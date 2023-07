tado°: Klima-Steuerung und HomeKit-Thermostate im Prime Day

In der sommerlichen Hitze ebenfalls attraktiv ist die um 39 Prozent reduzierte smarte Klimaanlagensteuerung V3+ mit Standfuß . Das tado°-Modul, das zur Installation keine bridge benötigt, wird direkt ins Heimnetz eingeklinkt und erlaubt anschließend die Steuerung von Klimaanlagen, die üblicherweise per Infrarot-Fernbedienung konfiguriert und gesteuert werden. Kompatibel sind nahezu alle Klimageräte die eine Infrarot-Fernbedienung mit Display besitzen.

Bereits im Vorfeld des Prime Day hat der für seine Raumklima-Lösungen bekannte Smart-Home-Ausrüster tado° für Aufsehen gesorgt. So hatte der in München ansässige Anbieter die rechtliche Verfolgung von kommerziellen Händlern in Aussicht gestellt , die versuchen würden vom Weiterverkauf der hauseigenen Prime-Day-Angebote zu profitieren. Man würde die Verpackungen kennzeichnen, so tado° damals.

