrückung: zweistufig, mit Windschutz kombinierbar
- Reichweite: bis zu 400 Meter (laut Hersteller)
- Akkulaufzeit: Sender bis zu 8 Stunden, Empfänger bis zu 10 Stunden
- Ladeschale: 2,4 zusätzliche Ladungen, insgesamt bis zu 28 Stunden
- Schnellladen: 5 Minuten Laden für ca. 2 Stunden Betrieb
- Anschlüsse: 3,5-mm-TRS, 3,5-mm-TRRS, USB-C, Bluetooth
- Kompatibilität: OsmoAudio-Ökosystem (z. B. Osmo 360, Action 5 Pro, Pocket 3)
- Preise 1: Set mit 2 Sendern, 1 Empfänger und Ladeschale: 309 Euro
- Preise 2: Set mit 1 Sender und 1 Empfänger: 199 Euro
In mehreren Bundles verfügbar
Die Laufzeit liegt bei bis zu acht Stunden für den Sender und zehn Stunden für den Empfänger. Über die mitgelieferte Ladeschale lässt sich die Gesamtzeit deutlich verlängern, zudem ist eine Schnellladefunktion integriert. Das System ist kompatibel mit dem DJI-eigenen OsmoAudio-Ökosystem und kann auch über Klinke, USB-C oder Bluetooth mit anderen Geräten verbunden werden.
Das Mic 3 soll sich noch heute bestellen lassen. Das Set mit zwei Sendern, einem Empfänger und Ladeschale kostet 309 Euro, die kleinere Version mit einem Sender und einem Empfänger 199 Euro. Zubehör wie Adapter oder Windschutzelemente wird separat angeboten.
Wer kennt sich mit so Lavaliermikros aus? Sind die von der Software so fit, dass man in nem Videocall die auch anklippen kann und trotzdem die Desktoplautsprecher für Antworten der anderen nutzen kann? Also um nicht AirPods zu verwenden?
Das steuert doch der Computer bzw. die Meetingsoftware.
Bei Zoom oder Meet kannst du Mikro und Lautsprecher getrennt einstellen, sollte mit einem gekoppelten Mikro also klappen.
Leider hängen sie aktuell Insta360 deutlich hinterher was solches Equipment angeht.
Und das ist ein Problem weil…?
Und woran machst du das fest? Hoffentlich nicht an den vielen gekauften Influencer-Reviews.
400m – Krasse Wanze ;)