Was die Saugroboter des Anbieters angeht, setzten diese zur Navigation überwiegend auf den GyroNav-Standard statt auf die etablierte LiDAR-Navigation per Laser. Dies macht die Roboter sehr günstig, kann im Alltag aber zu ungenauen Patrouille-Fahrten führen.

In diesem Jahr will Proscenic zehn seiner Sauger und zwei seiner Airfryer mit App-Anbindung günstiger anbieten. Noch sind die Sonderpreise nicht bei allen Produkten aktiv, die im Anschluss genannten Prime-Preise sollen in den kommenden Stunden jedoch erreicht werden.

Zum Prime Day hat sich der Low-Budget-Anbieter jetzt mit zusätzlichen Preisreduzierungen in Stellung gebracht und bietet unter anderem seine Heißluftfritteusen mit App-Anbindung und Online-Rezept-Zugriff günstiger an.

